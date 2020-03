Creepypastas: Escape de Merrywood

No hace mucho tiempo, alrededor de mediados de noviembre de 2011, Konami había terminado de trabajar en un título conocido como "Escape from Merrywood". Este juego en particular fue más de un experimento en diseño y publicidad en lugar de un proyecto triple-A, no se le dio ninguna publicidad, e inicialmente sólo se lanzó en algunos lugares como un lanzamiento de prueba.

Escape de Merrywood

Debido al coste mínimo de su desarrollo, tal experimento no era en absoluto costoso ... al principio. El juego fue lanzado en Xbox 360 y PlayStation 3 (no hay versión Wii, por razones que pronto serán obvias), sólo en algunas tiendas selectas de GameStop a través de los estados de Massachusetts y Maine, incluido con un código especial para ser introducido en su Sitio web, lo que permitiría una retroalimentación directa a los departamentos de marketing y RP.

El experimento fue un fracaso abrumador, de los comentarios recibidos, aproximadamente el 98% de las personas que compraron y terminaron fueron extremadamente negativos, y en algunos casos violentamente enojados. Como control de daños, el juego fue retirado de las estanterías. Un retiro completo del producto que devolvería el dinero de los clientes a doble precio de venta al público, así como fuertes donaciones dadas a las tiendas y los empleados para callar sobre el juego, con amenazas a los desarrolladores para que no soltaran palabra.

Creepypastas: Escape de Merrywood

Por supuesto, cualquier intento de preguntarle a Konami sobre el juego sólo te dará denegaciones y se te enviará a través de sus líneas de teléfono hasta que te des por vencido. Es por eso que soy el que está dispuesto a hablar sobre el juego; Nunca renuncié a mi copia, y por lo tanto no he recibido ningún tipo de soborno silenciador, dejándome libre para hablar como desee.

A pesar de los comentarios sobre el contenido del juego, la comercialización de Escape from Merrywood fue absolutamente brillante, ya que no había ninguna en absoluto. Ni una palabra de ella me había llegado antes de encontrarlo en los estantes de mi GameStop local. Lo que más me llamó la atención, más que nada, fue el arte de la caja, que parecía una pizarra con un garabato de una extraña criatura humana, como una figura de palo articulado, aunque un brazo estaba hinchado y con garras. Esta criatura era la única cosa en la caja, ni siquiera un título en la parte superior, ni por atrás. La curiosidad me agarró como un vicio, sin saber de qué se trataba el juego, y lo compré.

Comenzar el juego sería el asunto estándar, el logotipo de Konami y todo eso, lo que conduce a una pantalla de menú bastante agradable, manteniendo el motivo de la pizarra que estaba en la portada. No hay muchas opciones para elegir, siendo un juego de un solo jugador, que realmente sólo tienen nuevo juego, carga y opciones. Después de seleccionar New Game, inmediatamente se lanzan al juego después de un corto, bastante tintineante jingle. La primera cosa que el jugador notaría es el bello, surrealista y bastante aterrador estilo gráfico, todo mirando como si fuera dibujado con lápices de colores, el jugador perdido en un bosque de negro y verde, el cielo nocturno representado en rojo.

Creepypastas: Escape de Merrywood

La segunda cosa que uno notaría es esa criatura blanca de la caja justo delante de ellos ... y cargando con un grito horrible. Un comienzo tan abrupto condujo a que unos cuantos jugadores murieran de inmediato, ya que ser tocado por esa criatura resulta en una brutal agresión, empeorada por la perspectiva del juego en primera persona. Lo que se supone que hay que hacer es en realidad muy claro si el choque de la criatura no te paraliza, simplemente gire y huye. El sprint del personaje, aunque no es ilimitado, es lo suficientemente rápido para escapar unos buenos treinta segundos o así, y finalmente se encontrará con un pueblo de cabañas mal dibujadas y figuras de palo.

Al llegar a este pueblo, la criatura deja de perseguir al jugador, y puede ser escuchado perezosamente caminando de regreso a la oscuridad, sus pesados pasos lentamente retrocediendo, mientras que el personaje del jugador se desploma de agotamiento y la pantalla se desvanece a negro. Guarda en este punto. Cuando el jugador recupera el control, la hora del día se ha desplazado a la mañana, el cielo rojo ahora es un azul agradable, el sol dibujado infantilmente que tiene una sonrisa en él incluso. Caminando por el pueblo, la figura del palo le informará al jugador que la criatura es conocida como "Merry", una especie de guardián que parece imponer un toque de queda en las aldeas del bosque, atacando a cualquier persona que deje sus casas por la noche o intenta abandonar el bosque enteramente. A partir de aquí, el jugador tiene un poco de libertad, capaz de comprar una espada e incluso una pistola de la aldea, y salir a la selva.

Reconozco que la primera vez que salí de la aldea durante el día, casi tuve un ataque al corazón, ya que encontré a Merry casi de inmediato. Afortunadamente, cuando el sol se levanta, Merry no dañará al jugador, e incluso charla con ellos. "¡El sol es tan agradable! ¡No lo mires directamente! ", Gritaba él. En su mayor parte, el diálogo de Merry es exclamaciones de lo bonito que es el día, de lo lindos que son los animales o de consejos genéricos que se le darían a un niño, como "¡No hables con extraños!"

