Creepypastas: Jane the killer

Si Jeff the Killer es una grandísima creepypasta, Jane the Killer no se queda atrás. Es, en efecto la contraparte femenina del mismísimo Jeff. La creepypasta es épica, en ella, Jane es una chica normal pero hermosa, vecina de Jeffrey Woods (es decir, Jeff the killer), el cual se vuelve loco.

Esta historia comienza en un instituto, Randy, el matón de la clase, empuja salvajemente a Jeff para quitarle el bocadillo (nada típico), pero éste responde y ambos se ponen a pelear. Jeff parecía divertirse demasiado, como si disfrutara sádicamente. Obviamente ocurre la desgracia, viene la policía a llevarse a Jeff.

Días más tarde, Jeff vuelve a matar: Días después, el hijo de la vecina de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños, y Jane vio como Jeff jugaba con los niños a las pistolitas, hasta que aparecieron Randy y sus amigos saltando la valla, a continuación Randy se abalanzó hacia Jeff y lo derribó, luego Troy y Jake sacaron unas pistolas y entonces Jane supo que iban a matarlo, entonces Jane decidió llamar a la policía.

Luego escucho unos disparos, y cuando volvió a mirar, vio las llamas de un fuego y escucho gritos, entonces cogió un extintor y se dirigió hacia la casa, pero cuando llegó vio a Jeff sentado en las escaleras ardiendo en llamas, con grandes partes de piel rosa y chamuscada, entonces Jane se desmayó.

Es posiblemente la mejor parte de la historia... Jane despierta en el hospital, pero Jeff parece gravemente herido, le han puesto unas vendas en la cara. Cuando se las quitan Jane se desmaya por la cara de Jeff, y finalmente éste, en un acto sádico, quema la cara de Jane.

Desde ese día Jane juró venganza, y cada vez que el sol se pone, va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo… La imagen que ronda de Jane dice lo contrario a la de Jeff, "No te Vallas a dormir", para así evitar que Jeff consiga hacerles lo mismo a más víctimas inocente. El final sin duda es prometedor...

