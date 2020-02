Creepypastas: Mario Bros

Esta es una historia real, y resumí mis pensamientos mientras jugaba esto. No tenía ni idea de que estaba a punto de ser jodido de tal manera, y puedo decir que es con mucho, el más espeluznante hack que yo haya encontrado alguna vez. Si estuvieras en IRC (Internet Relay Chat), me habrás oído hablar de esto también, pero de todos modos ya es tarde, y no tengo mucho tiempo. Tengo que ir a dormir, así que esto es todo para lo que tengo tiempo.

Así, todo sucedió, en esta noche de todas las noches. Estaba aburrido, obviamente contemplando lo que pensé que podía hacer para perder el tiempo mientras charlaba con la gente en #smwc. Tuvimos buenos momentos y compartimos risas juntos. Fuera del aburrimiento, me decidí a patrullar la sección de los "Hacks en espera de ser moderados”. Parece que tuvimos pocos, 33 si no recuerdo mal. Los primeros hacks que vi cuando los ordené por fecha, era un par realmente horrible con malas capturas de pantalla, listos para ser botados.

Naturalmente mostré estos hacks a los centralites actualmente en #smwc. Nos reíamos de lo mal que estaban hechos, pero luego llegamos a un hack llamado "MARIO". Sólo eso, nada más nada menos. La descripción parecía bastante extraña, como si algún hacker japonés estuviera tratando de traducir la trama original de Super Mario World en Inglés y fallando terriblemente. Le mostré esto a Kieran y empezó a reír tan solo de ver la descripción, decía lo siguiente: A medida que juegues el papel de Super Mario fontanero, verifica que eres una hermosa Purinsesutozutouru, de nuevo Bowser secuestró al malvado rey.

¡Es tu trabajo salvarla! Este hack incluye seis niveles muy largos. Simplemente lo tomé como alguien tratando de actuar como japonés, y emitió un hack de mierda con algunos cambios, más o menos, eso es lo que yo pensaba en un principio... La curiosidad pudo más que yo, me decidí a descargar el hack. Sin saber lo que me esperaba, ya que la única pantalla del hack era la del título con nada más que las letras "MARIO". Pensé que era un poco extraño, ya que no había fechas ni nada, tal como los hackers suelen hacer. Colocan sus nombres y fechas en los títulos para marcar cuando se inició el proyecto.

Así que cuando abrí el hack recibí 2 archivos. Uno llamado 3.007.014, un simple archivo .txt de 27 KB de tamaño, y el archivo IPS, simplemente llamado "MARIO". Por alguna extraña razón yo quería ver lo que el autor del hack tenía que decir, abrí el hack en el bloc de notas pero no había nada más que símbolos, letras indistinguibles y puntuaciones, algo así como cuando se abre un Rom en un editor de texto como el Bloc de notas.

Lucía como que el autor simplemente había copiado completamente su Rom a .txt, aunque puedo estar equivocado. Mirando más de cerca, en la parte superior del archivo .txt mezclado con el conjunto de símbolos, me parece que lo único que se parece a Inglés son unas cuantas palabras. Esto es algo de lo que encontré: ÿØÿà JFIF H H ÿþ 1find me find me find me find me find me find meÿÛ C Para ser honesto, no sabía qué pensar. Creí que era simplemente quería hacer perder mí tiempo haciéndome encontrar algún texto en ese conjunto sin sentido.

Eso, estoy dispuesto a apostar a que nadie va a ser capaz de darle sentido. Decidí que mi interés estaba creciendo de manera constante, por lo que empecé a buscar a través de mi carpeta de descargas, terriblemente desorganizada, una copia de una ROM limpia. Misma que había descargado una gran cantidad de veces antes de los acontecimientos de ésta noche, y un parche IPS, por supuesto, mi elección para el trabajo era Lunar IPS.