Creepypastas: Escape de Merrywood

Mientras que él es agradable, a falta de una palabra mejor, se aconseja no atacar Merry en de todos modos, ya que se vuelve inmediatamente hostil, y es completamente invencible a los daños. Ser golpeado por su brazo de garra da como resultado un grito bastante penetrante del personaje del jugador, así como la pantalla que empieza a rasgar como si fuera un papel siendo agarrado por un oso, hasta ser totalmente cortado a cintas y cayendo, reemplazado por , "YOu Are DeAD", un emoticono de cara triste, y una opción para continuar.

Sin embargo, siempre y cuando no ataque a Merry, trate de pasar un cierto límite en el mapa, o salir de la aldea por la noche, el jugador casi puede ignorarlo, aunque también pueden hablar con él para conseguir un nuevo diálogo, que se explicará más adelante. Al llegar al segundo pueblo, siguiendo el mapa o simplemente vagando, el personaje del jugador llegará a saber que Merry es realmente invencible, y sólo puede ser matado por cualquier daño que inflige sobre él. El jugador también se rirá por preguntarle la probabilidad de que Merry cometa suicidio, como él es, "La cosa más feliz viva".

En caso de que la última frase no te golpeara como el ladrillo que es, déjame explicarlo por ti; El objetivo de este juego es escapar de los bosques, encontrando la manera de hacer que "lo más feliz vivo" se suicide. De aquí en adelante, el deber del jugador es pasear por los bosques, buscando cualquier "artefacto" esparcido alrededor, así como la búsqueda de las cosas llamadas "santuarios de felicidad de Merry", que son crudamente altares adornados con flores, baratijas e incluso caramelos . El jugador encuentra estos altares y debe destruirlos con completa y total malicia, rompiéndolos, arrancando las flores, pisando fuertemente los dulces, etc. A lo largo del camino, tendrán encuentros regulares con enemigos, en su mayoría animales salvajes hostiles, o bandidos con cuchillos, y estos extraños tipos llamados "Occymen", que llevan pistolas (y tienden a ser bastante molestos cuando te disparan en la espalda).

Creepypastas: Escape de Merrywood

Además de romper estos altares, al jugador se le anima a observar Merry, ver a qué animales le está gustando, o qué elementos le gusta, y matarlos / destruirlos mientras está fuera, o encontrar una manera de hacerlo delante de él sin ser visto. Aquí es donde entra el diálogo adicional de Merry, hablando con él después de romper unos cuantos altares tendrá que hablar de "Un accidente desafortunado", pero cuanto más el jugador hace para arruinar su estado emocional, peor el diálogo es, al punto de Merry diciendo cosas como, "Por favor, déjame en paz ..."

Eventualmente, el jugador se encontrará con los elementos necesarios para completar el juego, un oso de peluche, una fotografía descolorida, y un encendedor. Una vez que el jugador tiene estos, pueden enfrentarse a Merry tratando de abandonar el bosque. Esta vez sin embargo, en lugar de ser asesinado (que en el caso de intento de escape sería la muerte instantánea a través de corte de escena), aparecerá etiquetado "Usar oso de peluche".

Al hacer esto, Merry se detendrá en su camino, enfadado y fanfarroneando sobre cómo empezó a sospechar que usted era el que le hacía estas cosas horribles. Si esperas demasiado, Merry te atacará y te matará, así que en vez de eso, el jugador tiene que ignorar su ranting y presiona el botón de ataque, lo que llevará al personaje a arrancar la cabeza del oso de peluche. Merry gritará de una manera agónica, sacarás la foto de una niña que acaba de perder a su mascota, y desde este punto, no atacará.

Creepypastas: Escape de Merrywood

El jugador debe continuar presionando el botón de ataque, siguiendo la secuencia de los acontecimientos después de lanzar el osito de peluche al suelo, sacando la foto, prendiéndole fuego, y arrojando la foto en llamas al oso de peluche arrancado. Todo el tiempo, Merry estará gritando, sollozando, diciendo cómo él, "Sólo quería hacerte feliz!", Pero el jugador ignora esto y hay que seguir presionando el botón. Al poco tiempo él comentará que él estaría mejor muerto, y las últimas líneas que simplemente son, "hágalo!" se repiten una y otra vez.

Después de un dolorosamente largo tiempo diciendo a esta criatura que muera, el menú de selección de armas aparecerá en la pantalla, aunque la opción "Equip" es reemplazada por "Offer (ofrecer)". A partir de aquí, el jugador puede elegir cualquier cosa, dando a Merry una espada que le llevará a darse puñaladas a sí mismo en repetidas ocasiones, una pistola para que se disàre en la cabeza... o si no le da nada, se ejecuta en una manada de lobos cercanos y les permite devorarlo.

Te puede interesar: Creepypastas: El rey suicida

Independientemente de su elección, sin embargo, el instante en que Merry cae muerto, la música se detiene, y los gráficos de repente cambian, pasando de la apariencia de crayola cruda a realismo repentino. La perspectiva permanece en primera persona cuando el personaje del jugador camina sobre algo que no se puede ver, y sale con calma del bosque, saliendo del bosque hacia una carretera donde un camión viejo está esperando. Durante todo este tiempo, sólo se escuchan los sonidos de pasos, la apertura de la puerta del camión y el arranque de su motor cuando el personaje del jugador comienza a salir, el juego termina con un corte repentino a negro, sin créditos y arrancando el reproductor de nuevo al menú principal.