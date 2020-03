Creepypastas: Janice.jpg

Hola, mi nombre es Mark Spielman. Escribo esto para mantener la cordura que me queda, con el fin de contarle a todos sobre esa chica ... Sueño con ella todo el tiempo. No puedo sacar su cara de mi cabeza, esos ojos, esa sonrisa ... ¿quién es ella? ¿Quién es Janice? Soy lo que llamarías un tipo de persona de interiores. Nunca salgo mucho, simplemente me siento junto a mi computadora y busco mierda en Internet.

Estoy muy versado en los memes de Internet, las novedades de YouTube y los mejores sitios pornográficos. No soy lo que llamarías un adicto al porno, pero cuando lo veo, sé a dónde ir. Conozco Internet por dentro y por fuera, así que cuando descubrí que el departamento de policía local buscaba contratar personas con amplios conocimientos de Internet, aproveché la oportunidad. Yo era uno de los muchos que buscaban el trabajo, pero como el destino lo tenía, yo era el afortunado.

El jefe de policía que me contrató me dio una palmadita en la espalda cuando entré en mi nueva oficina y me dijo: "Espero que estés listo para esto, Mark. Hay muchas cosas locas por ahí". Le sonreí y le dije: "Créame, señor, lo he visto todo". Mi trabajo comenzó con cosas básicas, principalmente encontrar varios sitios web que suben pornografía infantil y derribarlos, junto con atrapar a los usuarios que fueron lo suficientemente estúpidos como para no usar un proxy, y durante las primeras semanas, fue un trabajo muy mundano.

Pero a medida que pasó el tiempo, las cosas se pusieron más interesantes. Algunas personas fueron lo suficientemente inteligentes como para piratear las bases de datos de la policía y publicar diferentes archivos de víctimas asesinadas, casos confidenciales ocultos al público, etc. En mi tercer mes de trabajo lidiaba con todo, desde pornografía infantil hasta hackers extremadamente inteligentes. La paga podría haber sido algo mejor, pero me encantaba el trabajo.

Mi vida finalmente estaba empezando a tener algún significado, incluso si todavía estaba sentado frente a un monitor 24/7. Pero un día, la vida que estaba trabajando tan duro por construir se vino abajo ... Estaba navegando por Internet como siempre, tratando de encontrar sitios con pornografía infantil. Estaba realmente molesto por la cantidad de esta mierda enferma en Internet. Era como luchar contra una hidra, derribas un sitio y aparecen dos más. Encontré un sitio web con una URL llamada "Sweet15.com". Pensé en lo que eso podría significar y le hice clic.

Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera un momento. Este fue el sitio de pornografía infantil más grande que jamás haya visto, y ser el primero en encontrarlo y ser capaz de derribarlo y encontrar a todos los bastardos enfermos que están detrás de esto me convertiría en un héroe, sin mencionar la increíble bonificación que tendría. Pude ver los signos de dólar ahora. Este sería un caso histórico, cientos serían enviados a la cárcel, y yo estaría a la cabeza.

Me compuse y comencé a profundizar en el contenido del sitio web. Solo una imagen o video que represente a alguien que tenga contacto sexual con un niño sería suficiente para obtener una orden para localizar la dirección IP de cualquier usuario. Las imágenes y los videos no estaban incrustados, así que tuve que hacer clic en sus enlaces para ver su contenido. Fui a una página al azar y hice clic en una imagen al azar, titulada "Cathy.jpg".

Miré la foto. Era una imagen de una niña con cabello largo y piel pálida, de unos 15 o 16 años, de pie en una habitación con poca luz y con una sonrisa en el rostro. No es una sonrisa llena de dientes, sino solo una leve sonrisa. Eso fue todo. Nada sexual en absoluto. De hecho, la chica de la imagen parecía bastante modesta vestida. Estaba a punto de hacer clic fuera de la imagen cuando noté la URL. La imagen en la que estaba, de acuerdo con la URL, no era "Cathy.jpg". Era otro archivo de imagen, titulado "Janice.jpg". Me pareció bastante extraño, y decidí ir a otra foto, "Susan.jpg".

Hice clic en el enlace. Mi felicidad al encontrar este sitio se estaba desvaneciendo más rápido de lo que aparentaba. La imagen en la que hice clic me dirigió exactamente a la misma imagen que antes. Miré alrededor de 15 más y todos eran iguales. Me di por vencido y decidí mirar los videos. Hice clic en cualquier archivo, "PennyPrecious.wav". No había video, solo ese archivo de imagen, Janice.jpg. Llamé a algunas personas a mi oficina y les pedí que me ayudaran a revisar más archivos en este sitio web.

Al final del día habíamos pasado por más de mil archivos, y tuvimos que admitir que el sitio web era una broma pesada de un bromista que hacía un montón de archivos falsos dirigidos al mismo archivo de imagen. Hice las maletas y salí de la oficina, decepcionado. Pero también sentí algo que me asustó mientras conducía a casa. Una creciente sensación de pánico. Como si si no buscaba ese sitio más a fondo, algo terrible sucedería. Abrí la puerta de mi casa y fui directamente a mi computadora. Lo encendí y fui al sitio.

Profundicé en el sitio, miré el código fuente, tratando de encontrar algo que me llevara a otra cosa, pero cada archivo en el sitio me llevaba a ese maldito archivo de imagen. Su cara estaba incrustada en mi mente, y sabía que no podría dormir hasta que descubriera quién era ella. Entré en los registros más profundos del sitio, y tuve ganas de tirar mi monitor por la ventana, cuando me quedé boquiabierto. En la última página de los registros de archivos de imágenes había un único archivo de imagen llamado "TrueJanice.jpg".

