Creepypastas: Rat Rap

"¿Has oído hablar de "pesadilla?" Al igual que muchos otros juegos en los años 90, venía con una cinta VHS con el juego. El personaje en el video te dabá instrucciones sobre qué hacer mientras jugabas el juego en tiempo real. el juego era de terror, por lo que me negué a jugarlo cuando mi mamá lo compró para nosotros.

Mi hermano estaba decepcionado por no poder jugar Nightmare, pero mi mamá tenía una solución. Se fue a comprar el juego "Rat Rap". Era algo barato, sucio y poco vendido a niños de mi edad, le dio la vuelta al estuche del juego, este decia queso recogido, el primer jugador en llegar a la final ganara. Parecía bastante simple, y ya que nos recuerda al "Mouse Trap" no hubo objeciones. Nos fuimos a la cinta en el VHS y a configurar la tarjeta.

La primera parte del video era una simple explicación de las normas, así como instrucciones sobre cómo funcionaba el juego. Luego, Rat Rap llegó a la TV. Era ... no es lo que ninguno de nosotros había estado esperando. Mi hermano menor, que sólo tenía tres años en ese entonces, dejo al instante la habitación llorando. La rata ni siquiera se parecia a una rata. Las orejas eran demasiado grandes. Tenía una boca alineada con dos dientes, y el interior de la boca parecía casi hinchado. La parte más sorprendente de la cosa, sin embargo, eran los ojos.

Eran grandes, vidriosos, similares a los peces. Le pregunté, entonces molestaba, entonces le rogué a mi madre que lo apague. Rap Rat de repente gritó en voz alta, gritando y lamentándose, diciendo: "Espera tu turno" en un tono de voz que no se parecía en nada a su habitual voz desagradable y nasal. En el fondo, se oía el narrador diciendo "El es el jefe, es rat rap", una y otra vez en un tono demasiado serio.

El video fue ... indescriptible. Imágenes cruzaron la pantalla rapidamente. Las imágenes fueron algunas de las cosas que me temía en ese momento. Una persona que mira a través de un balcón, una persona siendo lentamente picada por una abeja, un primerísimo plano de una tarántula, un pozo lleno de serpientes retorciéndose, y una jeringuilla ensangrentada llena de líquido verde. De inmediato el video se termino , y salí corriendo de la habitación gritando, golpeando mi puerta.

Se llevaron a mi mamá veinte minutos para convencerme de que el vídeo se había ido, que yo nunca, nunca lo volvería a ver. Tuve pesadillas durante toda la semana sobre Rat Rap. Esa no fue la última vez que vi a Rat Rap. Mientras que mi novia y yo nos preparábamos para vivir juntos, yo estaba limpiando el armario de mi habitación y me pareció ver el juego de rat rap de nuevo, con el mismo VHS y el juego de mesa en el interior mismo.

Era casi intacta, salvo por una gruesa capa de telarañas y conejitos de polvo en la parte superior de la misma. Esto era extraño ... no se suponia que mi madre se habia desecho de el? y que esta haciendo en mi habitación? Dejé escapar un poco de aliento cuando lo encontré, y mi novia entró en la habitación, preguntando qué ocurría: respire con dureza, le dije, "Rat Rap". Ella se rió un poco, preguntando si se trataba de una broma.

Negué con la cabeza, No me lo creo -entre ella y yo decidimos que la única manera de entender esto era que le mostrara el video. Pedí prestado un VHS de mi vecino y coloque el video de este. Sin embargo, las imágenes habían cambiado. Vi a un payaso, con una herida grande en su nariz y empezo a salirle que llego a la pantalla. Vi a una mujer sola en un cuarto oscuro. Vi a un hombre que se vio obligado a recoger un metal ardiendo y mantenerlo en su mano extendida, dando la mano a un lío de cuero. Luego, Rata Rap apareció y comenzó a girar y a tener convulsiones, empujaba sus brazos de un lado a otro.

El traje no era un disfraz, podia sentir que supiel era real. Su rostro no era de plástico. Los ojos se volvieron hacia adentro y de repente apareció de nuevo: los ojos enormes de rat rap estaban al revés, mirando hacia mí, observando cada uno de mis movimientos, cada una de mis expresiónes. el sonrió ampliamente y le hizo señas a mi novia y yo con una sola mano extendida. Podía oir un leve rasguño en mi puerta. La televisión se quedó en blanco y mostró estática.

