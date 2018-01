El gran misterio detrás del movimiento naranja y su video

Movimiento naranja hizo algo inusual en esta campaña electoral 2018 y fue crear un vídeo con una canción que se a viralizado de manera, que hasta los mejores bares y antros de México le han hecho su remix.

No solo eso, existen ya distintas versiones de la canción, hasta el momento con melodía de Jazz, Metal, dubstpera, vocaloidera, funkera, trap, hip hop como nos muestra el siguiente vídeo

Solo tienes que escucharla una vez y no dejará de sonar en tu cabeza sin importar lo que hagas.

Y la pregunta de todo esto es ¿Porqué pasa esto?

El gran misterio detrás de movimiento naranja

El spot de Movimiento Naranja donde vemos al niño huichol Yuawi López cantando que para muchos es odiada la canción y que nos atormenta cada día, no importando donde estés ya sea en la oficina, en la escuela, en la calle o en el hogar, cuenta con una teoría sobre su estructura de musical.

Así es, el secreto de esta canción no esta en la letra que realmente no dice ni aporta nada, si no en la estructura de la música con la que esta hecha.

Movimiento naranja esta compuesta por cuatro acordes principales que son Mi menor (III), Do(IV), sol(I), Re(V), que se repite el circulo a lo largo de toda la canción

Esta teoría musical nos dice que no importa en la tonalidad que la toques siempre y cuando el orden de los intervalos en relación a la nota principal sea equivalente.

y ¿Qué es un intervalo?

Un intervalo es una distancia en altura entre dos sonidos y podemos distinguir estos intervalos entre intervalos armónicos e intervalos melódicos.

Para más información les dejo un enlace explicativo Teoría musical

Entonces si la progresión de acordes fuera La menor(III), fA(IV), Do(I) Y Sol(V) la canción sonaría más aguda o grave pero de la misma manera.

¿Complicado no ?

Pues esta canción de movimiento naranja realizada por el autor y productor Moisés Barba la hizo con toda intención ya que se dice que estos cuatro acordes esta grabados en nuestra memoria y que utilizarlos en un jingle nos haría reconocer al instante de manera inconsciente.

Moisés Barba auto y productor de la canción movimiento naranja

Existe otra razón más por la que la canción realizada para los spots de movimiento ciudadano sea tan pegajosa y esta razón es su sencillez.

Solo repite dos notas en el 90% de la canción Mi y Sol y esto hace que nuestro cerebro simplemente procese mejor la melodía porque no gasta energía en procesar lineas melódicas con mayor complicación.

Esta teoría también fue utilizada por músicos reconocidos a nivel internacional en canciones que casi todos conocemos como son Scientist de ColdPlay, Stay with me, de Sam Smith, We found Love de Rihanna y all of me de Jhon legend que parte de sus canciones cuentan con esta misma teoría musical