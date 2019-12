Creepypastas: Google Rex

Un día estaba en casa porque estaba enferma y mi madre me dijo que no tenía que ir a la escuela secundaria. Estaba feliz de no ir a la escuela secundaria, pero no estaba feliz porque estaba enferma. De todos modos, me aburrí, así que quería jugar un juego en línea, pero decía:

Google Rex.

No hay conexión a internet

- "¡Maldita sea! ¿Por qué no hay conexión"?

Luego me senté en la silla de mi habitación y vi algunos programas de televisión de ciencia ficción como " Power Rangers ". Luego escuché un sonido extraño proveniente de la computadora:

- "Pp-pl-aayy th-iss gggammme".

-"¿Que demonios?"

- "Nnn-ow".

- "AHORA".

-"¡AHORA!"

- "Mn'okay ... lo que sea que le pasó a la computadora-"

- "AHORA, AHORA, AHORA, AHORA, AHORA, AHORA!"

-"¡BUENO!"

Lentamente me moví a la computadora y presioné el espacio, luego comenzó el juego Google Rex, pero algo estaba mal, había esqueletos de Dino en el suelo ... Y desmembró a Dinos en los cactus.

- "No me digas que esto es un cu-"

-"¡NO, NO ES!"

- "¿Cómo sabes?"

- "SOLO JUEGA Y TE ENCONTRARÁS ..."

Solo quería dejar la computadora ... Pero, no podía moverme un poco, todo lo que podía era con los dedos de mi mano derecha, poner los dedos solo podía moverse hacia abajo, lo que significaba que solo podía hacer que Google Rex saltara.

Mientras jugaba más y más, comencé a marearme, luego vi algo en el juego, el Rex cayó en un hoyo, que de alguna manera estaba rojo.

Cuando caí allí, no podía simplemente mirar el juego, vi una pantalla que decía:

No se te permite estar aquí, ¡podrías hacerlo si murieras!

Y además de la foto estaban ... Mis Dinos favoritos fueron desmembrados y torturados.

-"No simplemente no..."

Y luego, vi algo que no podía soportar ver, era ... Algo que se parecía al Google Rex, pero con manos largas y grandes, dientes afilados cubiertos de sangre y cola llena de púas ...

- "A por ello o eres carne muerta".

Luego, los dinosaurios de aspecto infernal corrieron hacia mí a toda velocidad y tuve que saltar para evitar o, en sus palabras, continuar la oración de antes.

- "¡A por ello o eres carne muerta, en la vida real!"

Yo estaba temblando.

-"POR QUÉ..."

- "PORQUE NO ESTAS ALLÍ ..."

-"¿Qué quieres decir con eso?"

Luego no respondió, se convirtió en un gigantesco Dino que sacudió el suelo, las manos salieron de la arena, los esqueletos de Dino cobraron vida y los Dinos desmembrados comenzaron a recrearse para convertirse en Dinos de aspecto de pesadilla.

No dije muchas cosas sobre mí, pero ese Dino Demon podría ser mi ... Bueno, hermano pequeño muerto, no presté atención a lo que estaba haciendo en un museo, y algunos Dino Fossils cayeron sobre él brutalmente. matándolo. Entonces el Demonio Dino procedió a decir:

-"¡JUEGO TERMINADO!"

Pero el Google Rex no murió, luego me di cuenta de cómo derrotar al Demon Dino, necesitaba, prácticamente, matar a todos los enemigos, la forma en que podía matarlos era saltar cuando corrían hacia mí, luego esperar un cactus para destruirlo.

Luego procedí a eliminar a todos los enemigos, el restante era el Demon Dino, escupió lava para tratar de matarme, pero luego muchos cactus lo hicieron tropezar, intenté saltar sobre él, pero no pude .

- "¿A DÓNDE VA JIMMY?"

Ahora puedo confirmar que este es mi hermano porque sabía mi nombre real.

Encontré una manera de matarlo, fui atrapado por él, pero logré escapar, podría haber recogido fósiles, los reuní a todos y de alguna manera me topé con algunos ovnis que aparecieron de repente.

Luego, el Demon Dino se levantó y me persiguió, estaba en el OVNI, así que estaba por encima de él, el Google Rex procedió a arrojar los fósiles sobre el Demon Dino, el Demon Dino cayó repentinamente y fue asesinado.

- "Lo siento lil 'hermano' ..."

Luego obtuve una pantalla:

tal vez se te permite estar aquí, pero es mejor dejar este juego

Si alguna vez obtienes algo como esto, digo que es mejor que tengas una conexión a Internet.

