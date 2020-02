Creepypastas: Clock Man, el corto perdido (O Páradivé Sally)

Este misterio apareció en 2012 en los foros de bungie.net, en el subforo Off-Topic (también conocido como The Flood), Commander Santa, un usuario, habló sobre un presunto corto de animación stop-motion que al parecer se había transmitido por primera vez en Pinwheel, de Nickelodeon, en la década de 1980, o quizás en los 70.

De acuerdo con Commander Santa, el corto era sobre un muchacho joven en su cama, que se ve acosado por el "Clock Man", una entidad descolorida y terrorífica que emerge del reloj de pared encima de la cama del niño en el filo de la medianoche. El niño, después de haber sido tomado en una aventura misteriosa, vuelve posteriormente a su habitación antes de la salida del sol.

Una descripción muy similar de un capítulo de Pinwheel se puede encontrar dentro de un hilo del foro animationnation.com en 2002-2004, (como se relata en un comentario de usuario 2004 por Michael W Howe), que implica una joven haciendo un trato con un mago, después de perder sus zapatos rojos; el acuerdo es que el mago reemplazaría los zapatos, siempre y cuando la niña le dijera a su madre sobre un acontecimiento extraordinario.

Por cierto, la chica decide no decirle a su madre nada, a lo que el mago emerge de su reloj de pared, exigiendo una explicación. Luego es llevada por el mago por las estrellas del cielo nocturno, antes de ser devuelta a su habitación con su madre, a quien entonces relata toda la experiencia. Mientras que las dos descripciones proporcionadas difieren en muchos aspectos, pueden muy bien estar refiriéndose a la misma pieza de animación, hay que tener en cuenta que las cosas de una naturaleza tan oscura son a menudo recordadas mal, especialmente si fue testigo durante la infancia.

A pesar de que varias personas afirman haber visto el corto, su validez aún no se ha comprobado, con mucha gente tomando a Clock Man como un mero creepypasta (en gran parte a causa de un comentario de Commander Santa, en el que sugiere que Pinwheel era utilizado para hipnotizar a los niños, dándoles alucinaciones visuales).

Sin embargo, puede haber algo de verdad en este corto, dadas las descripciones y la gente que asegura haberlo visto, pero hasta algún tipo de prueba sólida emerge, no vamos a saber nunca. Puede valer la pena señalar que un usuario de / x / de 4chan al parecer también recuerda el clip, citando el nombre del niño como Benjamin, aunque esto también nunca se ha confirmado. Ya sea real o un engaño, no hay material de archivo del corto, lo más parecido son unas viñetas creadas por Commander Santa.

Primero de todo, ¿Qué es Pinwheel? Es un show de televisión para niños que se emitió en Nickelodeon, de 1977 a 1990. El espectáculo es similar a "Plaza Sésamo", podemos encontrar actores reales que hablan con marionetas. Y el show se divide en cortos y en ocasiones eran animados o a veces al estilo stop-motion.

Un ejemplo de uno de los cortos del show:

Si queréis ver el post original de Commander Santa podéis verlo aquí, también. Como se puede ver en el post original, Commander Santa se lo ha tomado en serio, es probable que crea que el corto existe realmente. Ha recopilado testimonios de personas que dicen haberlo visto, y además dijo haberse puesto en contacto con varios coleccionistas de animación, aunque no pareció haber tenido éxito, ya que hace años no se sabe nada realmente.

El problema es que en dichos testimonios se cuenta la historia de la niña, el mago y las zapatillas rojas, que apareció por primera vez en línea en 2004 aquí (buscad el post de Michael H Howe). El post parece serio y es lo suficientemente antiguo para creer que Howe está contando la verdad y no es un mero "troll". Por tanto este corto, al menos, parece ser verdadero (o en parte).

El problema de encontrar Clock Man es que posiblemente ese no sea el nombre verdadero del corto, además de que se emitieron cientos de cortos en dicho show, y esos cortos a veces venían de países extranjeros. Es decir, en Pinwheel se recopilaban cortos de muchas partes del mundo, con lo cual se dificulta el trabajo. Es cierto que esta historia creció en popularidad con Commander Santa en 2012, una época en la que los creepypastas estaban de moda, lo que hace creer a mucha gente que esto es solo otro caso "Candle Cove" o similar.

No se puede desmentir aún, las pruebas a favor son que varias personas lo recuerdan vagamente, pero es posible que sus recuerdos estén alterados por la antiguedad de esto, o que directamente no estén hablando en serio... Se crearon 260 episodios de una hora de duración, y es poco probable que alguien haya grabado cada capítulo, y más en la época en la que se emitió. Aunque no se sabe nada desde hace un tiempo del autor original, otros usuarios siguen buscando el corto sin éxito.

Este caso, al menos, podría ser cierto. Lo nombramos como INDETERMINADO, ya que a día de hoy no se ha demostrado que el corto no se emitiera, pero hay que ser consciente de la dificultad de encontrar un corto tan desconocido del que no se sabe absolutamente nada (ni nombre real, ni lugar de procedencia, duración...). El lugar más probable para buscarlo debería ser en los archivos de Nickelodeon de la serie, si se conservan, claro. ACTUALIZACIÓN: El corto fue encontrado.

Su nombre real es O Páradivé Sally ( About Dressy Sally ), y es una breve película animada que se produjo en la Checoslovaquia Comunista en 1976. Dos años más tarde se hizo una copia en inglés en los EE. UU. En 1976, la compañía de animación KRÁTKÝ FILMS produjo O Páradivé Sally , basada en la historia de Jan Vladislav del mismo nombre.

La película se exportó a todo el mundo, pero ninguno de los creadores sabía exactamente dónde terminarían sus películas, debido a que Checoslovaquia era una nación comunista en ese momento. La película recibió una mención de honor en el Festival de Cine de Gottwaldov en 1977. Luego fue recogido por The Learning Corporation of America (o LCA para abreviar) quien lo dobló al inglés y lo retituló como Sally, para uso educativo. La narración en inglés fue acreditada a Pearl Peterson. Lo más probable es que terminara en Pinwheel después de que Coe Films lo recogiera, quien luego les otorgó la licencia de esa película.