Entonces procedí a mover la ROM y el parche IPS a la carpeta con el hack. Parché la ROM sin saber qué esperar, y rápidamente lo arrastré a ZSNES, comenzando a jugar lo que yo pensaba iba a ser una mierda de ROM. Me di cuenta en el arranque que el autor se había tomado el tiempo para cambiar el encabezado de su hack. En el lugar de la habitual "Super Mario World" que normalmente verías al arrancar un ROM en ZSNES, tenía sólo las letras "MARIO".

En éste punto recobré un poco la esperanza, porque normalmente la gente que hace ediciones horribles a los ROM, generalmente no saben lo suficiente como para cambiar un título de cabecera. Pensé que no estaba perdiendo el tiempo con esto, y mi estado de ánimo se iluminó un poco ante la idea de ver que tenía el autor para ofrecer en su interesante hack. La pequeña pantalla cargaba, exactamente al igual que lo haría Super Mario World, excepto que tenía sólo "MARIO" en el título, como he mencionado antes.

Algo más había llamado mi interés además de la inusual ausencia de las 3 capas de azulejos en la pantalla de título. El color normalmente brillante y feliz de Mario lucia, cómo puedo decirlo... "aburrido". Lo que antes era de color violeta de un tono rojo, ahora era, lo que parecía ser gris con un ligero tinte rojizo. Y estoy bastante seguro de que sus pantalones eran más grises que azules. Me pareció que era extraño, y me preguntaba por qué tuvo que decidir en darle un color a Mario tan aburrido, sin tener en cuenta cuáles eran sus intenciones, sentí que algo andaba mal. No en el sentido de que los colores fueran ligeramente malos, pero el hack estuviera vacío, era como si algo hubiera pasado.

Al presionar inicio y seleccionar un nuevo archivo, al igual que en un montón de otros innumerables hacks de Mario que he jugado, había una especie de pantalla de introducción como un pequeño cuadro negro. Empecé a leer, y en su mayor parte el mensaje se mantuvo igual, pero había un factor clave que lo hizo interesante. Al parecer, el antagonista principal de éste hack no era en absoluto Bowser, era.... ¡¿Mario?! El mensaje decía lo siguiente: ¡Bienvenido! Esta es la Isla del Dinosaurio. En esta tierra extraña nos encontramos con que la Princesa Toadstool ¡está perdida! ¡Parece que Mario lo hizo otra vez!

¡Qué caraj…? "Este no era el mensaje original de Super Mario World”, pensé. Normalmente no me creo nada de esto, viendo cómo, cerca de dos años en SMWCentral, he jugado incontables hacks y visto muchos mensajes de introducción diferentes, pero éste realmente sobresalía. En este punto, sin duda había algo extraño. Al dejar que la música de nivel de introducción sonara, presioné el botón de inicio en mi control para finalmente llegar al mundo y comenzar mi viaje. Al entrar en el supramundo, todo parecía normal. Los mismos patrones de nivel, misma música antigua, pero los nombres eran diferentes.

En lugar de mencionar "YOSHI'S HOUSE", ahora era simplemente "YOSHI'S". Era extraño, sin embargo, empecé a perder la esperanza en el hack porque casi nada había cambiado al original. Tenía la esperanza de ver algo nuevo. Bueno, por desgracia para mí, se cumplió mí deseo. Cuando entré al nivel, todo había cambiado. No había nada. Todo lo que quedaba era el cuadro de mensaje. Me decidí a golpearlo. Se abrió, el mensaje que esperaba estuviera se sustituía por lo que parecía código binario.

Estaba en IRC diciendo a todos acerca de cómo el hack estaba comenzando a perturbarme, que en sí produjo algunas respuestas sarcásticas, pero bueno, lo esperaba. De todas formas, después de esto mi nivel de interés en el hack se disparó, y con ella mi paranoia. Oh, estaba por recibir una sorpresa divertida. Así que, decidí ir por la izquierda. Al llegar a lo que era conocido como "YOSHI'S ISLAND 1" actualmente estaba marcado como "Never come back" (nunca volver).

