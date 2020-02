Creepypastas: El "Storyboard Jam" de Rugrats

También conocido como el "el episodio perdido de los Rugrats": Existen varias creepypastas de episodios perdidos de Los Rugrats, pero este, deja de llegar a ser una historia, a una terrible anécdota real que desafortunadamente la caricatura de "Rugrats", tuvo que sufrir. Resulto ser un "storyboard" un guión gráfico iniciado por los miembros de la producción de un dibujo animado, a menudo resultando en representaciones bastante obscenas u ofensivas.

Los equipos de producción, dicen que a menudo han utilizado los storyboard para parodiar la propia serie y un intento de aliviar la ira y la tensión mientras trabajan en algún proyecto. Rugrats no seria una escepción, pero a diferencia de otros posibles "Storyboards" no seria una parodia tonta, sino un episodio escalofriante.

Ressel (el creador de la serie) terminó añadiendo aproximadamente 12 cuadros en el storyboard, considerando que la mayoría de los otros artistas anteriormente había contribuido apenas 3-4 marcos cada uno. Mientras alguien estaba tomando el guión gráfico para mostrar el equipo de producción de "The Wild Thornberrys", el productor ejecutivo de Nickelodeon se dio cuenta de este proyecto, y prohibió que se acabara "semejante aberración".

Se desconoce si las páginas fueron destruidas o simplemente guardadas en algun cajón con llave, pero de cualquier manera, es poco probable que alguna vez veamos algunas más páginas de este cómic infame que nunca se terminó. Segun Ressel, afirmo que "Estaba disgustado, pero cuando vi en lo que se había convertido este storyboard, me sentí fascinado de crearlo".

La primera página del guión gráfico, consistía en "Angelica siendo una perra con Tommy" en palabras de Ressel. Todo empezaba con Angelica ordenando a Tommy a que le trajera una bebida de la cocina. Entonces Tommy cogía un vaso donde agrega comida para perros y un químico para destapar cañerias, para entregarle el jugo venenoso a Angelica.

Justo en ese momento, la madre de Tommy interviene a tiempo por suerte e impide que su hijo le entregue la bebida a Angelica argumentando que "Es demasiado temprano para tomar jugo" y en la siguiente escena, el padre de Tommy interviene arrojando a la madre contra el suelo diciendo: - ¡Fuera de mi camino, estúpida puta! Después, el padre de Tommy, euforico, mira a su hijo y le dice: - Paga tributo al macho alfa de esta casa, pequeño parásito.

Tommy comienza a llorar, su padre le quita el jugo venenoso y como se puede apreciar, Tommy empezó a sufrir lo que parece un ataque epiléptico por la tensión del momento y el terrible destino que sufrirá su padre si toma la bebida. Al mismo tiempo, Angelica mostró una excitación sexual por el comportamiento "rudo" del padre de tommy, diciendo: -Vaya tìo Stu, no sabia que eras a si de fuerte (gemidos eróticos).

El Sr.Stu, orgulloso contesto a la pequeña con lo siguiente: Así es, mi pequeña puta. Algún día seras la pequeña niña de papá. Después, se marca un acercamineto en la entrepierna de Stu de su pelvis entera, donde se ven los testículos de Stu con un pene pequeño colgando desde arriba. La siguiente escena, se muestra a Angélica acariciando los testículos de Stu, seguidos de un aluvión a escenas de sexo de incesto y pedofília explícitos.

El resto de la historia, hasta la fecha no se a encontrado la trama, o la continuación de la retorcida historia de el storyboard. Por lo tanto, siguen siendo un misterio. Sorprendentemente cierto, este guión gráfico se había llamado simplemente "incredible", y comenzó a tomar forma en algún momento de 1998. El creador del guión, Ressel, habría comentado algo en Live Journal, sin embargo parece que fue suprimido rápidamente (sin saber por qué exactamente).

Sin embargo parece que mucha gente ya había copiado y pegado y sus declaraciones se dispersaron rápidamente por diversos foros "Un Storyboard Jam es común en los programas infantiles, todo el mundo dibuja mujeres desnudas que van locas sobre pollas gigantes en su tiempo libre. Inevitablemente, comienzan un atasco del guión gráfico donde una historia continúa a medida que los papeles van pasando por los distintos trabajadores."

Sin saber si quiera dónde se encuantran el resto de páginas también declaró: "Encontré esta página en solitario ayer y no puedo encontrar el resto. Cuando el atasco me fue entregado me disgustó lo aparté, y después de verlo en el escritorio de otro artista durante 2 días tuve la idea de que Stu entrara y abusara de todos.

Los artistas que vieron eso estaban cabreados ... Empecé la página siguiente con un primer plano de la entrepierna de Stu y luego un corte que muestra toda su pelvis es, de hecho, dos testículos apretados y bien redondeados con un pequeño martillo colgando desde arriba. Saltaban chispas alrededor y escribí las palabras 'BOLAS DE TRUENO! ", O algo por el estilo.

Después de eso, los próximos artistas realmente lo llevaron a su mesa mientras las manos de Angélica llegaron a las bolas de Stu y escenas de sexo incesto volaron en todas las páginas. Yo estaba indignado, incluso, cuando vi lo que había pasado con el cómic."

Parece improbable que veamos el resto de páginas...deben haberlas destruido en el estudio, quién sabe. Ressel también fue responsable de la serie "Invasor Zim".

