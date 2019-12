Creepypastas: La encuesta de internet

Nadie sabe qué es realmente el fondo hasta que lo tocan. La creepypastas de hoy nos dices que ser despedido abruptamente de un trabajo en el que has trabajado durante los últimos diez años, y luego pillar a tu chica engañándote con tu reemplazo realmente hace pensar a un hombre. Demonios, y mis préstamos estudiantiles aún no están pagados .

Qué mierda es esta vida. Después de una noche bastante borracho que consistió en enviar unas cuatro docenas de currículums y cartas de presentación horrendamente escritas, me desmayé. Cuando me desperté a la mañana siguiente, decidí al menos intentar ganar dinero en casa mientras esperaba una entrevista.

En ese momento, pensé que la mejor manera de hacerlo era completando esas encuestas en Internet que arrojaban tarjetas de regalo de metro de 5 dólares y otras cosas así después de aproximadamente una hora de responder preguntas. Quiero decir, no tenía ninguna otra habilidad comercializable que pudiera haber generado ingresos inmediatos. Era eso o perder el día jugando juegos de computadora.

Al menos no tendría que pagar por la comida. Hice estas encuestas durante aproximadamente 5 horas antes de casi desmayarme. Fue mucho más insoportable de lo que originalmente había previsto. Al final de esas 5 horas, había acumulado alrededor de $45 en efectivo y tarjetas de regalo. $9 por hora. No es como si estuviera haciendo mucho más que eso antes.

Estaba a punto de cerrar mi computadora portátil por el día y dirigirme a un bar en un intento de ahogar mi melancolía cuando la vi por primera vez. Ni siquiera debería haber sido notable... pero por una razón u otra, lo fue. En la esquina inferior del sitio web en el que estaba, existía un pequeño y singular anuncio. Tal vez fue la simplicidad lo que me atrapó.

Las letras negras simples en una fuente pegajosa que decía "Encuestas por dinero en efectivo" se superponían a un fondo completamente blanco. Al menos fueron directos con el mensaje. Uno más no podría doler, pensé. También podría beber un poco más de alcohol antes de salir. Volví a sentarme, hice clic en el enlace de la imagen y me preparé para analizar algunas preguntas más minuciosas.

Las primeras preguntas fueron bastante simples. Supongo que no eran realmente preguntas, sino más recolección de datos. Mi nombre, edad y ocupación. Pensé que era un poco extraño que también me preguntaran mi altura y peso, pero no era desconocido. Sin embargo, la primera pregunta real fue una historia diferente. Debo haberlo mirado con los ojos muy abiertos y la boca abierta Dios sabe cuánto tiempo.

¿Qué demonios? En inglés simple, esto es lo que apareció en mi pantalla: "¿Qué tan fuerte es tu impulso de mirar detrás de ti?" Había cinco opciones a continuación, que iban desde "Nada" hasta "abrumador". No había una razón factible por la que debería haber tenido miedo en ese momento. Pero lo tenía. Apreté mi respiración, tratando de distinguir cualquier ruido sutil detrás de mí. No hubo ninguno. Después de unos cinco minutos, reuní el coraje para mirar. No había nada. Suspiré aliviado y me burlé de mí mismo al mismo tiempo.

Esto debe haber sido una especie de broma. Sin embargo, decidí seguir, respondiendo "neutral" y haciendo clic en la siguiente pregunta. Esto es lo que dice: "¿Por qué mirarías detrás de ti?" Yo sonreí. Es curioso, antes de simplemente escribir un "No sé" en el cuadro de respuesta y hacer clic una vez más en Siguiente. Esta fue la tercera pregunta: "Estás en un avión. Aparte de ti, solo hay otro pasajero, que está sentado en algún lugar detrás de ti. En algún momento, te levantas para ir al baño y encuentras que el hombre se ha ido.

Compruebas si está en el único baño del avión, pero no lo está. ¿Qué haces? De nuevo, debo haberlo mirado estúpidamente durante casi diez minutos. ¿Era esta una especie de oscura prueba de personalidad, verdad? Puse la misma respuesta que usé para la última pregunta: "No sé". Eso era cierto. No lo sabia ¿Cómo se suponía que debí responder a esta mierda? Hago clic en siguiente nuevamente, ahora más intrigado que nada. La cuarta pregunta fue así: "Te despiertas en un bosque que no te es familiar. Es de noche y la luz de la luna te proporciona una ligera visibilidad.

