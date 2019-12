Creepypastas: 630-296-7536, ¡nunca llames a este número!

Estoy seguro de que ya todos están acostumbrados a las historias de auxilio. Ayúdame, ayúdame, bla-bla-bla. Yo no voy a aburrir con otra. Aunque quisiera su ayuda, no podrían dármela, porque su ayuda es inútil. ¿Por qué? Debido a que usted no es un miembro. En realidád desearía que yo tampoco lo fuera. Todo comenzó inocentemente. Con una llamada telefónica.

Yo había estado arriba durante unas horas ocupado limpiando y esperando a que el fontanero llamara. Me acabo de mudar a una cabaña y los contratistas jodieron todo. Debido a eso, ahora tengo la maravillosa tarea de hacer llamadas a las personas competentes que pueden arreglar lo que los contratistas originales hicieron mal. El teléfono sonó a las 12:06. No está mal, pensé. Por lo general, los fontaneros no se molestan en llamar o presentarse hasta las 5.

Cuando cogí el teléfono ni siquiera tuve la oportunidad de saludar antes de que una mujer en la línea me dijo que "Por favor espere para el siguiente operador disponible." Salté y me senté en el armario de la cocina. Fue uno de los pocos lugares en la cabaña que no está ocupado con las cajas. Música de ascensor se filtró en mi oído. Me empecé a dormitar cuando la música se detuvo y un acorde de piano que sonaba como tres notas sonaran dos veces.

Una voz se puso al teléfono.

"Bienvenido a Industrias Boothworld. Mi nombre es Samantha y yo seré su operador de hoy

¿Nombre?" Yo no sabía qué decir, así que dije a la operadora mi nombre.

"Señor, sabemos quién eres. Soy tu operador. Por favor, dame un nombre para el acceso".

"No entiendo", dije. "Puede ser cualquiera, señor. Sólo danos un nombre ".

"Uh, está bien," dije. Me inventé un nombre. "Harold Withers."

"Señor, como su operador, debo señalar que los nombres ficticios, o los nombres de las personas que usted no conoce, no se pueden utilizar."

"¿Se utiliza para qué?", Pregunté. Todo esto se sentía como si fuera una especie de broma, pero casi nadie conocía mi nuevo número de teléfono. "Remodelación".

"¿Remodelación? ¿Es este el fontanero? ", Pregunté. "Bienvenido a Industrias Boothworld. Mi nombre es Samantha y yo seré su operador de hoy. ¿Nombre?"

Lo tomé como un sí y les di el nombre de una vieja ex-novia. "Jessica Goodwin."

Podía oír el clic de un teclado en el otro extremo del teléfono.

Parecía que la mujer estaba golpeando la cosa con los puños.

Después de unos momentos de esto, ella regresó. "Jessica Goodwin," dijo.

"La remodelación está programada para el 21 de agosto de 2015.

¿Le gustaría cambiar la hora?" Me quedé en silencio en mi lado del teléfono.

No podía creer esto. Alguien tenía que estar jugándome una broma.

"¿Quien eres? ¿Eres Jessica? ¿Estás gastándome una broma? ",

Pregunté. La mujer no respondió durante mucho tiempo.

Pensé que quien estaba al otro lado de la línea estaba sosteniendo una risa.

"¿Hola?", Pregunté. "¿Sí o No, señor?" La mujer le preguntó de nuevo. "¿Sí?", Le dije, sin entender lo que la mujer estaba pidiendo.

"Tengo una cita previa para el Martes disponible.

¿Sí?" En este punto, pensé que me estaba volviendo loco y que en realidad era la empresa de fontanería.

"¿Qué hay de hoy?", Pregunté. "¿Tiene algo disponible para hoy?"

"Normalmente no podemos arreglar para una remodelación en tan poco tiempo, pero hoy hemos tenido una cancelación.

¿A las tres le viene bien? " "A las tres está bien," dije. "A las tres entonces.

¿Le gustaría una visita de cortesía? "

"Por supuesto." "Maravilloso. Nosotros en Industrias Boothworld decimos gracias y le damos la bienvenida al club. Tenga un día maravilloso ".

Ese extraño acorde sonó dos veces de nuevo y se cortó la comunicación. Rodé los ojos y volví a desempacar.

Mi teléfono sonó a las tres en punto de la tarde. "¿Hola?", Le dije. "Señor. Soy Samantha de Industrias Boothworld de nuevo. Su visita de cortesía comienza ahora ".

"¿Qué tienen en -" empecé a decir, pero fue interrumpido por los acordes disminuidos que resuenan en mi oído, y luego oí la voz de Jessica.

