Creepypastas: Todos los días me visitan dos pájaros, uno trae buenas noticias, y el otro, malas

Nuestros días son como un subibaja ya que diario recibimos tanto noticias buenas como malas, en las creepypastas del día de hoy les vamos a hablar sobre ese tema, y vaya que es muy interesante, pero puede ser algo perturbador.

Buenas y malas noticias.

Estuvieron allí desde que podía recordar. Cuando era niño, me despertaba con el suave canto de los pájaros que llenaban mi habitación. Me susurraban en la cama hasta poder verlos, encaramados en el alféizar de la ventana. No me levantaba hasta que su canción terminaba para comenzar mi día, pero su canción tenía más que una melodía bonita, me trajeron predicciones.

Una de las aves era una paloma, sus hermosas plumas blancas como la nieve captaban la luz del sol con gracia. Sus brillantes ojos azules, más profundos que cualquier océano, me observaban mientras escuchaba su canción. La paloma siempre cantaba primero y dentro de su canción, estaba la predicción de algo bueno que sucedería en mi vida. Los pájaros en realidad no decían nada, pero cuando su canción llegaba a mis tímpanos, las predicciones actuaban como recuerdos.

Podía recordar cosas que sucedieron ese día, a pesar de que aún no habían sucedido. El otro pájaro era un cuervo. Sus plumas erizadas eran más oscuras que los espacios entre las estrellas y parecían absorber el sol. Tiene los ojos rojos y brillantes que me recordaron la luna de sangre. Después de que la paloma terminara, el cuervo cantaba. Recordaría algo malo que sucedería ese día.

Nadie me creyó sobre los pájaros. Intentaba llamar a mis padres a la sala mientras cantaban, pero mis padres nunca los vieron. Incluso si estaban en la habitación al mismo tiempo, mis padres comenzaron a referirse a ellos como amigos imaginarios. Como nadie más vio estas aves, comencé a creerles. Sin embargo, no importaba lo que creyera, los pájaros continuarían visitándome como un reloj y contando sus historias. Sus predicciones siempre se cumplieron.

Cuando era más joven, las predicciones eran simples y generalmente inocentes. Como cuando la paloma cantó que la escuela serviría pizza para el almuerzo y el cuervo replicó que recibiría un corte de papel en la clase de matemáticas. Efectivamente, caminé a la escuela y en el almuerzo, me dieron dos rebanadas de pizza. Estaba tan contento con el almuerzo que descuidadamente saqué mi libro de texto de mi mochila y una página suelta me cortó el dedo.

Simplemente muestra lo simple que era la escuela secundaria, incluso en ese entonces las 'malas noticias' no eran tan malas, el corte dolió pero se curó en poco tiempo. La Paloma incluso me dijo a la mañana siguiente que me comprarían helado por ser un niño valiente, mientras que el Cuervo dijo que me olvidaría de mis lápices en casa. Incluso si las predicciones fueran cosas que podría alterar fácilmente, nunca parecía ser capaz de hacerlo.

Como el día que acabo de mencionar, tomé una nota para tomar mi lápiz favorito antes de irme. Estaba tan concentrado en recordar hacerlo que eventualmente pensé que lo hice hasta que llegué a la escuela y descubrí que no había lápices en mi mochila. A medida que crecía, llegué a comprender que lo que las aves consideraban una noticia "buena" o "mala" era relativo a mi perspectiva. Por ejemplo, cuando me mudé con mi familia y me vi obligado a asistir a una nueva escuela secundaria a los dos años de mi educación secundaria, estaba un poco marginado.

Ya sabes la historia, el nuevo niño en la escuela se convierte en el blanco del ridículo de la abeja reina. Esta reina se llamaba Casey Matthews y empecé a odiar a Casey. Una mañana me senté en la cama y escuché las noticias de las aves. Cuando escuché que Casey Matthews iba a caerse en el gimnasio, me sorprendió un poco. Pensé que era extraño que el Cuervo fuera primero, ya que la Paloma siempre tomaba la delantera. Sin embargo, cuando me volví hacia los pájaros, el Cuervo acababa de comenzar su canción y me dijo que obtuve una calificación reprobatoria en el examen de ciencias.

No quería pensar que era el tipo de persona que disfrutaría con el dolor de otro, así que lo descarté como una casualidad. Me había ido peor que solo obtener una calificación reprobatoria en mi examen, obtuve el puntaje más bajo en la clase y el maestro me llamó por ello. Podía escuchar a Casey riéndose en el otro extremo de la sala. Me puso de mal humor cuando salimos de la clase de gimnasia, tuvimos que jugar baloncesto, algo en lo que no era bueno.