Ahora pensaba iba a ser toda una trampa mortal Kaizo, porque por lo general eso es lo que la gente hace, nombrar sus niveles en Kaizo hacks para asegurarse de que el jugador no vaya más allá. Para mi sorpresa, no era así, pero me hubiera gustado que así fuera. Al entrar en el nivel 105, estaba siendo saludado por el insano y ruidoso sonido del auto volador de Browser que hacía mientras Peach caía.

Por supuesto, con mis auriculares moderadamente altos, el sonido me asustó. Decidí en ese momento que sería mejor si bajaba el volumen de los auriculares.Aparentemente decía, “bloc de notas” Cuando entré en el nivel, todo parecía ser igual, excepto por el hecho de que el pequeño Koopa que se deslizaba en la repisas, ya no estaba allí y tampoco el Banzai Bill. La moneda del dragón seguía allí, sin embargo, por alguna extraña razón yo no era capaz de recogerla, o mejor dicho, a ninguna de ellas. El autor se aseguró de eso.

También me di cuenta de que había un bloque marrón cerca del punto donde el Banzai Bill normalmente aparece. Ahora me preguntaba por qué las cosas eran así, haciéndome pensar sobre el mensaje en la introducción. ¿Mario había hecho algo con anterioridad a la tierra de los dinosaurios? ¿Fue este el punto de vista de Bowser? Rápidamente descarté la última opción, parecía un poco estúpido. Me dejó pensando que Mario en un algún punto en el tiempo de la versión del autor hizo algo, pero…, ¿qué? ¿Qué hizo Mario? Mi mente se llenaba de pensamientos en ese momento.

Dejando de lado eso, me aventuré más en el nivel, sólo para encontrar que todos los bloques, básicamente, habían sido golpeados, las monedas se habían recogido (Las monedas del dragón, seguían allí y eran inalcanzables), no habían enemigos, y no podía ya bajar por las tuberías. "¿Qué clase de mierda estoy jugando?" Me quedé pensando. Me sentí incómodo. Decidí aventurarme. Eventualmente encontré un cuadro de mensaje, que no me sorprendió, todavía estaba en el nivel. Siendo el idiota que soy, fui y golpeé la caja. Al golpearla, fui recibido con la misma caja negra otra vez. El mensaje fue editado, obviamente. Como yo había imaginado decía lo siguiente: “-Punto de Anuncio - Te odio"

Hasta entonces pensé que las cosas estaban empezando a darme la sensación de que el autor era una persona retorcida y trastornada, y que yo tenía razón sobre que Mario debió haber hecho algo. Estaba básicamente en ese momento desesperado por llegar al final del nivel, así que sólo me escabullí. Luego me encontré con otro cuadro de mensaje, sin embargo, éste era sólo un cuadro en blanco con un "PUNTO DE ANUNCIO" en la parte superior con nada más que eso. Rápidamente hice caso y me dirigí hacia la derecha con la esperanza de librarme del infierno que era el nivel 105.

Al llegar al final vi una Fire Flower en el bloque superior donde el bloque de intersección de 4 vías solía estar, sin embargo, era demasiado alta para mí como para llegar por medios normales, por lo que sólo seguí adelante. Así que finalmente gané el nivel, y como de costumbre la ruta de acceso al Palacio del interruptor amarillo estaba desbloqueado. Me decidí a ir por el camino que normalmente lleva al Palacio del interruptor amarillo, y me encontré con que en el principal supramundo, cada masa de tierra y decoración, además de los fantasmas de las Ghost Houses y la Isla de Yoshi, en sí se habían ido.

Nada cambió realmente en el palacio, excepto por el mensaje del interruptor. Cambió a -MARIO WORLD-. Aburrido. De todas formas, justo cuando pensaba en ésta abominación que se hace llamar un hack, me encontré con que Yoshi’s Island 2 también había sido editada. "¡Qué alegría!" Me dije a mí mismo. Al llegar a la isla de Yoshi 2, había sido renombrada a YOSHI'S HOUSE, el nombre original de nivel 104. Decidí entrar y encontrar con que los colores del nivel fueron cambiados junto con el fondo.

