Da a luz a cuatrillizos con apenas… ¡50 años de edad!

Tracey Britten es una mujer que a sus 50 años de edad, se ha convertido en madre de cuatrillizos. A pesar que ella ya tenía ocho nietos, deseaba tener un hijo más, sin embargo lo que sucedió definitivamente no se lo esperaba.

La abuela, dio a luz a cuatrillizos, de los cuales tres son niñas y uno es un varón, además dos de las niñas son gemelas idénticas.

La mujer logró embarazarse a través de una fecundación in vitro a la que se había sometido, pues a aunque ya era abuela de ocho pequeños, ella había querido tener más hijos.

La mujer ya tenía tres hijos, pero como estos ya eran adultos y también habían sido padres, asegura que sentía la necesidad de tener un hijo más, para cuidarlo y verlo crecer, sin embargó no imagino que tendría cuatro hijos más.

Tracey indicó que su mamá antes de fallecer, siempre había querido que en su familia hubiera gemelos, sin embargo fue hasta ahora que eso pudo ser posible, y considera que sus hijos son como un regalo para su madre.

Tras el nacimiento de los cuatrillizos, Tracey ha sido duramente criticada, pues le han calificado de irresponsable sin embargo ella está contenta con sus bebés e ignora las opiniones negativas de la gente.

“No me veo como de 50 y no me siento como de 50. La gente puede decir lo que quiere. No conocen mi historia”