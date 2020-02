Creepypastas: Aborto en Earthbound

Esta leyenda del juego Earthbound no solo está muy rebuscada, si no que aparentemente es verdad. En el juego, cuatro niños deben derrotar a un malvado alienígena llamado Giygas (conocido como uno de los personajes más terroríficos de Nintendo).

El mapa final del juego tiene muchas similitudes con un útero, y como vemos en la imagen, Giygas se transforma en un mosaico de imágenes en las que podemos distinguir un feto.

La teoría es que, con el fin de derrotar a Giygas, los personajes viajan atrás en el tiempo hasta el punto donde Giygas está en su punto más débil: un feto.

De ahí la suposición del aborto. Shigesato Itoi, creador del juego, ha dicho en entrevistas que él basa la lucha contra Giygas en una experiencia traumática de su infancia.

Accidentalmente, entró en la sala equivocada de cine y fue testigo de una escena del crimen de la película japonesa "The Military Policeman and the Dismembered Beauty".

Como si eso no sonara lo suficientemente horrible, el creador pensó que estaba viendo una violación y se vio profundamente afectado por ella.

