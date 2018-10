Crimea: Adolescente se aventó de una ventana tras enterarse de la muerte de su novia

21 personas muertas y decenas de heridos fue el resultado del atentado que hubo en Crimea; esto luego de que un estudiante colocara explosivos provocando una tragedia en el lugar.

Un joven que mantenía una relación con una de las estudiantes intentó suicidarse tras haberse enterado que su amada había perdido la vida por dicho atentado.

Atentado terrorista en Crimea.

De acuerdo a la opinión que dio a conocer la hermana del adolescente suicida, Armén Badalián, de 20 años, tenía una relación estable con Viktoria Demchuk; así lo informó al medio local Kerch.com.ru.

Cuando se enteró de que le habían amputado una pierna, sólo dijo: "gracias a Dios que está viva, lo demás no importa, la quiero mucho, conseguiremos dinero y le compraremos una buena prótesis", recordó.

Sin embargo, eso no fue todo; pues en su traslado a Moscú, la joven murió y luego de enterarse su novio decidió aventarse de una ventana desde un cuarto piso. Afortunadamente él no falleció pero tuvo fuertes lesiones en la columna vertebral y actualmente se encuentra hospitalizado. Según menciona, 'no estaba preparado para soltarla'.

El adolescente se lanzó de la ventana de un cuarto piso.

Antes de intentar quitarse la vida, el joven escribió una emotivo y conmovedor mensaje en sus redes sociales; pero ese post ya no se encuentra disponible.

"La quiero mucho. Es lo mejor que me pasó y no estoy preparado para soltarla. Te quiero mucho, juntos para siempre".