Creepypastas: 'Life Sucks' el episodio cancelado de Ren y Stimpy

Life Sucks: el episodio cancelado de Ren y Stimpy

Si ya tienes cierta edad, seguramente puedes recordar aquella caricatura basada en los periplos de un gato y un chihuahua. Ren y Stimpy fue una serie animada que consta de cinco temporadas (Y una sexta en Adult Party) fue transmitida originalmente por la cadena Nickelodeon.

Un show famoso por su alto contenido escatológico, grotesco y vulgar; a menudo transmitiendo temáticas con una clara intencionalidad chocoza, satirizando situaciones relacionadas con la cultura Estadounidense de su época.La serie era producida originalmente por Spümcø, una productora de animación propia del señor John.

El episodio cancelado de Ren y Stimpy

Kricfalusi (creador y director de la serie) del año 1990 a 1996, hasta que hubo fuertes diferencias con los ejecutivos de Nickelodeon, provocando incluso el despido del propio John K. El show entonces pasó a ser parte de Games Animation, un subsidio de Nickelodeon, sin embargo este mismo eventualmente canceló definitivamente el show, finalizándolo con cinco temporadas que era ya su estándar para la duración de series.

La finalización de la serie supuestamente fue directamente causado por un episodio a medio hacer, del cuál sólo se habían realizado 8 minutos en storyboard, un episodio bastante amargo y espeluznante, titulado: “Life Sucks”(la vida apesta). Fue entonces que los productores y ejecutivos de la cadena televisiva ordenaron su despido, argumentando que esta vez, el hombre había llegado demasiado lejos.

Se rumora que tras el despido de John K., este tuvo conflictos con Billy West , quien interpretaba la voz de Stimpy (también realiza la voz del protagonista de Futurama) así que John K trato de completar el episodio a toda costa, contratando a un actor de nombre Erick Bauza para que realizara la voz del gato.

El episodio comienza con Stimpy, cuidando a sus plantitas en un jardín, admirando la hermosa naturaleza, saludando a insectitos y sonriéndole a las flores, hasta que entonces aparece Ren, un perro chihuahueño quien es terriblemente amargo y violento, se aproxima a Stimpy, preguntándole por qué demonios está tan feliz, a lo que el gato responde que la madre naturaleza es maravillosa, y es hermoso que las plantitas y los animalitos existan para que sean admirados y cuidados por nosotros.

Ren lo llama idiota, afirmando entonces que la vida apesta, Stimpy le pide a Ren que no diga eso, que tal aseveración no puede ser real, entonces le incita a que observe sus bellas flores y a sus hermosos colores. Ren comienza a irritarse y le exige a Stimpy echar un vistazo más cercano a sus flores, ya que tanto le gustan, entonces Stimpy observa a un insectito caminando sobre el tallo de una planta, a quien saluda de manera amistosa, el insectito responde de manera alegre al saludo del gato.

Pero entonces se puede apreciar a una espeluznante mantis religiosa depredando al insecto, quien lo toma de manera agresiva y comienza a devorarlo de manera detallada, pasando cada mordisco desde la punta de las antenitas hasta sus patas, se pueden escuchar los gritos de agonía del insecto seguidos por el “cruch” húmedo y sangriento de la mandíbula de la mantis, la música de fondo empieza a tomar un giro estresante.

Stimpy ahora puede verse claramente alterado y asustado, preguntando a su compañero qué es lo que está pasando, acto seguido, Ren le dice que de eso trata la vida, de ASESINATO (usa explícitamente la palabra “murder”), repitiendo varias veces, tortura y asesinato, así funciona la vida, es una lucha por la supervivencia, acto seguido Stimpy intenta huir, para lo que el perro lo carga y lo azota contra el suelo, aplastándole la cabeza y obligándolo a ver como insectos agresivos son abusivos con mariposas, orugas y otros insectos indefensos.

“¿Puedes verlo ahora Stimpy?, tortura, asesinato, mutilación, ahí está tu “vida”, piensa en ello, esto sucede billones de veces en todo el mundo, sólo estás viendo una pequeña parte de lo que es”, Ren utiliza una calculadora para explicarle que los hallazgos científicos concluyen que el 99.9999% de todas las formas de vida, será devorada viva, devorará a alguien más con vida o en su defecto morirá de una enfermedad terrible; Acto seguido Stimpy comienza a gritar:

“¡Suficiente!”, comienza a mostrar síntomas de una enfermedad, le salen ronchas y empieza a toser, en este punto se le puede observar totalmente perturbado y a angustiado, de rodillas al suelo por el dolor. “La vida es una lucha constante por la supervivencia, asesinando, asesinando y torturando!”; Stimpy entonces estalla un grito de pesadez pidiéndole a su compañero que pare; Ren le grita que esas son las leyes de la naturaleza, de eso se trata la vida, y que ya es momento de que afronte la realidad de la vida, entonces el perro finaliza su discurso diciendo: “Te he dicho que la vida apesta”.