El ranguñar se hizo más fuerte. dejo de hacerlo, y ahora daba golpes: el golpeteo de pequeños pies de madera y goma. Mi novia me abrazó con miedo, y las patadas fueron seguidas de gemidos, dejé el video, lo expulse y desenchufe el VHS. El rascado se detuvo. Cuando miré por la ventana del salón, no había nada. La policía se presentó poco después, advirtiéndonos de que un vecino había visto una figura fuera de nuestra puerta y llamó con preocupación.

Mi novia y yo simplemente no podíamos explicar lo que había pasado, y tuvimos que decirle a la policía que fuimos nosotros. Estaba furioso de que un juego de niños me estaba aterrorizando. Fui a recoger la cinta, pero el VHS me quemo la mano. Se sentía como si me hubiera tocado un pedazo de acero hirviendo. Nos tuvimos que ir al lavadero para quitar la cinta y aun asi nos quemamos, Lo lleve fuera, tire la cinta en la acera, y la aplaste con mis botas de invierno. Mi novia y yo tuvimos pesadillas sobre aquello.

Ambos eramos atormantados por algo en las noches, algo que golpeaba y rasguñaba la puerta de nuestro cuarto en medio de la oscuridad En este punto, yo estaba decidido a demandar a esa empresa por daños y perjuicios. Lo primero que hice fue llamar a mi madre y preguntarle de dónde sacó "Rat Rap". Ella no tenía ni idea. Me encontré con un comerciante que vende versiones de "Rat Rap" y le pregunte cómo podía ponerme en contacto con la empresa. Me envió este e-mail. "No sé sobre el juego, pero sé que fue creado por las mismas personas que crearon Nightmare.

La empresa se llama "A couple of Cowboys" (un par de vaqueros )". Hice una investigación un poco más a fondo, y descubri que la compañía se convirtió en extinta en 1994 ... sólo dos años después de que la compañía creó Rat Rap. Descubrí por qué lo hicieron poco después. Cómo Rat Rap llegó a ser lo que es: En 1992, el año del desarrollo del juego, "A couple of Cowboys" había encargado una empresa de fabricación de Haití para crear el muñeco retratado en el juego.

La compañía que creó el muñeco tenía una fábrica de explotación, donde se obligó a las mujeres y los niños para producir los diversos componentes de la marioneta, incluyendo el fieltro y plástico de la muñeco. Un día, una niña haitiana joven consiguió su brazo atrapado en la máquina de coser industrial. El muelle de cargador, incapaz de soportar el peso de la máquina, se soltó y golpeó el cuello de la niña, matándola instantáneamente.

Pocos días después del funeral, la madre del niño volvió a la fábrica, exigiendo ver al dueño, quien negó que tuviera algo que ver con eso. En un ataque de rabia, la madre dijo que "la sangre de los inocentes" se filtran en cada grieta del muñeco, cada componente con el que fue creado y todos los que lo tocaron morirían. Ella afirmó haber convocado a un "demonio maedo" y gritó con todas sus fuerzas, "aparat te maldice!".

El propietario simplemente se rió y le dijo a sus jefes corporativos sobre Aparat. lo que dispuso la idea del nombre del juego, este pasó a llamarse "Rat Rap", un anagrama de Aparat suelto. Cada recitación del nombre Aparat trajo consigo una maldición cada vez mayor. Sólo dos años después de "Rat Rap" fue creado, la empresa fue cerrada y los propietarios desaparecieron. Nadie sabe dónde está el muñeco de la rata, unos dicen que fue tras los creadores originales .

Algunos dicen que las últimas cosas que sus victimas veian antes de volverse locos eran ojos grandes y hundidos como de pescado Palabras de advertencia 1. NUNCA, NUNCA digan "Aparat" en voz alta. Decir el nombre de un demonio en voz alta es una invitación para ellos, una vocación. Si ya has hecho esto, no se puede deshacer. 2. No trate de hablar o contactar Aparat. 3. Evite estar despierto entre las 3:30 am y las 4 am, cuando Rat Rap esta mas presente."

Se trata de esa clase de creepypastas en las que se habla de algo real, en este caso un juego de mesa. Rat Rap como juego existe, aunque desconozco si este producto salió fuera de algún país de habla inglesa. La compañía fabricante, "A couple of Cowboys" no es más que una empresa (australiana, por cierto) que se arruinó como cualquier otra al apostar por unos productos que no vendieron demasiado bien y lógicamente no hay pruebas de nada lo relacionado con ninguna niña haitiana. Es muy complicado encontrar información sobre esta empresa que parece que pasó sin pena ni gloria.

