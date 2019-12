El cazador de Creepypastas

¿Nunca se han preguntado por un ser al que incluso los asesinos y las criaturas de los creepypastas temen? Ese ser soy yo, en este mundo me llaman "el cazador de creepypastas". Se preguntarán qué tengo de especial; ahí está mi encanto, no tengo nada tenebroso y aún así le inspiro miedo hasta al más despreciable de los creepypastas.

El cazador de creepypastas

Soy un joven de pelo crespo y castaño, lentes de montura negra y ojos azules. Soy delgado y de baja estatura, en mi mundo no hubiera podido matar a alguien.

Encapuchado- shutterstock

Se preguntaran; ¿Cuál es el traumático y cliché pasado de este individuo? Simplemente era un creepypastero que se aburría, un día hice un ritual para entrar al "reino de las sombras", me salió mal y me desmayé. Desperté aquí (el universo de las sombras) y pensé que si aquí todos eran homicidas, podría tomarme la libertad de asesinar a varios creepypastas.

Por ahora, no dispongo de muchas armas. Sólo de mi celular, mi libreta y una caja de lápices y/o plumas de colores. Con estos materiales traídos de la vida real, es muy fácil asesinar a un asesino. Con mi cuaderno puedo tomar la apariencia que quiera y poseerme del arma que quiera (en el límite de lo posible, claro). El celular me sirve para capturar a los fantasmas, les tomo una foto y estarán atrapados en mi teléfono para siempre.

El cazador de Creepypastas

Los creepypastas me temen tanto que incluso han hecho grupos para protegerse (incluso el trío killer ha solucionado sus diferencias, jeje), de nada les va a servir. Me gusta lo que hago y me divierte, estoy inspirado y eso va a durar.

Bueno, me voy despidiendo. Sólo recuerda una cosa; cuando escribas una creepypasta, me estarás dando otro blanco.

Y una cosa más, ¿alguien sabe a cuánto se puede vender un reloj? (Levanta un reloj oxidado y negro). Es que cuando el tal "Kage" se hizo cenizas, no supe a quien dárselo.

El cazador de Creepypastas

Tal vez te interese: Creepypastas: el Suicidio del Pato Donald

A partir de hoy, ningún asesino saldrá impune, ningún fantasma atormentará a los vivos, espero matar a los asesinos más famosos de este universo.

"Me voy a divertir mucho"

Checa todo nuestro contenido de INSÓLITO

Únete a nosotros en Instagram