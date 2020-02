Creepypastas: Estúpido correo basura

El coche de mis padres salió del garaje, y me fui directamente a mi habitación. Encendí mi ordenador portátil en mi escritorio y me senté. 19:30 Entré en Facebook, pero pronto me aburrí debido al hecho de que nadie quería hablar en ese momento. Recuerdo que mi amigo me dijo acerca de un sitio el otro día.

Dijo que mucha gente habla de ello, y que comparten algo llamado "Creepypastas ' Bueno, me decidí a probarlo. Fui al sitio, y lo primero que vi fue una cita bastante espeluznante en la parte superior de la página.

20:00 A medida que miraba en el sitio, me encontré con bastantes historias con las letras NSFW (Not safe for work) impresas en la parte superior, por lo que leí unos cuantos de ellos. Iban desde historias de citas que acaban mal, un episodio perdido de Bob Esponja, una canción espeluznante de un videojuego que hizo que mis oídos se lastimen, y algo acerca de un hombre trastornado que quiere que su madre le moleste todo el tiempo, a las cosas que he oído hablar antes, tales como Jeff the Killer, Slenderman, The Rake ... Decidí hacerme una cuenta.

Me puse un nombre de usuario ... 'Lily! y pidió un correo electrónico. Así que usé mi correo actual que nunca puedo comprobar. Cuando completé toda mi información, yo estaba muy emocionada de empezar ... Pero dijo que tenía que revisar mi correo electrónico en una confirmación previa. Maldición ... 20:46 Pude acceder a mi correo electrónico, y no puede encontrar el mensaje de la página. Así que seguí desplazandome a través de mi correo electrónico, hasta que me enteré de que el correo electrónico había sido transferido a mi casilla de correo no deseado.

Entro,reviso mis cientos de correos electrónicos que dicen que gané algo, o que usted puede encontrar el amor ... Suspiro y, finalmente, encontré el mensaje. Pero un mensaje me llamó la atención. Estaba en mi correo no deseado, y el asunto era: "una forma terrorifica de romper." 21:00 La curiosidad pudo más que yo, así que le hice clic ... pero pronto me eché a reír, porque era sólo un estúpido mensaje en cadena.

Tenía múltiples errores gramaticales, y dijo algo acerca de un novio que mataba a su novia o algo .. Decía lo siguiente: UNA MANERA TERRORÍFICA PARA ROMPER! No deje de leer esto o algo malo va a pasar! Un día, Sarah caminaba a casa de la escuela cuando su novio pasó cerca de ella y tocó la bocina para que entrara en su coche. Ella se subió a su coche y la llevó hasta el lago. Su novio dijo que iba a decirle algo muy importante. Sarah podría haber jurado que le iba a proponer algo importante. Sin embargo, él la empujó al lago y le gritó: "Estoy rompiendo contigo, estúpida ...! Te odio y creo que deberías terminar tu vida.

Él se rió y se fue. Fue un día muy frío. Sarah salió del lago congelada y sintiéndose fatal. Ella llegó a casa donde en un baño caliente, se cortó las muñecas y murió en la bañera. Sus padres le gritaban y le gritaban hasta que finalmente se rompió la puerta de tanto golpe. No veían el cuerpo, pero el cuarto de baño estaba goteando con su sangre. Su madre se volvió loca y se suicidó tres días después, su padre está en la cárcel, acusado de asesinato.

Más tarde esa semana, el padre del novio de Sarah estaba tomando una ducha cuando ella vino desde el desagüe, podredumbre y sangrienta, con una navaja en la mano y dijo: "Destruir su vida ... destruir su vida ... "Ella le cortó la garganta antes de que pudiera gritar. Sarah mató a su familia, pero no encontró a su novio Jason en ningún lugar .... Si no envías esto con el título "una forma terrorífica de romper", eres un desalmado ... y Sarah se vengará de ti en la ducha y te matará cortándote la garganta.

Tienes 13 minutos .. 21:45 Después de reír un par de veces leyendo la carta, cerré el ordenador, y miré por la ventana, porque un sonido me molestaba. El terror se hizo cargo .... Sentado allí fumando, con sus piernas largas y su cara fea ... Estaba mi estúpido ex. Tiró el cigarrillo, y llamó a mi ventana.Cerré las persianas. Le oí maldecir, y pisar fuerte pero no oí su coche arrancar. Me encogí de hombros y salí de mi habitación, el suelo crujía debajo de mí. De alguna manera mi mente estaba todavía en ese mail en cadena. Solté un bufido y me dirigí a mi cuarto de baño. 21:57 Me desnudé y me metí en la ducha.