Todos corrían de un lado a otro mientras caminaba lentamente de un extremo a otro de la cancha, observaba a Casey como un halcón. Ni siquiera estaba pensando en la predicción, estaba harto de su actitud. Incluso cuando todos intentaban jugar, ella se burló de algunos de los estudiantes más pesados, mientras que apenas participaba. Me sorprendió mirándola y le lancé una sonrisa falsa, rodó los ojos y se volvió. Entonces la pelota golpeó su cabeza y la hizo perder el equilibrio.

Vi como Casey Matthews intentaba frenéticamente mantenerse erguida pero solo lograba empeorar la caída. Sus piernas volaron debajo de ella y, aunque pudo poner sus manos frente a su cara, el golpe era audible en toda la gran sala. No pude evitar morderme el labio para sofocar la risa que intentaba salir de mí. Algunos de los estudiantes corrieron a ayudarla a levantarse y cuando sacaron su rostro del suelo, cayeron pequeños rastros de sangre. Incluso desde donde estaba parado me di cuenta de que se había roto y se le formó un desagradable hematoma amarillo en toda la cara.

Eso me hizo feliz, la Paloma sabía que era algo sobre lo que valía la pena cantar, Casey Matthews era horrible. Hasta ahora, he guardado las apariencias de mis pájaros para mí, desde que mis padres los etiquetaron como imaginarios. Últimamente, sin embargo, me siento cada vez más incómodo con las canciones que me han estado cantando. Hace aproximadamente un mes perdí a mi madre en una extensa batalla contra el cáncer, supe incluso antes de salir de la habitación que había muerto. El Cuervo se aseguró de eso. ¿Qué cantó la paloma ese día? Que mi madre ya no iba a sufrir.

Supongo que un evento puede llevar múltiples pesos. Después de su fallecimiento, mi padre y yo intentamos continuar, era difícil vivir sin ella, pero decidimos que no querría que nos quedáramos. Los pájaros fueron amables conmigo, la paloma cantaba sobre algo grandioso que sucedería, mi tío llevándome a un corto viaje por carretera. La canción del Cuervo solo acarrearía pequeñas irritaciones, como tener algo atorado en mis dientes. Necesitaba tiempo para sanar y los pájaros lo sabían.

Hasta que mi padre también se enfermó. Solo dos semanas después de que mi madre había fallecido, tuvo que ser hospitalizado. Estaba tan enojado, todavía estoy tan enojado. No podía entender por qué tendría que perder a uno de mis padres solo para ver al otro comenzar a desvanecerse. Me puse amargado por todo esto y me tumbé en la cama, agarrando la tela de mis sábanas y cuando me despertaba por la mañana oía el canto de los pájaros. La Paloma me cantó que 4.307 personas iban a morir en un accidente automovilístico ese día. Me sorprendió que esto fuera algo que la Paloma me diría hasta que el Cuervo me informó que papá tenía que pasar otra semana en el hospital.

Tendría que sufrir otra semana sin mi padre en casa, pero ese día no estaría manejando a casa como se suponía. La noticia se redujo a "Mucha gente va a morir hoy, pero tu papá no". La forma en que se entregó el mensaje es lo que me preocupaba y solo empeoró. A la mañana siguiente, La Paloma me dijo que recibiría un regalo por correo y me complació que la canción fuera realmente agradable. El Cuervo, sin embargo, me informó que no era lo único que podía escuchar sus canciones.

Estaba perplejo pero no podía hacer nada al respecto, no puedo conversar con los pájaros, solo puedo escuchar. Me preguntaba por qué serían malas noticias. Cuando salí de la casa vi el regalo que mencionaba la Paloma justo afuera de la puerta principal. Un pequeño paquete mal envuelto en horrible papel verde y azul que estaba salpicado de varios copos de nieve.

Llevé el regalo dentro y saqué el papel de la caja, deslizando un cuchillo a través de la cinta que lo mantenía cerrado, revelé el contenido. Me quedé un rato mirando la pluma blanca como la nieve que descansaba sobre el cartón marrón, una pluma que sostenía la luz del sol con una gracia familiar. El día pasó volando, solo pude pensar en las canciones que escuché en la mañana, en quien más estaba escuchando las canciones. Estas aves eran mías y nadie más debía escucharlas.

Quería llegar a casa, quería dormir para poder tratar de obtener más información de sus canciones. Con la ayuda de unas pocas pastillas para dormir, pude acostarme antes de lo habitual, mis sueños eran vívidos. Eran de oscuridad, pero la oscuridad estaba hecha de las plumas del Cuervo, bailaron junto a mí y me hicieron cosquillas en la cara hasta que me levanté en la cama. Inmediatamente me volví hacia los pájaros sentados en la ventana cuando la Paloma comenzó a cantar.

