Encuentra su cassette perdido en vacaciones 25 años después y sigue funcionando ¡Insólito!

Stella Wedell Tenía 12 años cuando tomó su cassette para escuchar sus canciones favoritas en su Walkman mientras estaba en la costa Brava y Mallorca en 1993. En el cassette había éxitos de artistas como Pet Shop Boys, Bob Marley y Shaggy, sin embargo, desapareció entre la arena o se lo comió el mar.

Pero durante unas vacaciones en Estocolmo el año pasado, se sorprendió al ver el mixtape, junto con una lista de las 20 canciones que había grabado en ella, en exhibición dentro de una exposición fotográfica. El cassette terminó varado en una playa de Fuerteventura en 2017 y fue recuperado por la artista inglesa Mandy Barker.

Barker mandó la cinta a un restaurador profesional de audio, quien se las ingenió para escuchar todas las canciones y luego la artista las incluyó en su exposición itinerante “Sea of Artifacts”. “Cuando estaba leyendo la lista de canciones, me parecía muy familiar”, dijo Stella Wedell.

“Así que le tomé una foto y la comparé con el CD original de 1993, que todavía tengo, y era exactamente la misma lista de canciones, pero comenzando con la pista tres”, comentó. “Recuerdo que no me gustaron las dos primeras canciones del CD porque sentía que eran demasiado viejas, así que no las habría incluido cuando grabé el mixtape a los 12 años”.

“Siempre hacía cintas de mis CD en ese momento para escucharlas con mi Walkman, especialmente durante las vacaciones, y pensar que un cassette que perdí hace más de 20 años haya sido encontrado me parece increíble".

Stella Wedell, que vive en Berlin, Alemania, había estado de vacaciones en el complejo de la Costa Brava de Empuriabrava, en la isla de Mallorca cuando perdió la cinta.

Años más tarde la cinta fue encontrada en Playa de Barlovento de Jandía en Fuerteventura en 2017 y fue recolectada por la artista Barker, quien ha estado examinando el tema de la contaminación plástica de los océanos durante aproximadamente una década.

Inicialmente dudó que fuera a reproducirse, pero después de secarlo en el alféizar de su ventana durante unos 18 meses, pudo escuchar todas las pistas después de enviarlo al restaurador de audio y decidió incluirlo en su exposición. Barker, cuyo trabajo se ha exhibido en todo el mundo, dijo: “Incluso después de hacer sonar la cinta, Stella tuvo una oportunidad asombrosa de entrar en mi exposición y reconocer su mixtape".

“Dijo que estaba sorprendida de encontrarlo y cuando leí su correo electrónico tampoco podía creerlo. Fue una sorpresa genial”, señaló. “Al principio no se escuchaba muy bien, pero con la restauración las canciones sonaron tan claras como sonarían hoy. Muestra cuánto tiempo puede existir el plástico en el mar”, agregó.

La cinta continuó girando como parte de la exposición de Barker pero luego fue devuelta a Wedell. Y si es que tienes curiosidad de escuchar lo que había en la cinta, su tracklist es:

1. Somebody Dance With Me (Radio Mix) - DJ Bobo

2. Would I Lie To You? - Charles & Eddie

3. The Jungle Book Groove - Disney Cast

4. Rock With You - Inner Circle

5. Do You See The Light - Snap

6. One Love (Radio Version) - Dr Alban

7. More And More - Captain Hollywood Project

8. Oh Carolina (Radio Version) - Shaggy

9. The Key, The Secret (Glamorously Developed Edit) - Urban Cookie Collective

10. It Keeps Rainin' (Tears From My Eyes) - Bitty McLean

11. Summer Summer (Radio Edit) - Loft

12. Never Let Her Slip Away - Undercover

13. Power Of American Natives - Dance 2 Trance

14. Iron Lion Zion (7'' Mix) - Bob Marley & The Wailers

15. Sweet Harmony - The Beloved

16. Give It Up - Cut 'n' Move

17. Go West - Pet Shop Boys

18. Runaway Train - Soul Asylum

19. (I Can't Help) Falling In Love With You - UB40

20. Mr Vain - Culture Beat

