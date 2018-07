El tapa caminos, un ser diabólico que fue visto en Cancún

Doña Rosy salió de su casa en Cancún a las 5 de la mañana, como muchos trabajadores de esta ciudad turística, a esperar su transporte, su casa se ubica en una zona de fraccionamientos en donde existen calles cerradas o privadas y andadores que conectan una privada con otra.

En su trayecto hacia la avenida en donde pasa el autobús pasaría por uno de sus compañeros que vivía a unas 15 casas para no salir sola hasta la avisada, pues resulta que justo en el andador donde también hay muchos árboles vio algo que al describirlo le eriza la piel.

"Es un ser, tiene la forma de un hombre alto, negro, más alto y grande que una casa, estaba justo en la entrada de la casa di compañero, al ver esta cosa, me asusté muchísimo y comencé a rezar, tenía mucho miedo pero tome valor, no quería hacer mucho movimiento pues sentía que de alguna forma llamaría su atención, no le vi la cara ni nada pues estaba completamente oscuro, me di la vuelta y me regresé a mi casa".

Doña Rosy esperó a que aclarara para poder salir nuevamente, al salir ya no estaba ese ser, ¿pero que era?, Doña Rosy sabía perfectamente que es lo que era pues muchos años atrás su abuelo le había contado una historia peculiar, el 'Tapa caminos' o 'Wa'pach'.

Eran viejos tiempos y el abuelo de Doña Rosy era joven, esa noche había ido a ver la proyección de una película del cine de oro mexicano en el centro de su pueblo, cerca del parque principal, la iglesia y el palacio municipal, el inconveniente era que ya eran las 12 de la noche y la única luz que iluminaba la calle era el de la luna llena y la de algunos faros con luz muy escasa.

Justo a dos cuadras de su casa miró la imagen de un ser de aproximadamente unos ocho metro de altura, era tan grande que al abrir los pies ocupaba lo ancho de la calle, haciendo un arco, justo por donde el abuelo de doña Rosy tenía que pasar.

Se regresó corriendo por donde vino y trató de darle la vuela a la calle pero sorpresa al dar la vuelta a una calle ahí estaba ese ser, tras recordar varias historias y conocimiento que vine de generación tras generación, el abuelo se quito el sombrero, lo puso en el piso se arrodilló en el, extendió los brazos y comenzó una oración especial, hasta que este ser oscuro desapareció.

Esta historia se replica en diversa partes del país, en algunos lugares es un charro, en otros es un hombre desnudo, o solo es una sombra, lo que es seguro es que este ser maligno querrá taparte el camino y hacerte algún mal, trata de no salir solo en las noches y evitar caminos solos, porque puede ser que te toque la mala fortuna de encontrarte con este ser de la noche.