Me dijo que iba a vivir para ver otra mañana y el Cuervo me informó que se estaba acercando.¿Quién o qué se estaba acercando? Me levanté de mi cama y comencé a caminar hacia la ventana, pero al acercarme los pájaros despegaron y desaparecieron de mi vista. Me puse de pie y miré por la ventana. Mirando hacia el alféizar de la ventana, observé algo que nunca antes había notado. Las puntas de mis dedos recorrían los pequeños surcos que los pájaros habían grabado en el bosque al despegar y aterrizar todos los días.

Entonces supe que no eran solo algo de mi cabeza, los pájaros existen, pero otras personas simplemente no los ven. Tontamente, había olvidado que las noticias que me entregan las aves se basan en mi estado de ánimo y en lo que es relevante para mí. Entonces, mientras continuaba estresado sobre a qué se refería el Cuervo, continuaron cantando al respecto. La paloma tenía razón, viviría para ver otra mañana, varias de hecho. Pasaron otros días. En los últimos días, las canciones fueron algo así. La paloma cantó que no tendría que regar el jardín.

Lo cual era cierto, la lluvia ese día lo hizo por mí. El Cuervo me dijo que me iba a encontrar ese día. No sé si eso funcionó, pero el Cuervo no era un mentiroso. Al día siguiente, la Paloma me dijo que mi papá iba a llamar. Lo hizo, me dijo lo orgulloso que estaba de mí y que espera que se recupere lo suficiente como para volver a casa pronto. El Cuervo me cantó mientras yo jugueteaba con la pluma que me habían entregado. Me dijo que iba a olvidar cerrar la puerta trasera. Lo cual, lamentablemente hice. Cuando salí de la habitación después de esas canciones, bajé las escaleras para encontrar rastros de barro por toda la casa que conducía a mi puerta.

No podía decidir cuáles eran las huellas, no se veían como algo que un humano pudiera dejar, pero el camino que tomó no parecía un animal. Ignoró la basura, los platos sucios en el fregadero y la nevera. Todas las cosas en las que supongo que un carroñero estaría interesado. No podía entender por qué se había detenido en mi puerta. Aún no lo se. Ayer, la paloma me cantó y me dijo que siempre me cuidaría. El Cuervo dijo que no podían protegerme. Los pájaros no dejaron la ventana por un rato después de sus canciones. Seguían chirriando, como si quisieran que recordara cómo sonaban.

Ayer hice lo mejor que pude para ser productivo. Fui a ver a mi papá, hablamos mucho tiempo y él preguntó por los pájaros. Me preguntó qué dijeron que sucedería. Le dije que en realidad no decían nada muy especial. Él se rió y luego me preguntó sobre el perro. Por un minuto estuve confundido, pensé que posiblemente su mente estaba divagando, así que presioné al respecto. Me dijo que antes de contarles sobre los pájaros en mi ventana, los despertaba llorando todas las noches sobre el perro en mi habitación. No podía recordar cómo lo describí con mi vocabulario limitado, solo que era tan horrible como un niño podía hacerlo. Me dijo que él y mamá me consolarían todas las noches.

Comencé a recordar mientras él repasaba los detalles, el recuerdo jugaba en mi cabeza como si lo cantaran los pájaros. El pijama negro que usaría mi padre, el vestido blanco que mamá llevaba a la cama, cómo corría a su habitación todas las noches, llorando. Cómo me abrazaron y me dijeron que siempre me protegerían. Mis padres siempre hicieron todo lo posible para mantenerme a salvo, mi madre me enseñó a ver el lado positivo de las cosas y mi padre, siempre severo, me enseñó que lo negativo también era importante.

Después de que mi madre falleció, los pájaros comenzaron a debilitarse y con la salud de mi padre, ya no creo que sus canciones suenen lo suficientemente fuertes. Salí del hospital y regresé a casa para terminar de limpiar. Cada centímetro está impecable. Cuando me senté en mi habitación anoche y miré por la ventana, pude verlo en el patio mirándome.

Entendí por qué cuando era niño lo llamaba un perro. Probablemente fue todo lo que se me ocurrió e incluso ahora no sé cómo llamarlo. No podía verlo muy bien en la oscuridad, pero lo que sea que estaba encorvado estaba a cuatro patas, pero su cuerpo era grande y parecía tener restos de piel que se despegaban de él. Los ojos de la cosa eran amarillos y brillantes como focos, me alegro de no tener que verlo con gran detalle. Quería escribir todo esto antes de que oscurezca, esta mañana me desperté y escuché las canciones que mis pájaros me cantaban.

Traté de no pasar todo el día en la cama, traté de pensar en alguna forma de ir en contra de las predicciones, pero nunca había funcionado antes. Así que hice lo mejor que pude para hacer las paces con mi padre. Llamé a mi papá y le dije que lo amaba con las canciones sonando en mi cabeza una y otra vez. El Cuervo me cantó que la criatura estaría en mi habitación esta noche como cuando era un niño. La Paloma me dijo que volvería a estar con mi madre.