Parecían haber sido modificados bajo la misma gama de colores como en la isla de Yoshi 3. Ya sabes, verde oscuro. Excepto el fondo, había sido empujado hacia abajo un poco y ahora era de un color marrón en descomposición, y la vegetación en el FG ya no existía. Exploré el nivel un poco y fui a través de la pista de Koopas. Los ignoré y quise ir a ver sí más del nivel había cambiado. Finalmente caí a la “?” que cuida Yoshi y decido liberarlo. Saliendo este mensaje: "¡Hooray! Gracias por rescatarme. Mi nombre es Yoshi. En mi búsqueda de mis amigos, Mario me atrapó en ese cascarón."

Esto me hizo preguntarme qué tipo de hackeo enfermo y retorcido estaba jugando. Yo quería saber más. En algún lado, no muy lejos de allí. Encontré otra caja de mensaje, en el mismo sitio en el que siempre debió estar. Cualquier cosa que hubiera en el mensaje no sería normal. Me hizo dudar sobre abrirlo, pero terminé haciéndolo. El mensaje decía lo siguiente: “Pero…, ¿hay algo que pueda hacer para cambiar tu opinión?”

"¡¿Qué mierda?!" ¿Qué demonios significa esto, cambiar de opinión? ¿Qué iba a cambiar de opinión acerca de todos modos? ¿Era esto de Mario y todo lo que hizo, y acerca de cómo la gente trataba de convencerse de parar? ¿Yoshi estaba hablando conmigo a través de cuadros de mensaje? O, ¿era por mí? Acerca de mí jugando el hack, preguntándome, sí el hack estaba tratando de hablar conmigo a través de cuadros de mensaje.

De cualquier manera, estaba cuestionando mi decisión de seguir adelante, decidiendo mantener el juego a pesar de los signos evidentes de que debería dejar de jugar el hack un tiempo. A medida que avanzaba aún más, me di cuenta de que tenía razón, toda la vegetación ya se había ido, y no quedó nada en absoluto, salvo unos cuantos enemigos, incluso las tuberías se habían ido. Me encontré con otro cuadro de mensaje.

Como todas las otras veces antes, me decidí a golpearlo: “-Punto de Anuncio- Éste es el egoísmo” ¿Egoísta? ¿Qué demonios? ¿Me llama egoísta por seguir jugando el hack a pesar de las advertencias? ¿Mario hizo algún tipo de decisión egoísta de la cual se benefició? ¿Yoshi todavía trata de hablar conmigo? ¿Qué demonios estaba este chico tratando de decirme? En este punto yo estaba temblando ligeramente, una mezcla de anticipación, miedo, y el hecho de que mi habitación estaba terriblemente fría.

Cerré el cuadro del mensaje y una vez más me dirigí al área con los topos que parecía ser el mismo, excepto por el hecho de que el bloque que solía estar allí se había ido junto con las nubes felices, así como las monedas dragón. Esto me hizo sentir triste, por decir lo menos, no era tanto miedo sino que estaba deprimido.... Es una sensación que no puedo explicar. Desde este punto en que era básicamente un gran tramo vacío de tierra al final del nivel. Procedí rápidamente, quería largarme de allí, ya que me pareció que había pasado suficiente tiempo mirando a su alrededor.

Así que yo y yoshi (todavía lo tenía en ese momento) abrimos la siguiente ruta de acceso en el supramundo. También fue cambiado. Lo que antes era “la Isla de Yoshi 3” parecía más bien "La isla de Yoshi 7". Memorias de Súper Bobido World inundaron mi mente, cómo los niveles tomarían saltos gigantes en un orden de número que le hacían parecer ridículo, pero en éste momento me resultó tan gracioso, debido al sentido común y obvias razones explicadas anteriormente. Entré en el nivel. Me dieron la bienvenida con un fondo negro sólido y azul, el suelo era de color gris. El lugar parecía congelado... sin vida y estéril. No había nada en el nivel, salvo el punto objetivo.

