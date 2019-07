¡Escalofriante! mujer pierde la pierna en escalera eléctrica (VIDEO VIRAL)

Como salido de una película de terror de esas que están acostumbrados los chinos donde puedes pasar días aterrado, en esta ocación a una mujer se le atoro la pierna izquierda en unas escaleras eléctricas, ella se encontraba de compras en un centro comercial en Harbin, China la capital de la provincia de Heilongjiangl.

De acuerdo al portal de AsiaOne, el trágico accidente ocurrió el último sábado 20 de julio. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y rápidamente se volvieron virales ya que son bastante aterradoras.

Un familiar de la víctima indicó a medios locales que la escalera eléctrica cayó inesperadamente, causando que se cayera y perdiera el control. Las imágenes muestran a la mujer, de unos 60 años, atrapada hasta la cintura entre los escalones.

Su pierna izquierda había sido separada de la rodilla cuando fue socorrida por los rescatistas. Testigos afirmaron que la víctima había atravesado una barrera que cercaba la escalera cuando estaba siendo reparada.

De acuerdo a la información local, los bomberos tardaron unos 30 minutos en liberarla.

Una mujer relató:

#Todavía estaban probando la escalera mecánica para ver si funcionaba correctamente. Ella solo tenía que subir. El paso se rompió tan pronto como ella lo pisó". “Ella no sería detenida. Ella se negó a escuchar”, describió otra testigo.

¡Escalofriante! mujer pierde la pierna en escalera eléctrica (VIDEO VIRAL)

De acuerdo a los informes, la ;víctima se encontraría en condición estable después de someterse a una cirugía de emergencia en un hospital local.

¡Escalofriante! mujer pierde la pierna en escalera eléctrica (VIDEO VIRAL)

Por otra parte, un comerciante que se encontraba en el lugar dio el siguiente testimonio: “la escalera eléctrica estaba siendo reparada y había barreras a su alrededor. Quitó las barreras, se subió a la escalera mecánica y el piso se rompió tan pronto como ella lo pisó”.

Tal vez te interese: ¿Cómo afecta la reacción de los padres cuando los niños se dan un golpe? (VIDEO VIRAL)

La causa del accidente aún está siendo investigada por las autoridades locales.

Al parecer la señora no hizo caso de las barreras que le indicaban que no tenía que pasar y no le importo, simplemente le costo una pierna y casi la vida si no hubiese sido por los bomberos que le salvaron la vida aunque llegaron un poco tarde la mujer aguanto bastante.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos