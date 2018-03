Estadounidense lanza S.O.S desde Cancún.

Con cartulina en mano, sin hogar y teniendo como única lengua el inglés, Fredric Scott Brunson, proveniente de Alabama, se encuentra ‘varado’ en Cancún sin contar con los recursos económicos para poder mantener un sustento diario por lo que busca el apoyo de la ciudadanía para juntar lo necesario y poder llegar a Cuba.

Sin pasaporte, la situación de F.Scott es más grave de lo que parece ya que se vio en la necesidad de ‘huir’ de Estados Unidos al afirmar sufrir acoso y discriminación racial por parte de autoridades del gobierno estadounidense quienes lo mantuvieron por más de 23 años en una lista de “presuntos terroristas” sin tener cargo alguno y así dejándolo en la calle y sin oportunidades laborales:

Además Scott agregó:

“Durante mucho tiempo me hostigaron y sufrí acoso en las calles, las mismas personas de siempre me perseguían y no me dejaban ni entrar a las tiendas o centros comerciales, me alejaron de mi familia, de mis amigos y hacían que me corrieran de mis trabajos señalándome como terrorista, ladrón o incluso homicida”.