Mientras me lavaba la espuma de mi pelo, me puse a pensar que podría escribir un creepypasta. Mi mente empezó a revolotear con las ideas. Pero entonces oí un crujido ... algo de la puerta. Lo ignoré y cerré los ojos para limpiar la espuma de mi pelo. De repente, la cortina se abrió de golpe.Grité de terror. Luché con violencia, y algo se metió en la bañera, cayendo frente a la parte inferior. Entonces sentí un dolor súbito en la pantorrilla. Un cuchillo goteante de sangre me había herido.

Todavía desnuda y sorprendentemente escapando de mi atacante, salí cojeando en mi patio, todavía desnuda y descubierta. Tenía la esperanza de que uno de los vecinos estuviera fuera, pero las casas estaban a oscuras, y un extraño silencio se apoderó de la zona. Sentí la respiración caliente en mi cuello. Una lengua húmeda lamió la parte posterior de la misma. Tuve que ahogar las lágrimas, mientras poco a poco se dio la vuelta. Él se rió en mi cara mientras conducía otro cuchillo hacia mi estómago clavándolo.

Mis gritos se volvieron gemidos, me desplomé en el suelo, sosteniendo mis entrañas, mi cara se llenó de sangre caliente y pegajosa. Me volví una vez más a verlo. Su aliento olía a humo, y empezó a llorar. "Eres tan hermosa! ¿Cómo no me quieres?" su tono cambió de repente a un tono feliz, "Yo todavía te quiero! Todavía puedo hacerte el amor! Sólo serás un poco más fría, y te quejarás menos ..." él gritó. Finalmente me soltó mi estómago, las lágrimas cegaban mi visión. La carne y la sangre brotaban de la herida.

Lo último que vi, era él desabrochándose sus pantalones, y mis ojos captaron su reloj. Hacía 12 minutos me estaba riendo de una carta en cadena ... caí en un minuto. Ojalá hubiera agarrado un cuchillo ... eso habría tenido más sentido. Me desvanecí en la oscuridad, lo último que sentí fue algo que me empujaba. 21:58 Ella es tan hermosa! Se siente increíble ... mejor de lo normal. Una vez que terminé , la agarré por los pies, dejando un rastro de sangre y sedosa piel detrás. No me importaba el desorden.

Ellos deberán entender nuestro amor. Fui a su habitación para empacar algo de ropa para ella. Miré, y encontré una maleta enterrada en el armario. Vi su ordenador, y lo encendí, en busca de horarios de los autobuses. Fuí a su correo electrónico y una carta larga de cadena estaba abierta. Sentí una repentina sensación horrible que invadía mi cuerpo ... ¿Cómo diablos alguien sabe .... Y entonces me quedé helado.

Lo pude ver desde la esquina de la pantalla del ordenador. Algo estaba de pie en la esquina, meciéndose con algo afilado en la mano. Tenía un pelo largo y oscuro y sollozaba. Yo estaba helado y el frío. Miré a mi amor, fría y roja, quería protegerla. Cuando me volví, todavía estaba en la esquina, llorando, pero ahora estaba mirando hacia mí, con una mirada inmortal.

Tuve que salir con ella de forma segura, por lo que rápidamente cogí la ropa y me giré por un segundo. Un grito terrible llenó la habitación, ya que se arrastró por el suelo con una velocidad inhumana, brutal y cortó con su cuchillo mi tendón de Aquiles. Grité cuando me derribó por el suelo al lado de mi amor.

Tenía los ojos cubiertos de hielo con una mirada de asombro. No te preocupes, voy a protegernos ... Me arrastré hasta el baño, sin saber a dónde iba. Levanté a la pileta, y vomité mientras sentía el dolor. Entonces me miré en el espejo, ello estaba allí, arrastrándose por la pared hacia mí. Traté de moverme, pero saltó sobre mi espalda, hundiendo sus garras en lo más profundo de mi carne.

Miré en el espejo y logré ver que era una chica. Ella comenzó a gritar y acercó un trozo de vidrio a mi cuello. "Se acabó el tiempo, Jason!" graznó con voz diabólica. Antes de que pudiera gritar, Sarah desgarró su garganta.

