El VIDEO PROHIBIDO "sin nombre" que YouTube recomienda y la gente no entiende por qué (INSÓLITO)

Aunque ya pasamos una de las mejores fechas del año, Día de Muertos Y Halloween, siguen suciendo cosas de miedo alrededor del mundo y es que hace un mes se subió a la plataforma de YouTube un video "Sin nombre", literal así como lo leen ¿como es que pudieron subir el video si no tiene nombre? esta y muchas incógnitas se nos vinieron a la mente después de ver el material, aunque aparte de todo si esta bastante "creepy".

El video "Sin Nombre".

Siguiendo toda esta onda bastante misteriosoa, los usuarios en YouTube siguen haciendo videos de temática terrorífica aunque no se entiende por qué el algoritmo les recomendó una grabación sin nombre.

‘deathtrips’ es el nombre de un usuario que en los últimos días se ha hecho tendencia en todas las redes sociales y es que en este canal de YouTube se colocó un clip que es viral pero no necesariamente por el contenido, sino porque no tiene nombre y fue curiosamente recomendado.

El contenido de la grabación es curioso y es que se puede ver a dos personajes del programa ‘Los Reyes de la Colina’, Bobby, escuchando música de su walkman en su cuarto y a su papá ingresando y colocándose los audífonos, donde luego la grabación se cuelga y da pie a una imagen en la que el padre tiene un cubo triangular mientras todo se torna color rojo sangre mientras se escucha un ‘You has been chosen’ (tú has sido elegido).

La grabación fue catalogada por los usuarios en las redes sociales como ‘prohibida’ aunque lo que más les preocupaba o sorprendía, era el por qué YouTube les recomendaba esto y es que su algoritmo premió dicho video colocándolo en la portada principal de muchos usuarios que escribieron en la caja de comentarios y coincidieron en la confusión del mismo.

Aquí te dejamos el video "sin nombre".

Velo hasta el final y déjanos tus comentarios.

