Creyó que eran piedras en el riñón, en realidad estaba a punto de dar a luz

Ally Opfer empezó a sentir fuertes dolores, por lo que acudió al médico, creyó que se trataban de piedras en el riñón, sin embargo cuando los médicos la revisaron se llevó una increíble sorpresa, estaba embarazada, pero eso no era todo, estaba a punto de dar a luz.

Aunque suene difícil de creer, es posible quedar embarazada sin saberlo, pues en ocasiones los síntomas simplemente no se hacen presentes y las mujeres incluso pueden seguir con su menstruación.

Cinco días antes de que acudiera al doctor, Ally se encontraba entrenando a un grupo de porristas, y dos días antes sintió algunos dolores, sin embargo creyó que se debían a cólicos menstruales.

Sin embargo un día después, en la noche, la mujer sentía un intenso dolor en la espalda y en el vientre, por lo que su madre decidió llevarla al hospital.

Los médicos le indicaron que debidos a los tipos de dolores que presentaba lo más probable era que se tratara de piedras en el riñón, sin embargo cuando se le hizo un ultrasonido, le indicaron que no eran piedras sino un bebé que estaba a punto de nacer.

La mujer indicó que no tenía idea de que estaba embarazada, pues sus periodos menstruales siempre habían sido irregulares así que en ocasiones se hacía pruebas de embarazo pero siempre salían negativas, así que en esta ocasión no le tomó importancia.

“No tenía ningún síntoma, me sentía completamente normal así que no sospeché que estuviera embarazada. Nunca tuve nauseas, ni cansancio, no subí de peso, NADA. Cuando el técnico de ultrasonido encontró al bebé y me dijeron que estaba embarazada, entré en shock. Estaba aterrada. Yo no estaba preparada para ser mamá, mucho menos para dar a luz”