Sólo un tramo alejado de la tierra sin nada más en absoluto. Rápidamente perdí el interés y terminé el nivel, aunque esto era lo que parecía ser el nivel más vacío y espeluznante en el juego, se puso mucho peor. Con el nivel logrado, un nuevo camino se abrió. “La Isla de Yoshi 4” simplemente significaba "salir ahora". Dudé de si me gustaría dejar de jugar, pero mi interés me permitió seguir adelante. Procedí en el nivel. En su mayor parte, todo parecía igual, salvo por que ya no había agua que me salvara de caer sin que usara a Yoshi como sacrificio.

El nivel también carecía de todos los enemigos. Cuando llegué a una zona que parecía demasiado lejos como para saltar, me di cuenta de que podía simplemente caminar a la derecha a través del aire, por lo tanto la necesidad de utilizar a Yoshi como un sacrificio fue descartada. Es evidente que el hack quería que yo lo conservará. Tuve la oportunidad de llegar a la tubería que conduce generalmente al nivel de salida. Entré y me pareció que la habitación era exactamente la misma, todo en el lugar exacto y sin editar... o eso creía.

El cuadro de mensaje una vez más apareció, ese breve momento de alivio de que había ganado al entrar en la tubería. Comenzaba a cuestionarme sí debía seguir adelante para ver cómo terminaba, o dejarlo mientras aun tenía un poco de sentido común. El cuadro de mensaje era algo indistinguible, y yo no podía realmente tomarle sentido. “Lo obtienes si cortas al el final. Sí tú lo colectas tu puedes.” Por un momento he tratado de averiguar lo que significaba el cuadro, pero finalmente me di por vencido y pasé el nivel.

Me imaginé que no valía la pena de todos modos. Con el nivel hecho, la ruta de acceso al primer castillo abrió sus puertas, ahora renombrado de "# 1 Castillo de Iggy" a "# 1 GO BACK". Claro que me sentí bienvenido. (Sarcásticamente) Decidí ignorar por completo el nombre del nivel, sólo quería terminar con esto y acabar de una vez para siempre. Lo que parecía una introducción normal del castillo, fue hecha especialmente espeluznante, dado el hecho de que tuve que desmontar a Yoshi. Sentí por primera vez que en realidad lo estaba abandonando, y que desearía haberlo llevado conmigo.

El espacio en el interior del castillo se veía extraño. Había un color oscuro azulado y lava negra verdosa en el techo, había puntos de metal que parecían pilares. Aparte de eso, hubo una creciente cantidad de cuadros de mensaje junto a cada pilar de los varios mensajes que encontré. La habitación era básicamente un gran pasillo sin enemigos ni nada por el estilo. Cada cuadro de mensaje que presioné, me dio o un cuadro en blanco con la firma de Yoshi o el mensaje siguiente: “¿No crees que ya has causado suficientes problemas?”

Otro mensaje críptico, aunque en este momento no me sorprendió. Una vez más los pensamientos en mi cabeza empezaron a dar vueltas. Preguntándome qué es exactamente lo que Mario había hecho, por qué estaba aquí, y por qué todo parecía odiar lo relacionado a él y querían que se fuera para siempre. Me sentía más deprimido que con miedo, para ser honesto, no tenía idea de qué esperar. Procedí por el largo pasillo, revisando las casillas de mensajes llenos de nada más que los mismos 2 mensajes una y otra vez.

Es como sí me dijeran que parara de jugar o algo así. Obviamente no les hice caso y seguí adelante. Finalmente llegué al final del pasillo, había una puerta, entré en ella. Me recibió una pequeña sección de tierra, y el nivel estaba en desplazamiento automático, así que imaginé que éste debía ser el fin. El autor quería que saltara en el hoyo y me suicidará o algo, poniendo fin a mí viaje. Me equivoqué, el desplazamiento en automático me empujó sobre la repisa, y todavía estaba caminando, por desgracia. Nivel del hoyo no era más que un largo tramo de tierra invisible a otro pequeño pedazo de tierra lo suficientemente grande para una puerta de jefe.

