Creepypastas: Crash Bandicoot.EXE

Hola chicos en esta ocacion les traigo una historia que seguramente a algunos les arruinara la infancia, esta es real. Sin mas que decir comencemos.

Bueno no se como tome valor para contar mi terrible experiencia pero lo voy a hacer alguien a jugado crash bandicoot 3 y ya sabían lo peligroso que puede ser Bueno mi primo era adicto a ese juego no dormía, no comía, no iba a la escuela aunque pasaba el juego una y otra vez pero una noche después de pasarlo una vez mas se metió a bañar y cuando salió del baño se paralizo del horror al ver a crash bandicoot sentado en su cama (según el con una cara de demonio riendo maniacamente) bueno esto me lo conto después de contarle mi experiencia.

Esto fue lo que me pasó a mí: (Para esto ya le había pasado todo eso a mi primo) un día en la casa de mi tío yo y mi primo buscando cosas para un campamento al que nos íbamos a ir y en una caja salió el disco del juego crash bandicoot 3 a mi primo le cambio totalmente la cara de feliz a horrorizado y le pregunte ¿Qué te pasa? Y el se puso a llorar y se fue a su cuarto (paso media hora) le dije ¿Qué te paso a ya abajo?

Y el me respondió llévate ese maldito juego le dije seguro el me dijo si llévatelo y jamás me lo regreses yo muy emocionado llegue a mi casa prendí mi consola PlayStation y lo puse todo comenzaba normal excepto que al momento de aparecer el nombre del juego decía (crash bandicoot Warped hell) en español infierno pero pensé “debe ser un error del juego” y todo el juego estaba normal pase el juego en 7 días incluso las gemas, las reliquias, los 5 niveles secretos pero de repente se me apaga la consola y se reinicia sola y pensé.

“Debe de ser un corto circuito y me apareció congratulations you’ve beaten the game you wish to continue en español (felicidades has pasado el juego deseas continuar) le puse “SI” y ese fue el peor error de toda mi vida y aparecía el titulo del juego escrito con rojo y la palabra hell roja y moviéndose la canción era otra e incluso un poco macabra me espante y quería quitar el juego pero el juego se puso solo y apareció una plataforma tan espantosa como el infierno con cuerpos tirados y decapitados (de niños , niñas e incluso adultos) al ver esto me espante mucho y desconecte la consola pensé:

Ya se acabo la pesadilla pero se prendió la consola y pasaron los créditos del juego pero extrañamente decía nombres en otro idioma lo único que entendí fue (satanas,Lucifer) y al ultimo apareció I will kill you (te matare) y apareció crash bandicoot en el fondo y se acercaba a la pantalla poco a poco y con cara de demonio y riendo maniacamente me apunto con la mano y no tuve otra opción que saltar de la ventana del 2do piso me fracture pero salí vivo pero totalmente traumatizado y no dude en quemar el disco le conté a mi primo y me dijo también su experiencia y desde entonces siempre que veo el para muchos (divertido juego para niños) me aterrorizo mucho y el PlayStation jamás será lo mismo para mi.

La historia era tan corta que decidí pegarla entera. Es sencilla, pero bastante efectiva. Tiene todo lo que se espera de una creepypasta tipo .EXE, aunque curiosamente, es un disco de PlayStation y no se juega en PC. Un Crash real maníaco, la palabra Hell en el título, Satán como director y productor y el temido "I will kill you". Finalmente, al menos, tiene un final feliz.