"¿Por qué haces esto?", Preguntó Jessica. Podía oír las lágrimas en su voz.

"¿Jessica, eres tú?", pregunté. "Señor", dijo el operador. "Ella no puede oír. Esta es una visita de cortesía.

El nombramiento ya ha llegado a la conclusión ". "Por favor", rogó Jessica. "Por favor, no hagas esto. Voy a hacer cualquier cosa que desee. Enfermo-"

La voz de Jessica se ahogó en un resuello y todo lo que podía oír en el otro lado de la línea era el roce de la ropa y más sibilancias.

Con el tiempo se detuvo y alguien habló en el otro extremo.

"El trabajo programado se ha completado," dijo una voz de hombre.

"Nosotros en Industrias Boothworld decimos gracias y le damos la bienvenida al club.

Tenga un día maravilloso ". "¿Señor?" El operador regresó en la línea. "¿Está satisfecho?"

Me senté allí por un largo tiempo, con un sudor frío que goteaba en mi caja torácica.

Jessica era mi ex porque la encontré follando con mi mejor amigo en una fiesta. Sonreí y le susurré: "Ha sido perfecto." "Maravilloso", dijo el operador.

"Nosotros en Industrias Boothworld tenemos como objetivo servir.

¿Le gustaría hacer otra cita? " Mientras miraba el agua que se escapa de la puerta del lavavajillas, sonreí aún más grande.

"Sí, lo haría." "¿Nombre?" "Dan. No tengo un apellido. Él es un contratista ". "Dan Arencibia. 13 de julio de 2032.

¿Quieres volver a programar una fecha? " "Sí" , dije. "¿El Miércoles va bien?"

"¿No dijiste que tenías una cita previa para el Martes disponible?", Pregunté.

"Lo hice, pero lamentablemente esa ranura ha sido ocupada por otro miembro.

¿Miércoles entonces?" "No", yo dije. "Tengo una entrevista de trabajo ese día.

¿Qué tal el jueves? " "Desafortunadamente el Jueves no funcionará. Usted tiene prevista una remodelación el miércoles".

"¿Qué?", Pregunté. Ella repitió exactamente lo mismo.

"¿Podemos reprogramar mi remodelación?", Pregunté. "Por supuesto que puede, señor," dijo la mujer.

"Sonaba como si estuviera sonriendo en el otro extremo del teléfono. "Siempre hay un camino".

Esperé a que me dijera cómo. Ella no hablaba. "¿Cómo?", Pregunté.

"Industrias Boothworld siempre está mirando para agregar nuevos miembros.

Lamentablemente, nuestros números de afiliación han disminuido en los últimos años.

Recesiones económicas. Guerras. Política. Lo que nos gustaría que hagas, a fin de evitar su propia remodelación, es ayudarnos a añadir varios nuevos miembros ".

La luz al final del túnel, pensé. "¿Cuántos miembros necesita?", Pregunté. "Mil." Me ahogué.

"¿Mil?" "Sí señor. De lo contrario, tendremos que mantener nuestra cita programada.

Debemos informarle de que el miembro que encargó esa cita hizo solicitud de una visita de cortesía ".

Todo se detuvo en ese punto para mí. Toda mi vida me había patinado simplemente por no hacer nada.

Mi boca se secó. "Te daré un millar de sus miembros," susurré.

"Nosotros en Industrias Boothworld decimos gracias y le damos la bienvenida al club.

Tenga un día maravilloso ". La conexión terminó. Colgué el teléfono y me quedé mirando durante mucho tiempo.

Estoy programado para remodelación el miércoles, y en algún lugar, alguien va a obtener una visita de cortesía de escuchar mis últimos alientos si no consigo un millar de miembros... Es gracioso.

Siempre había querido unirme a un club de élite. Skull and Bones, el nevo Orden Mundial... No estoy seguro de cómo llegué, pero ahora soy un miembro.

Tengo hasta el miércoles para disfrutar de ello. Como he dicho al principio: aunque quisiera su ayuda, no podría ayudarme, no eres miembro.

La membresía es sólo por invitación. Te estoy invitando. Puedes ayudarme. Sólo tiene que llamar al 630-296-7536.

Nota: Más que un simple creepypasta, si llamas al número, te atenderá la voz robótica de un operador de "Industrias Boothworld" de verdad preguntando si quieres pedir cita para una "remodelación". Podéis comprobarlo (es en serio). La creepypasta alcanza un plus de originalidad por este detalle que la hace casi realista.