El desplazamiento automático se detuvo, y me preparé para lo peor. Mantuve la compostura, tragado algo de saliva en la boca y respiré hondo. Entré. Nada más que un normal Jefe Iggy, me sentí engañado de alguna manera, aunque estaba feliz de pensar que por fin había terminado. Derroté a Iggy con 2 saltos sin esfuerzo. Después de caer en la lava, el mensaje apareció como de costumbre. Terminó y me trajo a la escena del huevo de rescate, aunque en lugar del mensaje de costumbre, me mostró algo inquietante y muy diferente, como un perfil de la escena de un crimen. Fue como sigue.

Victima #1 Los ojos fueron imposibles de hallar. La víctima fue encontrada en el suelo, la causa de muerte es desconocida, marcas de manos con huellas dactilares fueron halladas alrededor del cuerpo. "¿Qué diablos le pasa a este tipo?" Dije en cuando leí el inquietante mensaje. Quiero decir, era un truco, pero aun así.

¿Quién demonios era ésta víctima? ¿Por qué fueron sus ojos arrancados?, y ¡Quién podría haber dejado esas huellas sin identificar que fueron encontradas en su cuerpo? ¿Fue Mario? ¿Es esto lo que el autor está tratando de decirme? Y además, era la víctima la Princesa Toadstool? Me tomó un tiempo ver si leí el mensaje correctamente, entonces procedí hacia el exterior, me preguntaba lo que sucedería después. El mapa principal había desaparecido por completo y no había rastro de él. Para mi sorpresa, aún mostraba el camino marcado para Donuts Plains.

Los azulejos aún estaban allí, marcando el camino hacia el nivel solitario en el mapa gigante que fue una vez el mundo principal. Todavía se llamaba Donuts Plains 1. Pensé que finalmente terminaría una vez más, pero cuando entré en el nivel pude ver que al igual que anteriormente estaba equivocado. Al entrar veo 2 cuadros de mensaje. Con los mensajes: Mensaje 1: “No hay forma de salir de aquí.” Mensaje 2: “Vuela lejos” Me pareció bastante extraño que ambos cuadros de mensaje se contradijeran entre sí.

Uno me decía que no había manera de salir de éste infierno maldito, y el otro estaba diciendo que volara lejos y que podía ser libre, aunque no vi ninguna pluma o enemigos de donde obtener una. ¿Estaba diciéndome esto que podía levantar vuelo e ir al cielo o permanecer en el infierno para siempre, revolcándome en la desesperación? ¿Necesitaba una capa para proceder? ¿Y qué pasa después de esto? ¿Es todo el juego así? Comencé a crear más pensamientos en mi cabeza tratando de averiguar los cuadros de mensaje, pero fue en vano.

Procedí a caminar hacia la derecha. Hice un salto, pero me encontré con que me he quedado atrapado en la zona, había un muro invisible y yo había pensado que era un callejón sin salida. Cuando aterricé intenté moverme a la derecha otra vez para ver si había alguna manera de seguir adelante. De repente escuché el sonido del tubo, estaba realizando la animación de la tubería, excepto que no había tubo, por lo que parecía bastante extraño. Llegué a un nivel con un fondo negro, bloques de piedra como suelo y una pequeña puerta.

Inmediatamente obtuve una seta previniéndome al entrar, así que antes de seguir adelante eché un vistazo más en el nivel. Me pareció que la habitación era más que una larga franja de bloques de hormigón y puertas que eran demasiado pequeñas para mí a causa de la seta. Era obvio que el autor no quería que pasara por cualquiera de ellas. Procedí, encontrándome en un callejón sin salida. Puesto que no había nada que me quedara por ver, traté de ir a la derecha de nuevo. Funcionó, me moví a través de la pared de ladrillos, e hice la animación de entrar en la tubería e hice una animación de tubería que parecía llevarme a la oscuridad.

