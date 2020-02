Creeepypastas: La teoría de Helga "Hey Arnold"

"Se dice que los productores de esta compañía buscaban a personas que tenían contacto con niños o adolescentes con problemas psicológicos, como traumas o cosas similares, el punto es que el origen de “Hey, Arnold” según un integrante que participaba de la transcripción de los guiones de la animación, es que venia de una historia real ocurrida hace varios años atrás en Moscú, Rusia.

La teoría de Helga "Hey Arnold"

Existía una niña de 14 años de edad aproximadamente, que estaba en un internado , por tener malos comportamientos y sufrir de trastorno bipolar peligroso.Todo comienza porque ella (Helga) era la niña ”rara” en la escuela y Arnold era un chico joven de su misma edad que se acercaba a ella para ayudarla y hablarle, pero un día Arnold se dio cuenta que no estaba muy bien su mente, y se alejó, y ahí comenzó su problema…

Entró en una depresión grave, con muchos intentos de suicidio su familia no la podía controlar y por eso decidió internarla pero la niña no quería. Cuando estaba en su casa se escapaba todos los días a espiar a Arnold y a seguirlo, testigos afirmaron que ”era su sombra”, a Arnold y a su familia no le agradaba esto, y se lo hizo saber a la familia de Helga, la cual ya desesperada por encontrar una solución hizo internar a Helga, lo que costó mucho pero lo lograron…

Paso una semana y Helga logro escaparse e ir a buscar a su amor imposible. A Arnold le daba miedo e hizo que la internasen en un psiquiátrico restringido para personas con problemas mas graves. Allí Helga pasó una semana porque al séptimo día internada al ver que no podria escaparse se corto la mano para que la llevasen a un hospital.

De ahí sí se pudo escapar pero no llego a encontrar a Arnold ya que se desangró en el camino y cayó muerta. Cuando la policía la encontró la llevaron a la morgue donde analizando su cuerpo encontraron unas letras marcadas en la piel (con algo con filo supuestamente eran cortaduras) que formaban el nombre Arnold…

La historia es muy trágica y dicen que algún psicólogo del internado la vendió a un productor…" Otra interesante teoría sobre su cabeza es que Arnold nació con hidrocefalia, y es la razón de que su cabeza tiene una forma tan extraña. Hay un tipo de hidrocefalia, llamada síndrome de Arnold Chiari, además...

