Entró a una iglesia diciendo: "Soy el diablo" porque no lo dejaban dormir

En Facebook se comenzó a viralizar cuando un joven, harto de escuchar la música con el volumen elevado desde una iglesia evangélica, decidió ir para enfrentarlos y callarlos, pues no lo dejaban dormir.

Aunque la cara de la persona que graba en Facebooknunca aparece, se escuchó su voz con injurias contra la iglesia porque al parecer no dejaban dormir al barrio por la música con el volumen tan alto.

El joven, muy alterado, ingresó a la iglesia entre las personas que estaban alabando, se acercó al cantante y le quitó el micrófono: "¿No te puedes callar? Hay gente que está durmiendo", le grita el muchacho que grabó en Facebook.

El cantante se sorprendió con la actitud de la persona, quien no aparece en el video viral de Facebook, y no le recrimina su actitud, aunque los feligreses sí se lo reprocharon, al joven pareció no interesarle.

"Pero si están haciendo bulla", respondió el sujeto que grabó en todo momento lo que sucedió en la iglesia evangélica en las imágenes de Facebook.

Finalmente, una mujer le grita que es el diablo, a lo que el sujeto contestó: "Sí, soy el diablo", mientras se retira como se aprecia en las imágenes de Facebook.