Entonces me llevaron a una habitación pequeña, con lo que parecía un pozo y una pared. Salté la fosa viendo que no había otra opción, aunque me pareció que el fondo de la fosa era sólido. Intenté presionar hacia abajo en un montón de áreas hasta que me encontré con un tubo. Mario hizo lentamente la transición de tubería hacia abajo. Esperando otro nivel, esperé, pero no había más. Sólo una pantalla en negro. Yo era incapaz de continuar. Incapaz de hacer una pausa o salir del nivel o moverme. No había nada, nada en absoluto. Ésta era la representación de videojuegos de la muerte, un accidente. Mario había muerto...

Después de jugar, creo que por fin entiendo lo que estaba sucediendo. Creo que Mario estaba pagando por sus acciones, con el tiempo se desplomó en un infierno que era exactamente igual que la isla de Yoshi, donde, él se perdió en las garras de la muerte, para siempre... Finalmente había terminado y estaba bastante aliviado. La pesadilla había terminado, compartí rápidamente mi historia con el resto de #smwc, y escribí esta documentación.

Si te sientes lo suficientemente atrevido, puedes también ser testigo de mi historia, de primera mano. Recuerden, chicos, es sólo un hack, no puede hacerte daño... ¿O sí? ------------------------ Este hack, fue el primero de su tipo en llegar a SMW central, por supuesto, ganó mucha atención, Descubrieron que junto al archivo de la ROM había un archivo .txt que un administrador del foro (usuario Kieran) de SMW convirtió a jpg, aunque no se reconoció bien la imagen ya que estaba dañada. Trató de convertir manualmente de nuevo en .jpg, pero el resultado era apenas visible, la única parte reconocible era la parte más alta. Luego continuó la búsqueda en Google para las imágenes con la resolución (327x277) y el segundo resultado pareció relevante. La imagen tenía escrita en el txt la frase "find me".

Puedes encontrar el post de Kieran, su intento original solamente muestra una imagen rota ahora. La novedad de este hack en SMW central se disipó, sin embargo, fue retirado de la base de datos después de ser aceptado por ser el primero de su tipo; un hack creepypasta. Aquí se encuentra el tema original (con enlace a descarga de la ROM incluida), y aquí el post del tipo que descubrió que había una imagen oculta escondida como .jpg en el archivo .smc.

Por supuesto, este creepypasta es real, alguien subió dicho hack de MARIO a la comunidad SMWCentral, cuyo creador no sigue activo en el foro, un tal MARIO a secas (su perfil puede ser visto aquí). La imagen terrorífica no fue creada junto al hack, de hecho llevaba mucho tiempo antes de que fuera descubierta aquí rondando por sitios como 4chan y más. Supuestamente la comunidad la asoció con la víctima número 1 que se menciona en la historia.

Dicen que fue usada como publicidad de una banda, aunque su origen es desconocido, lo claro es su exceso de photoshop. Rápidamente el usuario ganó mucha atención de la comunidad, convirtiéndolo casi su hack en una leyenda que todos empezaron a jugar y a intentar comprender. La verdad es que no tiene gran misterio, alguien creó un hack terrorífico y lo distribuyó. Aunque el hack, insisto, es completamente real, y la historia también. Luego se comenzaron a contar más leyendas sobre él. Dicen que otra entrada se publicó por un tal "Wizard The Wizzisential" el mismo día 2 horas más tarde.

El descifró la imagen dañada por alrededor de una hora y encontró la imagen más inquietante. Explicó que era un rostro de ser humano sin nariz. Tenía dos agujeros para respirar. Sus pupilas eran sólo rendijas verticales, como las de una serpiente. Las cejas sin embargo se transformaban en una mirada de rabia. Tenía la sonrisa más malvada que haya visto nunca. Tenía una boca de dientes afiladísimos muy delgada y no tenía cabello. Su foto estaba en resolución de 666x666 píxeles, guardada en su escritorio.

