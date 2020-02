Creepypastas: Blank Room Soup (torture soup .avi)

Se sabe que existe un vídeo bastante curioso que muestra a un hombre comiendo una especie de sopa y luego unos tipos disfrazados salen y lo acarician mientras llora. Hay diversas teorías, una de ellas dice que el hombre en el video fue secuestrado, muerto de hambre durante 4 días, y luego obligado a comer los restos de su esposa muerta, probablemente como una forma de tortura.

Blank Room Soup (torture soup .avi).

Es posible que haya sido envenenado, él lo sabe, pero está comiendo para evitar el asesinato tiene familia por una deuda que le debe. O simplemente él va a ser asesinado y es su su última cena. Revisando el vídeo puedes ver más elementos raros, por ejemplo hay un poco de sopa en la mesa, si estaba tranquilo al comienzo del vídeo, ¿por qué está todo lleno de restos?.

También no se ve la silla detrás del chico pero suponemos que podría estar sobre un taburete. Sabiendo que hay 2 hombres disfrazados, uno de ellos tuvo que traer la sopa y el otro iniciar la cámara , por lo que el chico. El tipo disfrazado en frente de la puerta no se mueve por un segundo cuando empieza el video, él está esperando de estar seguro de que están grabando. Lo que parece que se cuenta es que este vídeo apareció en la deep web.

Mucho más lejos de la realidad, el vídeo empezó a popularizarse en canales de creepypastas de Youtube, le llamaron simplemente "blank room soup" o "torture soup.avi", y en muchas de sus descripciones comenzaron a decir que fue encontrado en la deep web, posiblemente para llamar la atención y hacerlo más aterrador. Los youtubers también se encargaron de crear todas las locas teorías que envuelven el vídeo. La verdad de estos personajes disfrazados es que fueron creados por Raymond Persi (animador que incluso ha trabajado en algunas peliculas de Disney y Los Simpsons), y los ha llamado RayRay. Este es uno de sus vídeos:

Como podéis ver, los mismos personajes. RayRay fue ideado de hecho en 2002 cuando Raymond comenzó a dibujar una serie de personajes basados en su visión de sí mismo. Sus diversas formas y payasadas representan giros de la vida y se vuelve con una inclinación a menudo surrealista. ¿Psicoterapia artística? Puede ser. Tanto el vídeo "blank room soup" como otros de RayRay solo son vídeos promocionales para la banda Stolen Babies, donde el miembro de la banda Gil Sharone, es secuestrado y alimentado con sopa (esto es confuso, pudo haber sido un actor contratado).

Ahora, lo curioso es que el video original tenía muy pocas visitas en YouTube, y muchos años después de su publicación inicial ha sido conocido cuando alguien supuestamente lo lanzó como una "terrible creepypasta" de la deep web. Otro vídeo promocional parecido a Torture Soup es "Gil is missing", en el vídeo se ve a Gil Sharone atado por uno de esos serres RayRay:

El director de este vídeo según esta página es el propio Persi, y suponemos, de Torture Soup también. El link del vídeo original en Youtube data de 2006 nada menos, y es atribuido a un tal "adana",es el siguiente (es ligeramente diferente al puesto arriba):

Otra hipótesis dice que el vídeo no fue creado por Raymond Persi, si no que unos trajes de RayRay le fueron robados tras un espectáculo en vivo, y que más tarde dicho vídeo le fue enviado por correo. Es decir que Persi no tiene nada que ver con "blank room soup". La verdad es que el vídeo SÍ pertenece a RayRay, y tanto aquí como aquí pueden verse con el nombre "Frakey soup guy (su nombre original)" en el canal OFICIAL de RayRay. Es decir, Persi SÍ está involucrado en estos vídeos. Si quieren más detalles, o dudan de que sea de verdad promoción de una banda, en este vídeo musical de Stolen Babies aparecen los RayRay (más o menos del minuto 2 en adelante).

Este vídeo, por lo tanto no tiene nada de perturbador, no salió de deep web, y no tiene ninguna oscura historia detrás, solo publicidad de una banda un tanto "artística", eso sí. Aunque la publicidad pareció ser ligeramente fallida, ya que no fue muy muy comercial.

