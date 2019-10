¡DE TERROR! Usuarios de REDES confiesan hechos PARANORMALES

A muchas personas les apasiona el tema paranormal, les gusta informarse sobre fuerzas extrañas que tal vez puedan existir, es por eso que crean grupos en las redes sociales para mantenerse en contacto sobre hechos extraños que suceden en el día a día. Tal es el caso de un grupo denominado "Mundo Siniestro".

En este se colocan publicaciones paranormales y de terror sin embargo en una de los post se pidió a los integrantes de dicho grupo que contaran algun hecho paranormal que hayan vivido en carne propia. Esto fue lo que dijeron los usuarios de redes sociales:

Confesiones de terror:

Pamela 'N': "Mi madre tiene Alzheimer, cuando recién empezó con la enfermedad se enojaba mucho cuando le decíamos que lo que hablaba ya lo había dicho. Un día empezó a repetir una historia y yo la grave con mi celu, la grabación duró 32 segundos, al rato empezó a decir lo mismo y yo le dije que eso ya lo había dicho y ella se enojó entonces le mostré la grabación y la escucho y me dice: habla alguien ay. y yo le digo pero si es usted y me dice no no es un niño. Me puse los audífonos para escuchar mejor y ay estaba la voz de un niño que decía muy cerca del celu; cállate idiotaaa. Muy claro pero a la vez como un susurró".

Danilo' N': "Jugué la ouija hace unos meses en un cementerio, jugué 2 días seguidos y fue la experiencia más interesante que he tenido en mi vida, hablamos con más de 10 espíritus unos buenos y otros no tanto".

Elizabeth 'N': "Una vez sentía qué alguien me miraba.. es como cuando sientes que te observan.. y tome una Foto donde tenía la ropa colgada y salió la cara de un demonio.. eran como las 10 de la noche.. y estaba oscuro".

La foto:

Usuarios de REDES confiesan hechos PARANORMALES

Evangelinne 'N': "Cuando llegue a USA vi una mujer parada afuera de la casa donde rentaba mi familia despues ya no la volvi a ver me entere que se habia suicidado en esa casa y que habia estado abandonada por 5 años hasta que nosotros nos fuimos a vivir ahi cuando mi familia se entero de eso esa misma noche nos fuimos de ahí".

Miguelito 'N': "Yo trabajé como guardia de seguridad por las noches en el club de tenis Burgos bugambilias en Cuernavaca Morelos en una ocasión andaba dando rondín por las albercas y el jardín cuando de repente escuché un grito desgarrador que provenía de la calle al escucharlo entre en estado de shock e intente correr a la oficina pero no podía sentía que traía una carga que no me dejaba caminar bueno fui caminando como pude y de pen&%jo se me ocurrió ver hacia atrás, mi peor error, miré una mujer totalmente de blanco flotando en una de las albercas, créanme renuncie al siguiente día".

¿Y tú? tienes algún hecho que te gustaría contar? Escribelo en los comentarios de aquí abajo.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Tal vez te interese

Historias de terror: El velador de Saltillo y el Santa Claus "verídica" (INSÓLITO)