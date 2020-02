Creepypastas: "El triangulo de las bermudas"

El Triángulo de las Bermudas, o Triángulo del Diablo como también se le conoce, es de sobra conocido por todos. Es un caso clásico de cómo algo "nada inusual" puede venderse como "algo muy inusual." Para averiguar acerca del Triángulo de las Bermudas, es útil saber algo sobre el origen de las reclamaciones. Hay que ir directo a la fuente.

El primer uso del nombre de una región triangular específica que se cree hace desaparecer barcos y aviones por algún medio misterioso, apareció en un artículo de una revista amarillista de 1960 (publicaciones denominadas en inglés pulp, que solían poner artículos con detalles escabrosos). Pero más que nada, fue la historia de Vincent Gaddis, "The Deadly Bermuda Triangle", en la edición de febrero 1964 de la revista Argosy, la que parece haber puesto en marcha el mito que sigue a flote contra toda razón.

Argosy no es un National Geographic o New Scientist. Era una revista que publicó historias de ficción y sensacionalistas destinadas a atraer a los jóvenes con ansia de aventuras. Publicaban temas que hoy podrían ser denominados creepypastas. El difunto Gaddis también fue el autor de los libros Gold Rush Ghosts y Wide World of Magic.

Él no era ni científico ni experto en seguridad marítima o historia marina. Sin embargo, es importante estar al tanto de la fuente original, porque muchas personas están bajo la falsa impresión de que el fenómeno del Triángulo de las Bermudas tiene, de alguna manera, sus raíces en la ciencia, o que tiene el apoyo de los científicos, o que tiene el aval de la Marina de los EE.UU. y la Guardia Costera. Nada de eso es cierto. No es "científico".

El mito del Triángulo de las Bermudas nació de la imaginación de una persona y se ha mantenido con vida durante todos estos años por reportes descuidados, exageraciones, y tergiversación de los hechos, o simples mentiras. Si Gaddis y su artículo en Argosy crearon una chispa, el escritor Charles Berlitz avivó las llamas para crear una hoguera con su bestseller, de "no ficción", del año 1974, "El Triángulo de las Bermudas". Vendió millones de copias y probablemente hizo más que nadie en afianzar esta leyenda a la cultura popular. Hay una razón principal por la que el mito del "Triángulo" continúa atrayendo a tantas personas: las grandes historias.

El Triángulo de las Bermudas fue construido, no en base a estadísticas y pruebas, sino en historias espeluznantes de aviones desaparecidos, personas perdidas, cosas extrañas en los cielos, y embarcaciones misteriosas que se encuentran a la deriva sin tripulantes a bordo. Poca gente hay que no guste de una buena historia. Los seres humanos siempre han disfrutado de compartir historias con los demás, son el fundamento de religiones, culturas, naciones y familias.

Así nacen las leyendas urbanas. Vamos a repasar algunas de las historias del Triángulo más famosas: Una de las leyendas más conocidas y probablemente más famosas sobre el Triángulo de las Bermudas es acerca de la desaparición de un escuadrón de cinco bombarderos TBM Avenger de la marina de Estados Unidos, lo llaman el "Vuelo 19". Salieron el 5 de diciembre de 1945 en un vuelo de entrenamiento desde Fort Lauderdale (Florida) y no regresaron.

De acuerdo con Berlitz, el caso consistía en que varios aviadores navales simplemente desaparecieron después de que informaran de varios efectos visuales extraños, una afirmación que no es completamente acertada. Además, Berlitz afirmó que debido a que los restos de los TBM Avenger flotarían por largos periodos de tiempo, estos debieron ser encontrados al día siguiente considerando que esos días se registraron con marea tranquila y cielo despejado. Después de una investigación oficial, un oficial de la Marina dijo que era como si los aviones hubieran "volado a Marte." Pero la cosa no era así.

Surgieron explicaciones mucho más razonables para lo que pudo haberle sucedido a muchos de los barcos y aviones que desaparecieron. El Vuelo 19, simplemente se perdió y los aviones se estrellaron en el mar y se hundieron. El avión de rescate que les siguió, un Martin PBM Mariner, explotó, probablemente debido a un problema con el sistema de combustible, algo por el que el modelo tenía una mala reputación. Gran parte de la versión popular de la historia del vuelo 19 se exageró, se tergiversó, o fue enteramente inventada.

Por ejemplo, no hay ningún registro en las transcripciones o testimonios por parte del personal de la marina acerca de transmisiones de radio dramáticas por parte de los pilotos donde describieran condiciones ambientales extrañas. Después de volar perdidos algunas cuatro horas, muy probablemente los Avengers se quedaron sin combustible y se precipitaron en algún lugar del Atlántico. Nadie niega que sea una tragedia, pero nada tan extraño, dado el hecho de que estaban perdidos.

