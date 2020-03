Creepypastas: Mi amiga

Soy Sara y les vengo a contar de mi «amiga»…bueno todo comenzó en el verano, yo iba a casa de mi abuela todos los días e iba a jugar en su enorme patio, donde, en la parte mas lejana había una antigua casa por supuesto allí no vivía nadie así que yo aprovechaba mientra la abuela hablaba con mamá o dormía para ir a jugar con mis muñecas en la casa de atrás, era silencioso y el lugar estaba rodeado de grandes arboles.

Mi amiga

Un día allí me encontré con otra niña que parecía de mi misma edad, que en ese entonces eran 7 años, y le pregunte por que lloraba, ella me dijo que por que los otros chicos no querían jugar con ella, a lo que yo pregunte «¿ qué chicos?», pero ella no respondió, yo le dije que se calmara que yo jugaría con ella, le pregunte cual era su nombre y ella me respondió que se llamaba Lucí.

Creepypastas: Mi amiga

Después de eso siempre nos encontrábamos en la casa de atrás a jugar con mis muñecas, pero un día ella me dijo que no podría venir a jugar mas conmigo por que «el la estaba buscando», yo le pregunte quien era el que la buscaba, ella me dijo que «el hombre color rojo» y que ya había conseguido a los demás niños que ella debía esconderse yo le dije que podía venir conmigo, que en mi casa no la encontraría.

Entonces vino a mi casa esa noche, a través de la luz que pasaba por el espacio que había entre la puerta y la pared pude ver entrar una sombra grande y oscura a mi habitación entonces escuche «el ha venido por mi» yo le dije que no se fuera, ella me dijo «no te preocupes nos veremos pronto» entonces ella desapareció junto a esa sombra.

Cuando ya era mayor le pregunte a mi abuela por la casa de atrás y ella me dijo que no había tal casa, que hace mucho tiempo hubo una casa ahí pero fue incendiada , que allí en ese gran patio funcionaba un orfanato y que los niños fueron asesinados por «el hombre de rojo» o eso era lo que le contó su pequeña amiga antes de irse, yo le pregunte como era su amiga, ella me dijo que era rubia de ojos color miel y que en su cabello usaba un lindo moño color rosa, en ese momento me di cuenta que describió a «Lucí», la abuela me dijo que de un día para el otro desapareció.

Creepypastas: Mi amiga

Esa misma noche me había quedado en casa de mi abuela a dormir, pero no podía, entonces en mi ventana vi a mi amiga,Lucí, pero cuando se dio cuenta de que la había visto se fue corriendo hacia la casa, yo la seguí, dentro de la casa en el piso encontré un lindo moño color rosa y me agache a recogerlo, era el de ella,entonces detrás de mi escuche su voz diciendo «lo siento el nos obligo», de pronto me comenzaron a rodear pequeñas sombras de niños que comenzaron a formaban una ronda y comenzaron a cantar » el pájaro se encuentra en la jaula, cuándo la abandonará? En las noches y amaneceres. Quién está al frente de tu espalda», entonces llego una sombra mas grande apareció…..

Te puede interesar: Creepypasta: La foto de la niña

Creepypastas: Mi amiga

Entonces fui despertada por una leve llovizna, estaba acostada en el patio de mi abuela y en mi mano había un pequeño papel arrugado, lo abrí y en el decía «te salvaste por poco,suerte Sara, esa niñata no sabe lo que le espera» y en mi otra mano se encontraba el moño de Lucí. Hasta el día de hoy le agradezco a Lucí por protegerme de «el», pero ahora…»el ya vino por mi»