Embarazada ¡loca! exige cambio de nombre a un perro por que así se llamará su bebe (VIRAL)

En estos días en internet se disparó una historía de una mujer embarazada que escribió a una chica desconocida, Jenny, que aparentemente vivía al lado, pidiéndole que cambiara el nombre de su perro Tilly por otro, porque así es como ella quiere nombrar a su futura hija con este nombre. Esta mujer ha sido tan persistente ya que dice que en el futuro no quiere que le hagan burla en la escuela por el nombre de un perro, pero cuando fue rechazada, acusó a la dueña del perro de ser tan insensible.

Embarazada ¡loca! exige cambio de nombre a un perro por que así se llamará su bebe (VIRAL)

La niña Jenny publicó en redes sociales que esta bastante triste por el hecho de que una desconocida le pida que cambie el nombre de su perro, esto se volvió viral en Facebook, desde entonces se recopilaron miles de comentarios de usuarios desanimados por dicha situación.

Esto fue lo que compartió Jenny en las redes sociales:

"Una mujer me escribió y dijo que estaba embarazada de un cuarto hijo otra vez y se dio cuenta de que tenía un perro llamado Tilly, pero como a ella también le gusta este nombre, estaría muy agradecida si le cambiara el nombre a mi perro. Después de todo, es obvio que su hija no puede tener el mismo nombre que el perro. ¡Y yo soy tal WTF! Pero acabo de decir: oh, ya veo, pero no creo que sea necesario, porque casi dos Tilly nunca se reunirán y alguien notará la similitud de los nombres, escribió el dueño de los perros en la red social"

Pero la disputa no terminó ahí, ya que la mujer embarazada acusó a Jenny de no entender la situación ya que ella no tiene hijos. La futura madre también declaró que Jenny -potencialmente arruinó la vida de su hija por nacer-.

Jenny en respuesta escribió que no cambiaría el nombre del perro y una vez más felicitó a la mujer por su futura familia.

Embarazada ¡loca! exige cambio de nombre a un perro por que así se llamará su bebe (VIRAL)

La escandalosa historia llegó a BoredPanda, donde se publicó toda la información, donde al final una mujer embarazada maldice a Jenny, dice que su comportamiento es vergonzoso y exige una revisión de la decisión. El post ha recogido casi 35 mil "me gusta" y dos mil comentarios.

Los internautas se asombraron de la arrogancia de la futura madre, expresaron bastantes comentarios ante su extraña solicitud y fantasearon sobre cómo actuarían ellos mismos en una situación similar. Otros compartieron sus propias historias de la coincidencia de nombres humanos y de perros, y algunos no creyeron en absoluto en la realidad de esta historia absurda.

Estos son algunos comentarios de usuarios de Facebook.

La respuesta correcta sería: "¿Por qué nombras a tu hija como mi perro?".

"Yo bloquearía a esta mujer y seguiría con mi vida. No podemos entender cómo funcionan los pensamientos de las personas y nunca recuperas esos minutos de tu vida desperdiciados".

Embarazada ¡loca! exige cambio de nombre a un perro por que así se llamará su bebe (VIRAL)

Los nombres de perro para hembra más populares en 2019 son Bella, Molly o Mollie, Coco o Cocoa, Luna y Lucy; y para los machos: Bailey, Charlie, Maax, Buddy y Cooper.

Tal vez te interese: ¡Asombroso! animal dentro de una sandia (VIDEO VIRAL)

Mientras tanto, la revista Parents escribe que en 2019, en EEU, los nombres de niña más populares son Isla, Olivia, Posie, Aurora, y Cora. Y para niños: Milo, Jasper, Asher, Atticus, y Silas. Como pueden observar no coinciden los nombres de perros con humanos.

¿Tú que piensas al respecto?

VIRAL

Dale click a la estrella de Google News y síguenos