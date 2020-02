Creepypastas La pantalla azul de la muerte

Encontré esa vieja tienda de electrónica hace unas semanas. Me pareció que estaba bien, nada inusual. Tenían un montón de cosas buenas; viejas consolas, juegos..., pero había un ordenador que me llamó la atención. Se destacaba entre los demás por ser nuevo. Nunca había visto algo así antes, parecía como algo que no hubiera salido a la venta nunca.

Le pregunté al hombre sobre lo que era y me contó que era una computadora de su hijo en la que trabajaba. También me dijo que su hijo había muerto antes de que pudiera ser producida en masa. Cuando traté de comprarlo, el hombre dijo que no la vendería. Pero después de un sinnúmero de ofertas finalmente accedió. Corrí a casa para utilizalo.

Lo encendí y lo primero que vi fue una gran cantidad de emuladores y roms. Lo primero que pensé fue que ese tipo debió ser un gran fan de los juegos, entonces me acordé de lo que dijo el hombre acerca de su hijo... que era un hacker. Decidí comenzar con Mario 64. Empecé a jugar y todo parecía normal; algunos fallos aquí y allá, pero nada importante.

Cuando levanté la vista en la barra de herramientas, había una opción titulada Trucos. Yo no sé lo que me hizo apretarlo, pero lo hice. Había una amplia Variedad de trucos , como invencibilidad, 1 hit KO, sin enemigos, cosas así. Seleccioné la opción "sin enemigos" , para hacer el juego más fácil. Volé a través de los niveles hasta que llegué al jefe final. Corrí a la sala con ganas de enfrentarme a Bowser ( me puse invencible antes de entrar ) , pero había algo mal. No había ningún jefe.

Miré alrededor de la habitación , y para mi horror vi los restos de todos los enemigos de Mario 64. Todos los cuerpos fueron mutilados , rotos y quemados. Los gráficos eran algo que yo nunca había visto antes en un juego como este . Al inspeccionar los cuerpos, vi la frase Cheat Code Activated marcada en ellos. Cerré el juego inmediatamente. Se cerró con éxito, pero la música seguía sonando. Poco a poco, la música de Mario se convirtió en un grito de agonía.

Silencié el volumen, pero eso no funcionaba. El módem parecía hacer un ruido agudo. Bloqueé mis oídos, pero por alguna razón no pude dejar de escucharlo. Me desperté al día siguiente en la silla frente a la computadora y me relajé pensando que era toda una sucesión de imágenes, ideas, emociones y sensaciones que ocurren involuntariamente en la mente durante ciertas etapas del sueño. Estaba tan aliviado de que era un sueño que decidí seguir jugando con los emuladores.

Eso es cuando me di cuenta de que no era un sueño en absoluto. Cada vez que me metía en un emulador y jugaba a un rom, algo extraño sucedía, enemigos brutalmente asesinados o un hombre que te pedía que le ayudases (llorando) durante una escena. Pero lo más extraño que vi fue lo que me asustó más. Mientras yo jugaba Megaman, el fondo se transformó en lo que parecía un GIF de un cuerpo muerto.

Quiero decir, que parecía muerto, pero estaba respirando y (cuando encendí la música) riendo. Entonces él me miró a los ojos. No me podía mover ; era como si estuviera hecho de piedra . " Ven conmigo y vamos a jugar emuladores para siempre ... ", dijo, extendiendo la mano. Se podría pensar que no iba a tomar su mano , pero lo hice. No pude evitarlo.

Así que si alguna vez se encuentra una computadora llamada Yoko, cómprala. Estamos aburridos de jugar solo con simples I.A´s Si usted se pregunta por qué esta historia no tiene nada que ver con la pantalla azul de la muerte, es porque nunca sucedió.