A unos treinta pies de distancia, hay una pequeña cabaña con poca luz. La puerta está abierta , y una mujer sonriente te está indicando que entres. ¿Vas? Explica por qué ". Esta pregunta no era necesariamente más extraña que la anterior, por lo que mi conjetura de que se trataba de algún tipo de prueba de personalidad extraña aún era factible. A esta respondí que entraría a la cabaña porque simplemente no hay otro lugar a donde ir. Una vez más, hago clic en siguiente. Probablemente no debería haberlo hecho. Las preguntas comenzaron a ser extrañas. No eran demasiado sangrientas o explícitas, ni nada por el estilo. Eran simplemente extrañas.

Psicológicamente perturbador, digamos. Si te preguntas por qué demonios seguí, no puedo darte una respuesta explícita a eso. Simplemente sentí que tenía que hacerlo . Fue una sensación esotérica y repulsiva que no puedo explicar. Así que seguí. Algunas de las preguntas que destacaron fueron: "Suponga que se despierta una noche para encontrar un elevador en su casa. Durante cada medianoche después de eso, se abre durante cinco minutos, revelando una copia exacta de usted mismo que progresivamente se lastima más a medida que pasa el tiempo. ¿Sigue viviendo normalmente o entras al elevador de una vez y lo terminas todo?".

Y: "Estás en la habitación de un hotel pero te despiertan los golpes rápidos en tu ventana. Miras a través de las persianas y ves lo que parece ser un hombre al que le faltan los dos ojos. Él pone su boca en el cristal y te dice que mates a tu mujer en el baño de inmediato. ¿Lo escuchas? " Este fue uno de mis menos favoritos: "Estás viendo videos caseros con tu madre. Una de las cintas incluye imágenes de ella siendo asesinada por un intruso enmascarado. Tu madre simplemente se ríe de estas imágenes sin decir nada.

En tu opinión, ¿esto es motivo de preocupación?" Además de esta mierda que induce la locura, también ocurrieron algunos eventos bastante desconcertantes en la vida real. Recibí un golpe en la puerta unos treinta minutos. Miré a través de mi mirilla para encontrar a un tipo parado allí, sacudiendo frenéticamente la cabeza y diciendo "no" mientras hacía contacto visual directo conmigo. Parecía aterrorizado. Obviamente, no le abrí. Recibí unas diez llamadas telefónicas de alguien llamado "el auditor" en mi identificador de llamadas.

Dejaron un mensaje cada vez, pero cada uno era solo una grabación que consistía en que alguien decía números a través de una fuerte estática. En realidad, sonaba más como gritar ahora que lo pienso. Aproximadamente una hora en esto, y estaba al borde de un colapso mental. Estaba petrificado de mirar detrás de mí, aunque no había indicios de que algo debería haber estado allí. Escuché algunos rasguños suaves provenientes de mi ventilación en un punto, así que moví mi sofá de sitio. Finalmente, llegué a lo que parecía ser el final de la encuesta.

Sin embargo, no era una pregunta. Era simplemente una declaración. "No los dejes entrar. No se puede confiar en ellos". Casi como si fuera una señal, escuché más golpes en mi puerta unos cinco segundos después de leer esto. Tan lento y silenciosamente como pude, me acerqué y miré por la mirilla una vez más. Era una persona diferente a la que había visto antes. Era una mujer que parecía tener veintitantos años.

Llevaba una chaqueta gruesa, a pesar de que hacía calor afuera. Ella también llevaba gafas de sol, por lo que nunca podría decir realmente dónde estaba mirando. Eventualmente sacó un pedazo de papel de su bolsillo y lo deslizó debajo de la puerta. Miro hacia abajo y lo leo. "Está mintiendo. Sal de tu departamento de inmediato". Ha pasado aproximadamente media hora desde entonces.

No puedo mirar la pantalla de la computadora ni a la mujer que está afuera. Ella todavía está ahí. Puedo ver las sombras de sus pies debajo de mi puerta. Escuché la ventana de mi habitación abrirse hace unos minutos, pero desde entonces he cerrado la puerta con una silla. Ahora puedo escuchar algún tipo de murmullo distorsionado detrás de mi. Quizás el fondo no fue tan malo. ¿Pero qué demonios se supone que debo hacer ahora?

