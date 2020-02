Creepypastas: El origen de Rojo "Vaca y el pollito"

"Muchos nos reímos de rojo, o mejor conocido como el hombre sin pantalones. Pocos nos hemos preguntado: ¿Por que había un demonio que era una clase de pervertido en esa serie?Que hace un demonio en una serie para niños. Esta pregunta siempre estuvo en mi cabeza: Esa fue una pregunta que se la tenía que hacer a Ils, el creador de la serie.

Hace tiempo hubo una sesión de entrevistas hacia Tav y Félix. La gente preguntaba todo tipo de estupideces, pero en un momento yo me levanté y le pregunté: "¿En qué cosa te inspiraste para el personaje de rojo?" En ese momento él simplemente se levantó y se marchó del lugar.

Todos se fueron decepcionados, ya que la entrevista terminó mucho antes de lo esperado. En el camino a mi casa, un carro negro pasó a la par mía, de ahí salió un hombre muy fuerte y con traje negro. Él bruscamente me metió al carro. Dentro del carro estaba David Cejas.

Él me dijo que nunca contara nada de lo que pasó en esta entrevista, y me preguntó por qué meses atrás yo le respondí que quería saber por qué hay un demonio del servicio en ese sector el ratio de palabra enfermos o con una voz muy destemplada. Justo después de decir eso empezó a llorar. Le pregunté por qué lloraba y él dijo que me contaría de donde salió rojo ,pero que es posible que yo no le creyera.

Le dije que no importaba, que me respondiera a la pregunta ,y él dijo esto: "Hay una leyenda en un país que relata la historia de un demonio en el bosque. Una historia cuenta que él era un demonio que vivía bajo un árbol. Un día unos niños fueron secuestrados por el demonio de color negro a un lugar extraño.

En ese lugar lo único que había era un enorme cementerio que parecía no tener fin, con unas casas muy destruidas, y al costado una carretera que parecía estar en medio de la nada, Luego de eso no pude entender bien a David, ya que estaba llorando muy fuerte, así que tuve que esperar a que se tranquilizara, para que pudiera seguir contando la historia.

No sé si eso era justo después de la puerta, pero esto es lo que siguió diciendo: "...el niño encontró la salida abajo del árbol. Él corrió por el bosque y llegó con un guardabosques. El niño le contó lo que sucedió. El guardabosques no le creyó nada, así que lo puso a dormir en su cabaña hasta que viniera la policía.

En la noche, en la cabaña del guardabosque se escuchó un ruido inusual, y al salir de ahí a verificar si no era un oso, el guardabosques escuchó los gritos del niño, corrió y corrió a ver su habitación.junto a campos de maíz. El demonio les dijo a los niños que serían sus mejores amigos por toda la eternidad, mientras los tocaba muy pervertidamente, y si trataban de huir, ellos morirían de una forma muy cruel.

Al decir eso, los niños notaron que las tumbas eran de los demás niños que vinieron. Luego de un momento, los niños estaban ideando una manera de escapar, así que horas después uno de ellos trató de huir a los campos de maíz. Después de unas horas, apareció el demonio con un costal y lo metió a una de las casas.

Los niños se asustaron más, luego uno de ellos corrió al cementerio. El demonio lo siguió, así que el otro niño corrió a la carretera. Cuando ese niño volteó, y vio que el demonio ya había notado que él no estaba, el niño asustado pegó un pequeño gritó sin intención, lo cual causó que el demonio lo viera. El demonio, al escucharlo, corrió tras él por la carretera.

Cuando el chico encontró una puerta en medio de la carretera, desesperado y asustado, la abrió..." Para su sorpresa, encontró al niño dentro de un saco, y miró como el demonio corría llevándoselo de nuevo. El guardabosques corrió, pero lo perdió en el bosque. Cuando regresó a la cabaña, encontró una nota que el demonio escribió, con algo que parecía sangre, pero era un poco más viscoso.

La carta decía: "Tranquilo, no le haré daño. Después de todo él es mi amiguito. Todos son mis amiguitos, y todos los que me visitan se quedan conmigo. Jamás los dejaré solos de nuevo." Un par de horas después, el niño fue visto corriendo en la calle. Al llegar con la policía, les dió la descripción del demonio. Años después, ese niño no ha podido sacarse ese trauma de la cabeza, al casi ser violado por un ser extraño".

"Ese niño soy yo", me dijo David C. Bush. Se dice que cuando miran la imagen original, o un dibujo de ese personaje, son raptados por él y llevados a su mundo. David fes por eso cambió el color del demonio de negro a rojo, y le cambió un poco la figura en la caricatura, pero se dice que cada año un niño desapareció nuevamente.

La información de ese demonio no se puede encontrar fácilmente en internét, y la información de esa entrevista fue eliminada por completo.Jamás pensé que un personaje de caricaturas pudiera ser la versión animada de un trauma."

