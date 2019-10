"El ciempiés humano" es médicamente posible, ¡que loco! (INSÓLITO)

Si has visto la película de "el ciempiés humano" conoces exactamente los horrores que Tom Six plantó en la mente del público y quienes han visto este filme han experimentado sensaciones como náuseas, incomodidad o en casos especiales, curiosidad acerca del tema. Pero ahora para aquellos curiosos que tienen la duda si esto puede llegar a la realidad, la ciencia asegura que...

Es médicamente posible.

Los doctores Louise Owen y Phillip Coakley tienen distintos planteamientos respecto de si realmente se puede sustentar la vida de tres humanos si son unidos como en aquella película. Ambos expertos sugieren que realizar la parte quirúrgica del experimento es la parte más sencilla, ya que lo complicado viene con el asqueroso modo de alimentación que tendrían los pacientes, (iug).

Owen por un lado piensa que el problema principal de crear un ciempiés humano, es que se corre un gran riesgo de ahogarse a la hora de la "ingesta". Como saben, ningún ser humano (a menos que tenga fetiches "raros") podría aceptar los desechos de otros en su boca, por lo tanto es normal que los sujetos terminen vomitando si se encontraran en un escenario así. Al no tener por dónde expulsar el vómito, es obvio que éste terminaría invadiendo el tracto respiratorio y, si no mueren en cuestión de un instante, podrían sufrir una neumonía.

Por otro lado, Phil, toma en cuenta otros factores que podrían influir en un deceso inmediato en los pacientes, entre los que podemos encontrar: deshidratación, hipotermia, posible infección por las heridas, septicemia (envenenamiento de la sangre) y algunos otros más.

Aunque es muy probable que este experimento termine con un resultado fallido, aún existe la probabilidad de que esto sea viable ya que el doctor Coakley dice que, bajo las condiciones adecuadas y en circunstancias de extrema fortuna, un ciempiés humano podría sobrevivir. Todo es cuestión de la dieta.

Esto dependería del sujeto al frente del ciempiés, si este se alimenta correctamente crearía heces no tan malas y así la persona de atrás tendría que ingerir las heces y entonces, probablemente eso se tenga como resultado más heces. Dicho eso, no se expulsan muchos nutrientes y por eso es que nos deshacemos del resto.

Pero no hay cero nutrición ahí, ya que muchos animales se alimentan de los desechos fecales. Realmente sería un experimento interesante; alimentar a un humano con nada más que excremento humano y ver cuánto tiempo pueden sobrevivir.

Este experimento sería muy interesante, pero por suerte no es necesario ponerlo en práctica para saber el resultado, pero no falta el loco que quiera intentarlo, aunque si es que alguien lo hace es seguro que estaría un buen rato en la cárcel. Ahora ya sabes que esto es posible, solo que no lo intenten en sus casas.

