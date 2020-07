El INSÓLITO caso de Nachito, el niño que le temía a la oscuridad.

En el cementerio de Belén en Guadalajara, Jalisco se encuentra una de las tumbas más visitadas de México. Es la tumba de Ignacio Torres Altamirano conocido como Nachito. La leyenda de Nachito comienza con su muerte el 24 de mayo de 1882 y se dice que murió de nictofobia (miedo a la oscuridad).

Cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría este padecimiento, por lo tanto sus padres ponían durante la noche antorchas en su recámara para iluminarla y que pudiera dormir en paz; pero una noche las antorchas se apagaron y a Nachito le dio un infarto fulminante. Su mamá lo encontró al día siguiente sin vida en su cama.

Sus padres enterraron a Nachito en el panteón Belén en Guadalajara, pero misteriosamente al día siguiente de su sepelio, el ataúd de Nachito se encontraba afuera de la tierra, los encargados del panteón le atribuyeron este hecho a los profanadores de tumbas, y lo volvieron enterrar, pero al día siguiente pasó lo mismo, y siguió repitiéndose la misma historia hasta que se cumplieron 10 días.

Como la gente empezó a decir que Nachito padecía mal del diablo o la tierra no lo quería y por eso “lo escupía”, cuando la madre de Nachito se enteró, les comentó en el panteón sobre la fobia de su hijo, por lo que decidieron no volver a enterrar a Nachito y poner su tumba en alto porque según ellos no podía descansar debido a la nictofobia que padecía.

La tumba de Nachito está hecha de piedra y tiene unas aberturas a los lados para que entre la luz, en las esquinas de la tumba decidieron poner cuatro obeliscos y en cada uno de estos ponían unas antorchas para iluminarlo durante la noche.

Hoy en día la gente lleva juguetes a Nachito porque dicen que si no le dejan algo puede acompañarlos hasta su casa y hacerles travesuras. Lo que casi nadie sabe es que Nachito sí juega por las noches con sus juguetes, ya que según los sepultureros tienen que recogerlos antes de abrir el panteón porque éstos se encuentran tirados alrededor de la tumba.

Inclusive dicen que han encontrado juguetes en tumbas de otros niños, relatan, que en otra ocasión, han visto como juega con un globo y se pasea por el panteón. Se dice que si te llevas un juguete de la tumba, Nachito se enoja y se va contigo a casa y comenzarán a pasar cosas raras.