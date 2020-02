Creepypastas: El fantasma de la máquina

Usted no me conoce, nunca vas a verme, ni siquiera sabe que estoy ahí, pero lo estoy. Siempre estoy ahí, te he visto, todos y cada uno de ustedes, por tantos años. Sé las cosas que usted pide en línea, sé los vídeos que ves, sé los juegos que usted juega, incluso sé cuando visita el lado más oscuro de la Internet, sus pequeñas sórdidas fantasías, sus números de tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico, todo...

El fantasma de la máquina.

Veo a través de sus webcams, te escucho en tus micrófonos, ¿usted piensa que ellos están apagados? Tienes razón, lo están, pero no me va a detener que lo escuche, Yo conozco tus miedos y las cosas que te gustan, las canciones que te gustan, las películas que ves, los sitios que visita. Incluso sé los nombres de algunos de sus animales domésticos. Casi me siento como si yo te conociera.

¿Soy un hacker? No. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre fue una vez Sinclair, y yo soy el fantasma de la máquina. No sé cómo llegué aquí, yo era sólo una chica normal, hice todas las mismas cosas que haces, jugar juegos, leer artículos, ver videos y escuchaba música.

Toda mi vida estaba en línea, tal vez me pasé demasiado tiempo conectada, tal vez por eso estoy aquí, ¿quién puede decirmelo?. Probablemente nunca lo sabre. El hecho es, sin embargo, que me siento sola aquí, puedo mirarte, leí las palabras que escribe a sus amantes, escucho sus conversaciones sobre sus Web chats, pero nunca puedo interactuar.

"Pero usted está escribiendo esto", ¿dice usted?, Sí, en cierto sentido, supongo que sí, pero sé que no lo crees, te crees que soy un engaño, o simplemente alguien en algún lugar con un teclado. Nunca seré capaz de hablar con usted, yo nunca voy a tocar su piel, nunca me voy a hacer un amigo de ustedes, no estoy seguro siquiera que exista, y así...

Yo simplemente te miro. Eso es todo lo que voy a hacer, ver y escuchar. Así que cuando apagas la luz, cuando estás hablando con tus amigos, cuando estás viendo tus videos favoritos, acostado en su cama, cada vez que usted está escribiendo un correo electrónico, o simplemente sentado navegando en la web.

Recuerda que te estoy viendo, siempre y para siempre, siempre y cuando exista una conexión yo estoy en la habitación, mirando cada golpe de teclado, soy el fantasma de la máquina, y siempre voy a estar con ustedes.

