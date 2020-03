Creepypastas: La cámara oculta del árbol de Navidad

El año pasado, en el Boxing Day, encontré un adorno genial en una caja de liquidación. Tenía una cámara incorporada para registrar una perspectiva única en sus celebraciones navideñas. Agarré el último del estante polvoriento de la tienda y lo llevé a casa por menos de 10 dólares. Me olvidé de eso hasta que mi esposa, mis dos hijas y yo decoramos la casa a principios de este mes. Les conté a mis hijas sobre la cámara y dije que secretamente atraparíamos a Santa en el acto.

La cámara oculta del árbol de Navidad

Creepypastas: La cámara oculta del árbol de Navidad

Tenía un disfraz viejo en el ático y tenía la intención de entregar algunos obsequios a la vista de la cámara la noche de Navidad. Mis hijas estaban llenas de alegría e iban y venían tratando de encontrar el mejor lugar para poner el adorno en el árbol. No tenían idea de que papá la reubicara más tarde para que pudiera atrapar la sala de estar y un buen ángulo. En las noches previas a Navidad, encendí la cámara para asegurarme de que todo funcionaba correctamente. Por la mañana la probé el tiempo suficiente para confirmar que funcionaba.

Satisfecho, inserté la tarjeta Micro SD de nuevo en el adorno, y metí una batería nueva en anticipación a la gran noche. Papá no quería decepcionar a sus chicas con una grabación fallida. Disfrutamos de la Nochebuena como familia, jugando juegos de mesa y comiendo mucho más comida chatarra que en el estómago podría caber. Como todos los años, dejamos que nuestras hijas abran un regalo de mamá y papá antes de acostarse.

Creepypastas: La cámara oculta del árbol de Navidad

Las chicas, que aún tenían alto el nivel de azúcar, lanzaban risitas en sus habitaciones que se escuchaban desde todas las escaleras. De vez en cuando, mi esposa y yo podíamos escuchar a una de ellas callar a la otra, alegando que había oído cascabeles en el techo o que las campanas tintineaban. Finalmente, nuestras niñas recibieron la dosis y durmieron. Mi esposa me dio un beso en la mejilla y se dirigió a la cama mientras yo apagaba todas las luces. Recuperé el disfraz y fui de puntillas a la sala de estar, preparándome para mi gran debut en el cine.

Hice todo lo que esperarías que hiciera Santa: me comí la mayoría de las galletas, bebí la leche, acaricié mi gran estómago y di mi HO HO HO, y dejé algunos regalos junto a la chimenea, todo a la vista de la Cámara. Un trabajo de actuación bastante bueno, si lo digo yo mismo. En la mañana de Navidad, las chicas llegaron corriendo a nuestra habitación para despertarnos. Con entusiasmo insistieron en que veamos el video antes de abrir los regalos.

Creepypastas: La cámara oculta del árbol de Navidad

Transferí el metraje a mi computadora portátil, lo rebobiné a donde aparecía Santa y presioné 'play'. Mis chicas chillaron de placer y saltaron frente a la pantalla, agitando frenéticamente a Santa mientras oscurecían el video desde mi punto de vista. Me llenó de alegría ver lo felices que estaban las chicas. Fui demasiado perezoso para detener el video, por lo que continuó en el fondo mientras sacamos regalos. Vi una caja que no había visto la noche anterior: era pequeña y estaba envuelta en papel de aluminio azul que no reconocí.

Mi nombre estaba en él, pero mi esposa parecía tan sorprendida como yo de verlo allí. Al notar mi confusión, mi hija menor habló: "¡Papi! ¡Eso tiene que ser del señor Elfo! ", Dijo, su voz alegre y brillante. Estaba listo para descartar su comentario de los elfos como otra cosa rara que dicen los niños, pero mi esposa no fue tan rápida en ignorarlo. "Cariño, ¿qué elfo?", Preguntó ella. Mi hija señaló la computadora portátil. Para entonces, el video había terminado y todo lo que quedaba en la pantalla era una vista previa del primer fotograma.

Creepypastas: La cámara oculta del árbol de Navidad

"¡El que vino con Santa!", Respondió ella. El pánico me golpeó como un pájaro en una hélice de propulsión a chorro. Sé que mi esposa no se disfrazó de elfo. Escaneé el video, haciendo clic adelante y atrás hasta que vi lo que mi hija había visto: había alguien en la sala de estar. Entró en la esquina después de que apagué las luces. Se quedó parado allí mirándome desfilar como Santa. El video fue completamente silencioso después de eso.

Era como si la cámara no hubiera podido grabar un solo sonido. El extraño y alto hombre disfrazado de elfo permaneció inmóvil durante más de una hora, mirando la cámara desde la distancia. Después de un rato, caminó hacia el plato de galletas y le mordió la cabeza a un hombre de jengibre. Eché un vistazo al plato y vi su marca de dientes en la galleta decapitada. El hombre se acercó en silencio al árbol de Navidad. Pensé que el audio no funcionaba, pero cuando llegó al árbol, comencé a escuchar sus respiraciones lentas y constantes.

Te puede interesar: Creepypastas: ¿De quién estás huyendo? (el horror de Game Boy Camera)

Extendió la mano hacia el adorno, y el video se detuvo. En un frenesí aterrorizado, agarré la caja azul que había dejado. Arrojé el objeto con volantes. Saqué frenéticamente el papel de regalo, abrí la caja y miré adentro. Allí, en una cama de plástico de burbujas, estaba la batería que había puesto en la cámara la noche anterior. Mi esposa tomó el adorno y abrió la parte posterior: faltaba la batería. No sé qué me asusta más: qué capturó la cámara o qué pudo haber hecho el duende después de apagar la cámara.