Creepypastas: La hora maldita

Quizás has oído la leyenda de la supuesta "Hora Santa" que se produce en determinados días del año: Navidad; Semana Santa, el Viernes Santo, 1 de Noviembre y primero de los dos meses de Febrero y Agosto, todos los días entre las 7 y las 8 horas (no incluyendo el horario de verano, que cuenta, porque es una invención humana y entidades sobrenaturales no lo observan).

La hora maldita

Cuando eras niño, esta era la hora en la que es probable que abrías los regalos de Navidad y comenzabas a desgarrar la canasta de Pascua después de sacar a tus padres de la cama, o el disgusto de tus padres porque te has negado a comer el resto de los dulces sobrantes de Halloween, sin embargo, lo más probable es que nunca habías ido a una habitación oscura en la preparación de este ritual. Otros, sin embargo, tal vez hayas escuchado de ello.

Ve a una habitación con un espejo, preferiblemente sin ventanas, entre las 7 y las 8 am en cualquiera de las fechas mencionadas anteriormente. No tienes que hacer este ritual solo, si tienes amigos, es posible que, de hecho, querrás que vengan contigo para ayudarte a realizar tareas específicas descritas que son difíciles de hacer en la oscuridad. (Importante: La única luz en este ritual debe provenir de cualquier cosa pequeña, como una vela, o un encendedor - alguna pequeña llama, tienes que aislarla bien, porque debes estar en oscuridad total - de lo contrario hay una fuerte posibilidad de que no se vea nada; de ahí la sugerencia de que se realizara en una habitación sin ventanas.

Sin embargo, todo depende de su propia sensibilidad a lo paranormal. Cuando mi amigo realizó este ritual el pasado 1ro de noviembre, tuvo que cerrar todas las puertas del primer pasillo ya que la luz de la puerta entreabierta lo distrajo) Asegúrate de llevar a cabo este ritual con ropa cómoda -.Desearas no tener estos malestares innecesarios. Una vez dentro de la habitación, cierra la puerta y la luz de las velas y/o encendedor.

La llama debe permanecer encendida todo el ritual, aunque sé de personas que se acobardaron y apagó la llama, y así el ritual termina, y por lo general los deja revolcándose en su propia cobardía durante varios días después. Puedes hacer que tu/tus amigo/os bajen la intensidad de las velas, o la suban, si lo desea, siempre y cuando la llama se refleje en el espejo. Ahora comienzan a cantar una oración cristiana - cualquiera incluso el "Sinner's Prayer”, siempre y cuando se menciona a Dios, Jesús o el Espíritu Santo al menos una vez - mientras miras al espejo.

Debes decir la misma oración una y otra vez, un número de veces que se necesita para cantar esta oración varía dependiendo de su sensibilidad a lo paranormal, pero en general es veinte veces es más que suficiente.(Mi amigo eligió Padre nuestro, y que tenía que cantar veces quince o dieciséis veces.) Cuando se ha cantado durante el tiempo suficiente, una de las velas (o encendedor) hará una llamarada y luego cambiara de color. (La nuestra se puso rojo, pero he oído hablar de las llamas inflexión azul lavanda, blanco y verde).

A los pocos segundos, aparecerá una imagen en el espejo del arcángel San Miguel - que se parece mucho a las imágenes habituales de los ángeles cristianos, sólo que esta tiene una realmente desagradable quemadura en el lado izquierdo de su cara. Además, tiene los ojos muy hundidos. Procura no apagar tu luz, a menos que quieras terminar el ritual. Después de inclinarse ante él, San Miguel le preguntará si está completamente seguro de que desea llevar a cabo el ritual. Realmente no puedo describir la voz, pero no es el tipo de voz que usted esperaba de un arcángel.

Es una especie de picazón, y en general no muy agradable de escuchar, y tiene un ligero acento de origen indeterminado. Después de que le digas sí, Miguel te explicara las condiciones del ritual: se te harán siete preguntas, y si respondes por lo menos 4 de ellas bien, él te permitirá tener una conversación acerca de un ser querido fallecido, o darte un puesto en la inmortalidad. Sin embargo, si respondes por lo menos tres o menos correctamente, te cortara la garganta y morirás allí mismo.

