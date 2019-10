Extraña criatura no tiene cerebro y cuenta con 720 sexos #TheBlob (INSÓLITO)

Extraña criatura no tiene cerebro y cuenta con 720 sexos (INSÓLITO)

El zoológico de París ha inaugurado una nueva exhibición donde muestra al público desde el pasado sábado a “blob”. A primera vista, la fascinantes criatura amarillenta parece un hongo, aunque actúa como un animal, pero...

¿Qué es realmente?

Bruno David es el director del Museo de Historia Natural y el día de la inauguración dijo:

"The blob es un ser vivo que pertenece a uno de los misterios de la naturaleza. Nos sorprende porque no tiene cerebro pero es capaz de aprender… y si fusionas dos blobs, la que ha aprendido transmitirá su conocimiento al otro. Sabemos con certeza que no es una planta, pero no sabemos realmente si es un animal o un hongo. Se comporta de manera muy sorprendente para algo que parece un hongo… aunque tiene el comportamiento de un animal, es capaz de aprender".

El zoo de París explica que la criatura...

“No tiene boca, estómago ni ojos, pero puede detectar alimentos y digerirlos”. También detalla que “cuenta con 720 sexos, puede moverse sin piernas o alas y se cura en dos minutos si se corta por la mitad”.

Desgraciadamente, y aunque haya tomado el nombre de la película de terror de serie B de Steve McQueen de 1958, The blob no es una criatura tan extraña como parece. Se trata de un moho mucilaginoso “moho de muchas cabezas”.

Esta criatura de color amarillenta se alimenta de esporas de hongos, bacterias y otros microbios.

Las facultades fascinantes de Physarum polycephalum es su capacidad de sentir y adaptarse rápidamente a su entorno, un comportamiento que podríamos, a falta de una palabra más acertada, llamar aprendizaje.

En estudios recientes se ha demostrado que son capaces de absorber materiales nocivos y usarlos como una especie de sistema de memoria, ayudándoles a determinar si deben evitar el contacto con ellos en el futuro. Incluso pueden transmitir este conocimiento a otros cuando se fusionan.

Por todo lo explicado, podemos entender que el zoo de París haya exagerado ligeramente renombrándolo como The Blob, ya que sin duda se trata de una de las criaturas más fascinantes para la ciencia.

