Delincuente se burla de policías en Facebook y se vuelve viral

Un delincuente se burla de policías del condado de Sussex, Reino Unido, en Facebook y su respuesta se vuelve viral.

Las autoridades utilizan las redes sociales, en especial Facebook, para compartir las fotografías de algunos prófugos de la justicia y esta vez no fue la excepción.

Dean Mazirel, de 33 años de edad, cumplió una condena en la cárcel por robo, pero en esta ocasión se le busca por su mal comportamiento tras abandonar la prisión.

Las autoridades de Sussex ofrecen una recompensa de 691 dólares por Dean, la cual publicaron en Facebook pero al delincuente le pareció una falta de respeto.

"Para ser sincero, estoy un poco decepcionado. Solo valgo 691 dólares. Si elevan la recompensa podremos llegar a un acuerdo. Hasta entonces continuaré disfrutando de mi libertad", afirmó el prófugo de la justicia.

La policía no se quedó con los brazos cruzados y le contestó: "Encantador saber de ti, Dean. Parece que te has cortado el pelo. ¡Nos encantaría verte en persona! No dudes en pasar por la comisaría de la Policía local para charlar".

El delincuente continuó burlándose de los agentes y su conversación se volvió viral.