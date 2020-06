https://laverdadnoticias.com/insolito/El-INSOLITO-caso-de-Jeffrey-Dahmer-el-necrofilico-descuartizador-20200605-0177.html

En 1968 y '69, el "Zodiac Killer" (asesino del zodiaco) atacó a siete personas en cuatro ubicaciones diferentes del norte de California. Sus primeros tres objetivos fueron parejas en áreas apartadas; Dos de estas personas sobrevivieron. Su última víctima conocida fue un taxista asesinado el 11 de octubre de 1969 en San Francisco. Durante y después de su matanza, Zodiac recibió atención y esparció el miedo al compartir cifras, cartas, información y amenazas con las autoridades y el público. Ningún asesinato ha sido vinculado oficialmente con el Asesino del Zodiaco desde octubre de 1969, pero el caso sin resolver continúa fascinando.

El insólito caso del asesino del zodiaco

El asesino del zodiaco asesinó a cinco personas en menos de un año, aunque también puede ser responsable de otros crímenes, existen los cinco asesinatos y los dos intentos de asesinato que se le atribuyen oficialmente. El 20 de diciembre de 1968, en Benicia, California, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16 años, fueron baleados mientras estaban estacionados durante su primera cita.

Inicialmente, la policía no tenía idea de que un asesino en serie fuera responsable de estas muertes. Por lo tanto, la investigación siguió pasos más estándar, como verificar al ex novio de Jensen. Más tarde, el mejor amigo de Jensen le dijo a SF Weekly : "Todos los detectives pensaron que tenía que ser por las drogas. Se negaron a escuchar nada más".

Menos de siete meses después, en las primeras horas de la mañana del 5 de julio de 1969, Darlene Ferrin, de 22 años, y Mike Mageau, de 19, recibieron varios disparos mientras estaban sentados en el auto de Ferrin en el Blue Rock Springs Golf Club en Vallejo, California. Ferrin fue asesinado, pero Mageau sobrevivió las heridas en su mandíbula, hombro y pierna.

Menos de una hora después del ataque, Zodiac telefoneó al departamento de policía de Vallejo para denunciar el crimen. Durante la llamada, declaró : "También maté a esos niños el año pasado", en referencia a Faraday y Jensen.

El 27 de septiembre de 1969, Cecilia Shepard, de 22 años, y Bryan Hartnell, de 20 años, estaban haciendo un picnic en el lago Berryessa, en el condado de Napa. Se les acercó un hombre que llevaba una capucha que llevaba el símbolo de dos líneas que se intersectaban en un círculo. El hombre usó un arma para amenazar a Shepard y Hartnell, los ató y luego apuñaló a la pareja.

Tanto Shepard como Hartnell estaban vivos cuando llegó la ayuda. Shepard terminó sucumbiendo a sus heridas, pero Hartnell se recuperó. El 11 de octubre de 1969, en San Francisco, Zodiac entró en la cabina de Paul Stine, de 29 años, como pasajero. Mientras estaba en el taxi, Zodiac le disparó a Stine en la cabeza.

Los testigos vieron el asesinato de Stine, por lo que la policía pronto apareció en escena. Los testigos describieron al asesino como blanco, de alrededor de 25 a 30 años, con gafas y un corte de tripulación. La policía, que asumió que el asesinato fue un robo, vio a un hombre que coincidía con esta descripción, pero un despachador les había dicho por error que el sospechoso era negro. Al hombre se le permitió irse, y el Asesino del Zodiaco no fue atrapado.

Zodiac enviaba cartas a periódicos con pistas crípticas. Después de su ataque en julio de 1969, el Asesino del Zodiaco comenzó a contactar periódicos a través de cartas que incluían detalles que solo el asesino sabría. Y además de telefonear a la policía después de los asesinatos que cometió en julio, hizo una confesión telefónica a la policía en septiembre. El Asesino del Zodiaco asumió la responsabilidad de la muerte de Stine en una carta matasellada el 13 de octubre de 1969, encerrando un pedazo de la camisa ensangrentada del conductor. También contactó a la policía por teléfono varios días después de ese crimen.

En una carta que recibió el examinador de San Francisco el 4 de agosto de 1969 , escribió: "Este es el discurso del zodiaco", marcando su primer uso del nombre "Zodiaco". Ese saludo de apertura se repetiría en muchas letras. Sus mensajes también a menudo incluían un símbolo en forma de cruz, que se parecía a la vista en un rifle, el mismo símbolo en el capó usado durante su ataque de septiembre de 1969.

Zodiac parecía disfrutar de la publicidad que recibió. Tomó medidas para garantizar que los mensajes se compartieran ampliamente, como amenazar con ir a un "ataque violento" a menos que se imprimiera una cifra en el San Francisco Chronicle , y luego emitió una amenaza separada para publicar una cifra en The San Francisco Examiner . En una carta matasellada el 9 de noviembre de 1969 , se burló de sus perseguidores, diciendo: "La policía nunca me atrapará, porque he sido demasiado inteligente para ellos".