(Debo admitir que yo realmente no recuerdo ninguno de los siete enigmas de cuando mi amigo hizo esto, pero sí recuerdo que eran más bien arcano - es decir, no el tipo de acertijos que se encuentran en un libro de misterio - y parecía ser plenamente consciente de ello. Además, si no recuerdo mal, cada uno formado por siete palabras.) Mi amigo nunca le fue bien en los enigmas, así que usted puede imaginar que él no consiguió ninguna respuesta bien, que parecía divertir al infernal Miguel.

Cuando termino el ritual, Miguel tenía una gran sonrisa, como un Joker Aterrador - como en su rostro. Después que termines de contestar los acertijos (que sólo recibe un intento en cada uno, pero le permite pensar), Miguel te da la puntuación. Una vez más, si su respuesta es tres o menos bien, él te hiere. Mientras él te hiere, dice algo en la lengua de los ángeles - Enochian, creo que se llama.- y te quedas en el suelo retorciéndose de dolor. Mi amigo gritaba cuando su cabeza golpeo, cuando termino el ritual, y empezó a hablar en lenguas raras, era horrible y ahora estoy en tratamiento por ello. Jodidamente horrible. Pero estoy divagando. De todos modos, las velas se calleron.

El encendedor murió al mismo momento. Salí de la sala con una sensación de mareo, y me desmayé en mi cama en mi propio vómito. Lo extraño es que me desperté ocho horas más tarde y entró en el cuarto de baño en el que se realizó el ritual, y no encontré ningún rastro de mi amigo muerto. Extraño, vivo solo y todas mis puertas y ventanas estaban cerradas. No había rastro de nadie que haya estado dentro de mi departamento. La dueña estaba de vacaciones, y no importa cuan duro fue para mí mirar el baño, y no pude encontrar ni un solo rastro de mi amigo, la sangre no estaba en ningún lugar. Pocos días después, recibí una llamada de su compañero de habitación, preguntando por mi amigo.

De acuerdo con su compañero de habitación, mi amigo desapareció en la noche de Halloween y no ha sido visto desde entonces. Había llamado a todos lo que lo conocían, pidiendo a mi amigo, los padres de los oficiales administrativos, hermanos, tía, tío, gente como el tipo de la tienda de conveniencia donde mi amigo compró sus cigarrillos, y hasta sus antiguos maestros de la escuela primaria si sabían algo sobre su paradero, sólo para obtener un rotundo, "No".

La policía decidió llamarme porque aparentemente yo era el único del pueblo que tanto él como mi amigo estuvimos en la noche de Halloween juntos. Sí que le dije exactamente lo que sucedió, a mi amigo, el cuerpo de oficiales administrativos desapareciendo misteriosamente. Ellos no me creyeron, y luego vinieron a investigar. No encontraron ningún rastro de mi amigo ya sea el suyo, ni siquiera de ADN. Es, difícil decir, como si nunca estuvo en mi casa y de la nada se fue sin dejar rastros de la faz de la tierra, dejando a sus amigos atrás. Ahora hablando de esto, recuerdo que he oído que alguien, de hecho, por algún milagro, consiguió todos los enigmas bien, y que deseaba la inmortalidad.

Sin embargo, al día siguiente sus seres queridos habían muerto. Ello, al igual que mi amigo, fueron misteriosamente desparecieron a la distancia, sólo que esta vez en la pared de su habitación había un mensaje en una lengua misteriosa, escrita con sangre. Tal vez solo Dios y el arcángel Miguel saben lo que ha pasado con ellos. Mucha gente afirma tener experiencias paranormales a las 03:33, para muchos tiene un simbolismo satánico, ya que es la mitad de 666, el número de la Bestia.

Se cree que en este momento el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está en contacto, permitiendo que los demonios y espíritus se comuniquen con las personas cruzando con una mayor facilidad que en otras horas del día. Como curiosidad, se producen muchas muertes entre las 03:00 am y las 05:00 am, ya que en este momento el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable. Otra explicación de por qué este número es maldito es por la creencia cristiana de que Jesucristo murió a las tres de la tarde, y las tres de la madrugada es la hora contraria...