También tenemos la desaparición de Joshua Slocum, uno de los grandes marinos de la historia. El capitán de Nueva Inglaterra ganó fama internacional como la primera persona en dar la vuelta al mundo en solitario. Lo hizo en la década de 1890 a bordo del Spray, su barco de vela de 11.20 metros, y escribió, navegando solo alrededor del mundo, un entretenido libro sobre su aventura.

En 1909, sin embargo, el viejo Slocum zarpó hacia el Caribe y nunca más se supo de él. En ese momento, se creía que lo más probable había sido chocado en la noche por un carguero, o quizá el Spray se hundió en los mares agitados y se ahogó. Sólo muchas décadas más tarde su nombre sería unido al Triángulo de las Bermudas. Algo muy misterioso debe haberle ocurrido, por lo que surgió el rumor de que había sido absorbido por el Triángulo y desaparecido para siempre. La opción más probable, no obstante, es que su barco se hundiera en una tormenta.

Otro de los incidentes más conocidos y probablemente el más famoso sobre el Triángulo de las Bermudas trata de la pérdida de un escuadrón de cinco bombarderos TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos durante un vuelo de entrenamiento que salió de Fort Lauderdale (Florida) el 5 de diciembre de 1945. ¿Dónde está exactamente el Triángulo de las Bermudas? Es una cuestión básica, pero la respuesta depende de a quién se le pregunte.

No hay límites oficiales del Triángulo que hayan sido designados por persona u organización alguna con las credenciales pertinentes. No hay mapas militares o gubernamentales oficiales con el Triángulo de las Bermudas marcado en ellos. La versión más popular hoy en día se encuentra cerca de la popularizada por el artículo de Argosy de 1964. Ese triángulo se forma trazando una línea desde algún lugar en el sur de la Florida, hasta las Bermudas, luego a Puerto Rico, y de vuelta a Florida.

No sorprende que exista ambigüedad, sin embargo, debido a que toda la afirmación es inventada. Cualquiera puede dibujar las fronteras en cualquier lugar del mapa que desee. Algunos creyentes afirman que la zona de peligro se extiende hasta cubrir todo el Mar Caribe y al oeste en el Golfo de México. Otros dicen que el triángulo es nebuloso y sus fronteras específicas no se pueden señalar. Eso es conveniente; ya que cada avión y barco desaparecido en cualquier lugar puede considerarse una víctima del Triángulo de las Bermudas.

Durante años, Larry Kusche, un investigador, y otros escépticos han demostrado con evidencias claras que las afirmaciones acerca del Triángulo de las Bermudas son falsas. La siguiente es una recopilación de las razones clave por las que el mito ha logrado prosperar todos estos años: - Muchos de los incidentes ocurrieron al final del día o por la noche, lo que retrasó las búsquedas visuales e hizo más improbable encontrar escombros o restos. - Muchos casos no eran misterios verdaderos a la luz de los hechos conocidos.

Por ejemplo, no es misterioso encontrar un barco en alta mar sin tripulación poco después de que un huracán azotó el puerto donde la nave había sido amarrada. - Los incidentes que aún están sin resolver siguen siendo estando así porque no hay suficiente evidencia. Esto no es de extrañar teniendo en cuenta que los restos generalmente se hunden en el mar. - Vehículos y personas desaparecen en el mar y en tierra, desafortunadamente. Sucede en todas partes del mundo. Algunas historias de buques desaparecidos que se acreditan al Triángulo de las Bermudas no ocurrieron allí.

El tiempo era malo en muchos de los incidentes, pero a menudo, esto se omite o incluso hay contradicciones en los cuentos del Triángulo. - Los buques y aviones desaparecen por razones naturales y sobre todo bien entendidas. No hay nada paranormal ni extraordinario en ello. - Miles de marineros navegan por el Triángulo de las Bermudas cada año. Incluidos buques de carga y submarinos, y la Guardia Costera no reconoce la existencia del Triángulo de las Bermudas como un área geográfica de riesgo específico para buques o aviones.

En una revisión de muchas pérdidas de aeronaves y buques en la zona en los últimos años, no se ha descubierto nada que indique que las bajas fueran el resultado de otra cosa que no sean causas físicas. Está claro que la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos no creen en el Triángulo de las Bermudas, además de los marineros que pasan por allí cada rato. Al final, solo es algo que se ha mitificado con los años, como muchas otras cosas.

