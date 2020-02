Creepypastas: El Pou maldito

El Pou maldito es una creepypasta inesperada. Un chico va a comprar un nuevo celular con el dinero ahorrado, pero mientras va por la calle se fija en un extraño bazar, decide entrar y comprar un celular "sin marca" pero que venía con android. Curiosamente le atendió un niño de 7 años.

El Pou maldito

Creepypastas: El Pou maldito

El celular era de su hermano, aún así se lo vende por un pequeño precio. El celular no tenía nada, solo la aplicación de Pou, y aquí es cuando sabes que la cosa se pone terrorífica. Pou reclamaba sus necesidades de seguido, mucho más de lo normal, y nuestro protagonista cansado de esto decide borrar la aplicación.

¡Sopresa, no se puede borrar! Como si de una conexión paranormal se tratase, cuando Pou enfermaba, nuestro protagonista también, y si éste se recupera el protagonista también. Así con todo, si Pou duerme, él también, si Pou tiene hambre, él también... La resolución es asombrosa, el chico intenta deshacerse del celular, pero es indestructible (ni quemándolo).

Creepypastas: El Pou maldito

Deberían leerlo por ustedes mismos: Intenté deshacerme del celular, lo arroje pero el auto mientras conducía, pero al llegar a mi casa ahí estaba, en mi buro, no lo podía creer, yo sabía que lo haba tirado, intente regalarlo a gente de mi desagrado.

Pero por algún motivo nadie lo aceptaba, incluso desesperado lo intente regalar en la calle, dejarlo olvidado, pero nadie lo tomaba, y siempre al llegar a casa, ahí estaba, decidí dejar una cámara grabando, para saber cómo es que este llegaba a mi habitación, y la cámara dejaba de grabar en cuanto yo salía, le pedí a un amigo que se quedara en mi cuarto mientras yo me desasía de pou, al llegar, pou no estaba en el buro, sino debajo de la cama.

Creepypastas: El Pou maldito

Le dije a mi amigo mi situación y como era de esperarse el no me creyó y no accedió a seguir ayudándome, desesperado intente romper el celular, pero este no se rompía, ni se quemaba, le mostraba a la gente pero ellos creían que los estaba engañando, vi como la barra de salud de pou disminuía, y con esta mi salud también, pou a veces decidí no dormir, y me la pasaba cansado todo el día.

Te puede interesar: Creepypastas: Jane the killer

Una vez dejo de comer por 3 días, y no pude levantarme ni de mi cama, he bajado y 25 kilos en 2 meses, pou cada vez se ve mas sonriente, no sé cuanto puedo aguantar, no puedo deshacerme de él , solo estoy esperando a que la barra de salud de pou baje para poder liberarme de este sufrimiento... díganle a mi familia que los amo...

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana