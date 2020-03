Creepypastas: Los calcetines fueron colgados de la chimenea con cuidado

Es una navidad blanca. Papel de envolver arrugado, cajas vacías y regalos repartidos alrededor de árboles de Navidad en hogares de todo el vecindario. Videojuegos, muñecas y todo tipo de juguetes para los niños. Ropa, herramientas y una gran cantidad de artículos que van desde lo práctico hasta lo frívolo para los adultos. En la misma calle, el Sr. Clemens está esperando a que sus padres lleven a sus nietos a ver una película para que pueda hacer cosas con su esposa.

Creepypastas: Los calcetines fueron colgados de la chimenea con cuidado

Es una de las tradiciones más traviesas de las vacaciones, pero ciertamente, nada que los ponga a los dos en una lista. A lo largo de la acogedora y pequeña calle May, la gente está contenta, excepto por un hogar. Así es, en una casa cerca del callejón sin salida hay una familia que no se despertó temprano para desenvolver sus regalos. De hecho, las luces de Navidad en la casa y el árbol no se han encendido en mucho tiempo.

La noche anterior no se prepararon galletas ni leche para Papá Noel y el gato no ha comido en casi tres días. No se pueden ver columnas de humo saliendo de la chimenea. Si alguien tiene la intención de pasar por allí hoy, tendrá que estacionarse en la calle; Nadie ha limpiado la calzada recientemente. Los deliciosos aromas de pavos y jamones brotan de los hornos a lo largo de la calle May.

Los Smith y los Rogers acaban de preparar galletas navideñas recién horneadas. "No toques eso todavía, Jimmy", dice su padre, "todavía están demasiado calientes para comer". Una salsa roja burbujeante se cocina en la estufa de la casa de los Mancini, mientras que las albóndigas picantes chisporrotean en el horno. No hay olores maravillosos que floten a través de la cocina fría hacia el final de la calle.

Nada más que un extraño olor que incluso la persona más inexperta puede reconocer de inmediato. Las decoraciones están todas dispuestas, pero nadie está allí para disfrutarlas. Eventualmente, alguien vendrá y se asomará por la ventana. Algún vecino curioso o familiar preocupado pasará tarde o temprano. Los regalos debajo del árbol yacen intactos. Las decoraciones se colocaron con mucho cuidado, pero simplemente están acumulando polvo.

Alguien muy pronto va a limpiar la escarcha de la ventana frontal y mirar hacia la sala de estar. Verán todo en su lugar apropiado. Mirarán en la pequeña y fría casa de May Street y verán al señor y a la señora Stocking y a sus dos hijos, Elizabeth y Jacob. Todos ellos están colgados por la chimenea con cuidado.