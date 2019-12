Creepypastas: Candle Cove

Candle Cove es un creepypasta publicado en el 2009, considerado como uno de los más terroríficos y mejor logrados de Internet. La historia se nos cuenta a base de mensajes en un foro online, donde los usuarios interactúan al abrir un tema para recordar cierto programa de su infancia. Dicha emisión se desvela como un misterio ahora que son adultos y esconde un macabro secreto que, al final, tal vez hubieran preferido no descubrir nunca.

Skyshale033

Subject: Candle Cove, ¿show infantil local?

¿Alguien se acuerda de este programa para niños? Se llamaba Candle Cove, yo tendría unos 6 o 7 años cuando lo transmitían. No he logrado encontrar ninguna referencia sobre este show, pero creo que lo daban en los canales nacionales en 1971 o 1972. En ese entonces vivíamos en Iroton. No recuerdo el canal, pero sí que lo emitían como a las 16:00.

mike_painter65

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

Me suena familiar… crecí en los suburbios de Ashland y en el 72 tenía 9 años. Candel Cove… ¿trataba de piratas? Me parece que había una marioneta pirata en la entrada de una cueva, que hablaba con una niña.

Skyshale033

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

¡SI! Genial, ¡no estoy loca! Puedo recordar al pirata Percy. Me daba algo de miedo. Se veía como si estuviera hecho con partes de otros muñecos, como de muy poco presupuesto. Su cabeza era la de un bebé de porcelana, lucía antigua y no encajaba con su cuerpo. ¡No puedo acordarme del canal! No creo que fuera el WTSF.

Jaren_2005

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

Disculpen por revivir este tema tan viejo, pero sé exactamente de que show estás hablando, Skyshale. Creo que transmitieron Candle Cove por el canal 71, no por el 72, pero solo fue un par de meses. Yo tenía 12 y a veces lo veía con mi hermano. Lo daban en el 58. Mamá me dejaba ponerlo cuando terminaban las noticias. Esto es lo que recuerdo:

El programa transcurría en Candle Cove, e iba de una niña que imaginaba que tenía amigos piratas. El barco pirata se llamaba Laughingstock, y el pirata Percy no era el mejor a decir verdad, se asustaba por todo. Casi siempre había música. No logro acordarme del nombre de la niña. Janice o Jade, algo por el estilo. Creo que Janice.

Skyshale033

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

¡Gracias Jaren! Cuando mencionaste Laughinstock y el canal 58 las memorias surgieron. Ahora recuerdo que la proa del barco era una cara que sonreía, tenía la quijada inferior sumergida en el agua. Era muy raro cuando cambiaban el modelo de plástico por la versión de marioneta, para enseñar cuando la cara hablaba.

mike_painter65

Subject: Candle Cove, ¿show infantil local?

Ja ja ja, yo también ya me acorde. ¿Recuerdas esto, skyshle? Tienes que… ir… MÁS PROFUNDO.

Skyshale033

Subject: Re Candle Cove, ¿show infantil local?

Diablos mike, sentí escalofríos cuando leí eso. Sí, lo recuerdo bien. Eso era lo que el barco le decía a Percy cada vez que tenía que ir a algún sitio macabro, como una gruta o una habitación oscura con un tesoro. Y entonces la cámara hacia un close-up al rostro del Laughinstock, muy lentamente. TIENES QUE… IR… MÁS PROFUNDO. Ponía los ojos viscos y la quijada como que se le caía. Ugh. Lucía tan barato y horrible.

¿Se acuerdan del villano? Su cara era solamente un bigote hecho con un manubrio, encima de varios dientes delgados.

kevin_hart

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

La verdad yo pensaba que el villano era el pirata Percy. Tenía como 5 años cuando daban el programa. Combustible para pesadillas.

Jaren_2005

Subject: Re Candle Cove, ¿show infantil local?

No, la marioneta del bigote no era el villano. Más bien era su ayudante, Horacio Horrible. También tenía monóculo, pero lo llevaba sobre el bigote. Recuerdo que solo tenía un ojo.

Pero sí, el villano era otro muñeco. El Arranca-pieles. ¡Increíble las cosas que nos dejaban ver cuando éramos niños!

kevin_hart

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

Jesucristo, el Arranca-pieles. ¿Qué clase de programa infantil veíamos? Yo no podía ni mirar la pantalla cuando que el Arranca-pieles aparecía. Simplemente bajaba de la nada con sus hilos, era un esqueleto sucio, vestido con capa y un sombrero alto marrón. Sus ojos de vidrio eran demasiado desproporcionados para su cráneo. ¡Dios bendito!

Skyshale033

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

¿No estaban la capa y el sombrero, cocidos de manera loca? Se suponía que estaban hechos con pieles de niños, ¿no?

mike_painter65

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

Sí, creo que sí. Recuerdo que no abría ni cerraba la boca, solo movía la mandíbula de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita le preguntó, ¿por qué tu boca se mueve así? Y el Arranca-pieles no la miró a ella, si no a la cámara y contestó: “PARA LLEVARME TU PIEL”.

Skyshale033

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

¡Siento tanto alivio de que más personas se acuerden de ese tétrico programa!

Solía tener este horrible recuerdo, como una pesadilla en la que al terminar la canción inicial del show, la pantalla se volvía negra, y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara hacía un acercamiento a cada uno de sus rostros. Y todos gritaban. Las marionetas se movían de forma extraña y lo único que hacían era gritar. La niña se quejaba y lloraba como si hubiera estado soportando esto por horas. Desperté muchas veces por ese mal sueño. Cada vez que lo tenía mojaba la cama.

kevin_hart

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

No creo que fuera una pesadilla. Yo también lo recuerdo. Fue un episodio.

Skyshale033

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

No, no, no, no puede ser posible. No tenía argumento ni nada, osea, literalmente yo estaba frente al televisor, gritando y llorando durante todo el programa.

kevin_hart

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

Quizá estoy inventándome recuerdos por lo que acabas de decir, pero juro por Dios que también me acuerdo de haber visto lo que describiste. Ellos solo estaban gritando.

Jaren_2005

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

Ay Dios, sí. La niña, Janice, me acuerdo que estaba temblando. Y el Arranca-pieles le gritaba a través de su horribles dentadura, su mandíbula se movía con tanta violencia que pensé que se iba a caer de esos hilos metálicos que la sujetaban. Me acuerdo de haber apagado la televisión y esa fue la última vez que vi el show. Corrí a contarle a mi hermano y ya no nos atrevimos a encender la tele.

mike_painter65

Subject: Re: Candle Cove, ¿show infantil local?

He ido a visitar a mi madre. Hablamos de cuando era pequeño, en los 70, cuando tenía 8 o 9 años y le pregunté si recordaba un show infantil llamado Candle Cove. Ella se sorprendió de que yo me acordara de eso y al preguntarle porque, me respondió: Porque me parecía extraño que me dijeras —Mamá, voy a ver Candle Cove —y después pusieras la tele en un canal estático. Te pasabas media hora viendo pura estática. Eras muy imaginativo con tu show de piratas, hijo.

