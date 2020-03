Creepypastas: El purificador

El purificador es la historia de un asesino en serie y hacker que roba cuentas bancarias multimillonarias y también destruye las cuentas de redes sociales. Es proveniente de Caracas Venezuela Su nombre es Leandro Rangel un joven de 15 años que denuncio a su padre por abusos sexuales que durante años ha tenido que soportar sus abusos. Su tío llega a mudarse junto a el su hermana que apenas es mayor de edad y su mama en una casa de la quinta de la parroquia del el paraíso.

Rápidamente comienza su primer año en un parasistema que esta cerca de la parroquia de donde vive. Dias después el decide ir para un callejón que esta cerca de su parroquia para estar solo ahí es interrumpido por tres jóvenes dos chicos y una chica que comenzaron a golpear de manera fuerte hasta que llega un joven con Síndrome de Asperger que agarra un tuvo y le pega a los jóvenes.

Ahí se retiran los jóvenes y ellos quedado tranquilo de una vez Leandro le da las gracias a aquel joven y pregunta por su nombre y le dice que se llama Bruno Ortiz y también le dice que vive cerca de su parroquia y por eso lo ayudo con los bravucones. Desde ahí han sido buenos amigos.

Sin embargo Leandro quería venganza por lo que han hecho en el momento que descubre que el grupo vive cerca de su parroquia Leandro los rastrea por sus redes sociales descubriendo que pasara la noche en un edificio de Parque Central antes de salir le destruye y roba en su cuentas bancarias a ambos jóvenes. Ahí el se prepara para ir una vez que termina de llegar al edificio ahí va para el estacionamiento y se pone un pasamontaña y una chaqueta negra para que no los reconozca cuando unos de los jóvenes del grupo llega para el estacionamiento y lo demás le siguen el paso atrás de joven.

Ahí es sorprendido por Leandro que de una vez saca su navaja y los apuñala y destripa a los tres jóvenes quienes los golpearon en días anteriores. Sin embargo ahí estaba otro joven quien le dice que lo deje vivir ahí Leandro se le acerca y lo golpea de manera fuerte hasta que lo deja muy herido por ultimo se va y le deja un teléfono para que llame a emergencias. En los últimos días de clase Leandro se compromete con su novia de nombre Sandra Sócrates y desde ahí han sido una muy buena pareja durante los años que seguían estudiando juntos sin embargo Leandro quería volver a matar y torturar sabiendo que su adicción por matar podría dejar a su novia.

A los 21 años de edad el joven se va de su casa y ahí lo han vinculado a mas de 15 torturas en donde las víctimas eran en su mayoría bravucones , corruptos, y personas que maltrataba a sus parejas los métodos operandi para estas torturas es desde los golpes hasta torturas psicológicas hasta algunas cortadas feas también lo vinculado a mas de 20 homicidios en donde las víctimas eran desde violadores, narcotraficantes, secuestradores o mafiosos los métodos operandi para estos homicidios era desde las apuñaladas y destripar hasta golpearlos o despellejarlos.

Nunca ha sido atrapado se considera peligroso y acecha a sus víctimas en redes sociales. Ademas es alguien que esta en forma ya que eso le da la facilidad de golpear y transportar a sus víctimas después de torturarlas o quitarles la vida Desde que se fue de dicen que no les hace daño a personas inocentes ni ladrones ya que como el roba en linea a sus víctimas para asesinarlas o torturarlas se considera así mismo un ladrón, y no les hace daño a personas inocentes porque el respeta la vida de las personas que no se mete con nadie al menos que sea por defenderse.

Otro rumor dice que el vigila desde la parroquia del paraíso El Junquito plaza Venezuela y Chacaito entre otros municipios. También se dice que si se daña cualquier aparato electrónico puede estar cerca y la persona pudo ver hecho algo muy malo e imperdonable. También se dice que se infiltra en organización de sicariatos para asesinarlos o para buscar información sobre alguien.

Es una leyenda urbanas por mayoría de los venezolanos desconocida y si le habla a alguien sobre este creepypasta en forma de leyenda urbana o se hace el que no la conoce para no hablar sobre la conversación o simplemente no la conoce.

Disculpa lo largo que sea el creepypasta espero que le guste y recuerde dios siempre sabe de lo que hace cada quien y tarde o temprano recibe su castigo.