Sabía que este tenía que ser diferente. Con el sudor goteando por mi frente, llevé el cursor al enlace y le hice clic. Era esencialmente la misma imagen de Janice.jpg, pero era en blanco y negro, y cuando pasé el mouse sobre ella, me di cuenta de que al hacer clic en la imagen me dirigiría a otro enlace. Hice clic en él. Mi navegador se apagó de inmediato y mi computadora se colgó, y todo lo que quedó en mi monitor fue la infame pantalla azul que señalaba cierta condena a mi disco duro. Maldije y traté de volver a prenderlo.

Después de algunos intentos, pude acceder a mi escritorio. Era el virus más jodido que jamás había encontrado. Todos mis programas fueron eliminados y una ventana emergente dijo que se estaban copiando 1000 archivos de imágenes en mi disco duro. Pero lo que me puso nervioso fue mi imagen de escritorio. Era Janice.jpg, la foto en blanco y negro. Sin embargo, algo sobre la expresión facial de Janice era diferente. En la foto normal, ella parecía tener una leve sonrisa en su rostro. En esta imagen, ella fruncía el ceño. No por desilusión, sin embargo.

Pude ver algo en sus ojos, una nueva expresión. Miedo. Después de que se cerró la ventana emergente, fui a mis fotos para ver qué se había copiado. Empecé con la primera imagen. Era esencialmente exactamente la misma imagen que el Janice.jpg original. Empecé a hacer clic rápidamente en las siguientes fotos. Básicamente eran lo mismo, pero podía ver una cosa que estaba cambiando. Su cara, que en la primera foto sonreía, se había transformado en el ceño fruncido que había visto en mi escritorio.

Mientras seguía haciendo clic, más rápido ahora, pude ver su boca comenzar a contorsionarse en un grito. Las imágenes se volvían más oscuras y más oscuras y la chica más horrorizada cuando alrededor de 100 imágenes, se desvaneció a negro. Hice clic algunas veces más. La misma pantalla negra que antes. Después de unos pocos clics más, sin embargo, hubo otra imagen. Una nueva, esta vez. Era una imagen de una cama, con lo que parecía ser un bulto con una manta encima. La escena estaba en una habitación oscura con algunas velas encendidas para iluminarla.

Noté con horror que había manchas rojas en la pared detrás de la cama, que era lo que sabía que tenía que ser sangre. Hice clic en las siguientes fotos. Parecía haber un hombre entrando a la habitación. Agarró el bulto en la cama y tiró de la manta sobre él. Mi estómago se sacudió de miedo cuando vi a la niña, atada a la cama con el estómago abierto. No pude dejar de hacer clic en la siguiente imagen. Estaba haciendo clic tan rápido que las imágenes parecían pasar con fluidez, como un flipbook.

El hombre que había entrado en escena estaba encorvado sobre la chica ahora. No pude ver lo que estaba pasando. La imagen se volvió negra nuevamente. Hice clic en algunas imágenes más y lo siguiente que supe fue que estaba mirando una foto del hombre que sostenía lo que parecían ser herramientas quirúrgicas, de pie junto a la chica con una luz fluorescente que brillaba sobre ellos. Observé horrorizado como el hombre hundió las herramientas en el estómago abierto de la chica y comenzó a operarla.

Estaba gritando de dolor, y mientras seguía haciendo clic, el hombre comenzó a tirar del interior de las chica. Yo vomité en el suelo después de verlo arrancarle las tripas, pieza por pieza. La escena fue tan sangrienta que el hombre tuvo que salir de la pantalla y obtener un nuevo marco para la cámara. Las imágenes eran tan vívidas, tan detalladas. Empecé a llorar cuando el hombre se levantó y se alejó. Su trabajo estaba hecho. Unas pocas imágenes más, se desvaneció a negro. Me di cuenta de cuántas fotos había pasado.

Estaba en la foto 995 de 1000. Hice clic lentamente, temeroso de lo que podría estar esperándome en la última imagen. En la imagen 998, vi una foto granulada de una niña mirándome. Sus ojos estaban en blanco, inexpresivos. No pude ver mucho, así que pasé a la imagen 999. Entonces pude ver cuál era la imagen. Estaba cara a cara con Janice. Su rostro estaba cubierto de sangre, sus ojos estaban muy abiertos, pero con un vacío que sabía que era de muerte. Hice clic en la última foto. Todo lo que había allí era un fondo negro con un gran signo de interrogación en el centro del encuadre.

Debajo, en grandes letras blancas, había una pregunta simple. Una pregunta que me perseguiría hasta este mismo día. "¿Quién es Janice?" fin del documento* Informe oficial de la policía 19743126 # * Los oficiales encontraron este documento en el disco duro del Detective Mark Spielmans. Encontramos este documento almacenado en su computadora junto con lo que parece ser una nota. Todo lo que decía la nota era "¿QUIÉN ES JANICE?" .Después de revisar los archivos en su computadora, encontramos varios documentos relacionados con quién pudo haber sido Janice. Según lo que podemos reunir, ella fue secuestrada de su familia hace unos 20 años.

Ella nunca fue encontrada. Sus padres desaparecieron poco después del secuestro. Tras una investigación adicional, los oficiales encontraron un código de computadora incrustado en su imagen. Según lo que pudimos reunir, se trataba de un código codificado que, cuando se descifraba, se vinculaba a un archivo de video. Sin embargo, al ver el archivo, los oficiales de investigación lo borraron y se negaron a divulgar lo que habían visto. Mark Spielman nunca fue encontrado. El caso ha sido descontinuado desde entonces.