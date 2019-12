'El diario de un niño que tenía un amigo imaginario'; la historia de terror de un asesinato

"El amigo imaginario"; la historia de terror de un asesinato insólito

Una impactante historia de terror ronda las redes sociales y diferentes portales web en donde narran fecha a fecha el diario de un niño que tenía un amigo imaginario hasta que su vida y la de su familia terminó.

Aquí te dejamos el relato, fecha a fecha:

“Día 15/09:

Hola, me llamo Joaquín y tengo 12 años, mi padres me dieron hoy como regalo de cumpleaños éste diario personal, en el cual voy a escribir todos los acontecimientos que sucedan a lo largo de mi vida.

Día 16/09:

Hoy fue un día sensacional, me la pasé todo el tiempo con mi mejor amigo Tommy jugando a diversos juegos de todo tipo.

Tommy es la mejor persona mas alegre del mundo, mis padres dicen que él no es real y que tan solo es un amigo imaginario, pero yo no les hago caso porque se que Tommy existe.

Ahora me tengo que ir a dormir, mañana seguiré escribiendo.

Día 17/09:

Hoy Tommy estuvo muy callado, hasta diría que lo noté un tanto triste, eso me pareció raro ya que él es muy alegre y charlatán, bueno seguramente mañana se sentirá mejor. Ahora tengo que irme a dormir, mañana será un gran día.

Día 18/09:

Hoy Tommy se porto muy extraño, comenzó a decir cosas aterradoras, yo no escuché mucho de lo que dijo ya que me tapé los oídos y huí para no seguir escuchándolo.

Esto fue lo único que pude escuchar:

“Dios de las tinieblas, amo y señor del universo, el que traerá el caos y la muerte. Hoy te…” Cuando comenzó a decir estas palabras en su cara se podía notar un gesto de felicidad, como si esas palabras le provocaran placer. Eso me asusto demasiado.

No le diré nada a mis padres para que no crean que es una mala influencia para mí

Espero que Tommy se deje de comportar así o me veré obligado a dejar de ser su amigo.

Día 19/09:

Hoy cuando me desperté pude ver que estaba Tommy mirándome, pero su mirada no era como la de siempre, en su cara se podía observar un gesto mas siniestro.

Después de este incidente todo mi día fue normal y Tommy se comportó como siempre.

Día 20/09:

Hoy no logré ver a Tommy, no me paso a buscar como lo hacia diariamente, eso me llamó la atención.

Ahora me tengo que ir a dormir, espero que Tommy me pase a buscar para poder jugar mañana.

Día 21/09:

Hoy Tommy me paso a buscar y me llevo a mi jardín a jugar, todo iba bien, pero de repente

Tommy empezó a hablar en un idioma que nunca había escuchado en mi vida y sus ojos se pusieron de color blanco, yo me tiré al suelo en posición fetal y estallé en llanto, cuando terminó de decir lo que sea que estaba diciendo desapareció sin dejar rastro.

No lo pude soportar y corrí de inmediato a decírselo a mi madre y ella se lo contó todo a mi padre, el cual me dijo que ya era demasiado grande para hablar con amigos imaginarios y que si me hacia sentir mejor me deje de juntar con Tommy.

Ya estaba decidido, dejaré de ser su amigo.

Mañana se lo diré, ahora me tengo que ir a dormir.

Día 22/09:

Hoy le dije a Tommy que ya no quería ser más su amigo, él no se lo tomo muy bien y me respondió con una frase muy inquietante.

Esto fue lo que dijo:

“volveré y te arrepentirás de haberme dejado solo”

Pero lo que más me aterró fue su voz, la cual se tornó más siniestra, su mirada reflejaba el odio que sentía hacia mi.

Después de decir eso, Tommy, se esfumó del lugar.

Espero que algún día Tommy me pueda perdonar.

Día 23/09:

Anoche tuve una pesadilla horrible en la que Tommy aparecía asesinándonos de una manera indescriptible e inhumana, sus ojos tenían un color rojo intenso lo cual me hace creer que estaba poseído por algún ente sobrenatural.

Acabo de escuchar un ruido afuera de mi casa y cuando me asome por la ventana a ver quien había provocado el sonido lo que vi me dejó helado, estaba Tommy con los mismos ojos rojo que tenia en la pesadilla.

Le dije rápidamente a mi familia lo que acababa de ver, pero no me creyeron.

Temo por lo que pueda pasarnos, espero que nada malo nos suceda”

Los cuerpos de tres personas

Esa fue la última vez que el niño escribió en su diario, posteriormente se encontraron tres cuerpos y precisamente uno de ellos fue identificado como Joaquín Flinker y supuestamente los otros dos cadáveres eran sus padres.

El diario del niño fue la única prueba que los agentes encontraron ya que hasta el momento no se ha encontrado responsable del crimen. Los hechos fueron clasificados como de los más raros y el caso se cerró tan solo dos años despues del hallazgo de los cuerpos.