Sin embargo, esta parte es completamente fake, el usuario solo lo escribió para asustar y esto puede ser tomado como "un final falso" para esta creepypasta. No contento con asustar lo suficiente el usuario MARIO que hizo el hack volvió a la carga, se encontró un archivo de audio llamado "hello.mp3" entre sus archivos del foro (puedes verlo aquí). La comunidad comenzó a especular, ya que supuestamante reproduciendo el archivo al revés se oye ""I have a message for you: g1bx24 Youtube had better hurry up". Esto nos lleva al siguiente vídeo:

A partir de ahí la cosa terminó, y lentamente fue cayendo en el olvido, pero el usuario MARIO publico el 5 de febrero del 2011 una "secuela" del juego, el link a la publicación original a continuación http://www.smwcentral.net/?p=viewthread&t=43771. En esta secuela titulada Super Mario Ultimatum, se revelo bastante poco y ciertamente parecía no haber sido realizada por el creador del juego original.

Lo más sobresaliente de esta secuela es que se dio la descripción de la victima numero dos. "Victim #2: Although he was still alive when he was found starving in an abandoned apartment, he died from blood loss on the way to the hospital. The place has apparently no tenants or owner." En español puede traducirse como: "Victima #2: A pesar de que aun estaba vivo cuando fue encontrado muerto de hambre en un apartamento abandonado, el murió por desangramiento en camino al hospital.

El lugar parece no tener ningún inquilino o dueño" La descripción no dice mucho en relación a la primera victima, pero curiosamente si buscamos el texto por google nos encontramos con este enlace http://random-ness.wikia.com/wiki/Screwed_up Dentro de ese enlace parece que hay algun tipo de "Fan fiction", pero curiosamente hay 3 descripciones de victimas, las primeras dos son iguales a las que ya les presentamos con anterioridad, y la tercera es la siguiente. Victim #3: The victim was found sliced up by a knife in the closet nearby the 1st victim.

There are screws twisted into the victim's legs, suggesting the victim was tortured to death. The victim has no bones. "Victima numero 3: La victima fue encontrada acuchillada en un closet cerca de la primera victima. Hay tornillos enroscados en las piernas de la victima, lo que sugiere que la victima fue torturada hasta la muerte. La victima no tiene huesos." Curiosamente, la descripción de las tres victimas no parecen concordar con la redacción del texto que se presenta antes de estas descripciones.

No tiene mucha relevancia por lo que puedes revisarlo tu mismo desde el link. Tambien dentro del mismo hack podemos notar otro mensaje interesante, el siguiente: "Transmission begins at 03-25-2014" Los usuarios suelen relacionar esta fecha con la creación del siguiente perfil http://www.smwcentral.net/?p=profile&id=24664# No hay mucho que ver en su perfil, solo su localización, que indica "Hell"(Infierno). Un gameplay de la secuela a continuación:

Pero parece que esto no revivió el interés en las personas, solo entre algunos selectos, aunque queremos resaltar al usuario K.T.B, parecía encontrarse muy interesado(tal vez demasiado) en este tema http://www.smwcentral.net/?p=profile&id=24472. Dentro de su perfil pueden descargar archivos bastante interesantes al respecto a este tema, incluyendo los archivos necesarios para jugar tanto MARIO como su secuela "Super Mario Ultimatum".

Del tema ya no aparecieron ás datos sobresalientes y parece que la cuenta de MARIO fue cerrada, no tenemos conocimiento del porque sucedió esto. No podemos determinar si la historia es real o ficticia, y mucho menos si MARIO fue el verdadero creador del primer juego. Si tienen mas información respecto al tema pueden aportar con ella en los comentarios. Aunque definitivamente es una de las mejores creepypastas de videojuegos que han existido en la internet.