En la segunda parte del episodio, Ren le está leyendo un cuento a Stimpy, llamado: “la cruzada de los niños”. Trata sobre un niño que tiene el sueño de llegar a un lugar maravilloso y pacífico, una tierra prometida, junta a varios niños para llevarlos a ese lugar, caminan hasta que los zapatos se les desgastan, cruzan un río, en el que varios niños murieron ahogados y devorados por pirañas (en una imagen se puede apreciar el cadáver de un niño con el ojo salido, siendo devorado), los niños que sobrevivieron deciden continuar, al llegar a una montaña unos cuantos suertudos murieron de hipotermia.

Mientras que otros murieron de FrostBite (congelamiento), donde se las extremidades se congelan hasta que se amputan, dibujos del cuento dejan entrever como hay pies con dedos amputados de niños, e incluso se puede apreciar como un lobo está apunto de asesinar a otro niño.Stimpy no puede creer lo que está escuchando, en medio de ataque de ansiedad, comienza a llorar… y le pregunta a Ren que tan pequeños eran esos niños, a lo que el perro le responde que eran muy, muy pequeñitos, y que incluso, tenían hermanitos; La historia sigue…

Los niñitos cruzan un bosque, en donde son emboscados por guerreros, gráficamente destazados y aplastados; Stimpy estalla de nuevo en llanto, en este punto le exige a su compañero que por favor, le diga que algunos niñitos lograron llegar a esa tierra prometida, Ren le responde que sí...unos cuantos, y que vivieron largas vidas sirviendo como esclavos y siendo torturados.

Stimpy de nuevo comienza a llorar, ;Ren le pega una paliza y finalmente le dice: “¡Esa es la vida Stimpy, vacía, sin significado, cruel, la vida Apesta!”... Stimpy trata de hallar una versión alternativa, preguntandole a Ren sobre cosas lindas y maravillosas, evidentemente está extremadamente asustado y perturbado mientras trata de encontrar otra forma de ver la vida, al final a Ren se le puede ver irritado, a punto responder algo… el episodio entonces finaliza de forma abrupta con una pantalla :”To be continued”

Se sabe actualmente que Nickelodeon despidió a John K. al final de la segunda temporada de la serie, mientras que Games Animation realizó las otras tres temporadas bajo la dirección del mismo, cuando de nuevo fue cancelada la serie debido a los supuestos conflictos y retrasos que John K procuraba, este mismo se fue a SpikeTV, donde se realizó la sexta temporada en Adult Party (Sólo para adultos), en donde se le permitió transmitir contenido mucho más fuerte, grotesco y colorido, pese a las libertades que SpikeTV le dio a K. se rumora que volvió a ser despedido debido al episodio Life Sucks.

Eso sí, se sabe de otros episodios que incluso tienen un nivel de violencia igual o mayor a” life sucks”, como por ejemplo: “Ren seeks help”. Finalmente John K. amenazó con terminar el episodio Life sucks por sus medios y que incluso lo transformaría en una película, sin embargo hasta la actualidad se desconoce si el proyecto sigue en desarrollo. Se puede consultar el sitio web personal de John K. para más información.

Muchos internautas, fans y animadores han criticado a John K. por este episodio, etiquetándolo con califcativos muy fuertes, que van desde llamarlo conflictivo hasta “psicópata”. Contra lo que popularmente se cree, es imposible realizar un “análisis psicológico” sobre la personalidad o las intenciones del autor (en este caso John K.).

No es la psicología sino la hermenéutica la encargada de interpretar obras, que incluso la misma nos dice (Ricoeur, 2003) que en determinado punto, una obra toma cierta vida independiente del autor y que no hay manera de interpretar un significado original a menos que se le pregunte directamente al mismo; Si no se tiene al autor disponible se puede interpretar de acuerdo a la realidad simbólica de uno mismo. Sin embargo es abusivo pretender etiquetar al autor original con nuestras interpretaciones.

A pesar de los rumores, es imposible conocer algo certero acerca John K. a través de este oscuro suceso. Lo que sí es claro es que el episodio muestra lo que en psicología (Seligman, 2011) vendría siendo una pauta explicativa pesimista, en donde se pone en pedestal una tendencia oscura, peligrosa y triste que deja al individuo como incompetente y vulnerable.

Como dato curioso, el libro que Ren le está leyendo a Stimpy en la segunda parte del episodio, “La cruzada de los niños”, realmente existe, y tiene un transfondo histórico después de la cuarta cruzada, se dice que engloba hechos reales y ficticios, desde las visiones de un niño alemán o francés sobre un lugar hermoso, la conversión pacífica de los musulmanes hacia el cristianismo, la marcha de unos niños hacia el sur de Italia, y la venta y trata de menores como esclavos.

