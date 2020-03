Científicos investigan el misterio de la explosión de Tunguska en Siberia

¡2020 bisiesto! Cada cuatro años tenemos un año bisiesto, esto quiere decir que, el mes de febrero tiene 29 días, y este 2020, nos ha tocado vivirlo de primera mano. La palabra ‘bisiesto’, se compone del latín ‘bis sextus dies ante calendas martii’, cuyo origen se dio en el 46 antes de la llegada de Cristo, y significa literalmente, “repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo”. La finalidad de este día de más, es necesaria, para corregir el desfase que se produce entre en el calendario griego que, dura 365 días, y el tiempo de duración del año trópico, mismo que, está compuesto de 365 días, 5 horas, 45 minutos y 45.10 segundos. De manera coloquial, las personas que nacen en un año bisiestos, son llamadas ‘bisiestas’, y solo cada cuatro años, pueden celebrar su cumpleaños la fecha de su nacimiento, es decir, el 29 de febrero. ¿Cómo pasarás este día bisiesto? . . . . #2020 #añobisiesto #febrero #undiamas #happybirthday #creencias #mitos #diaprofetico #laverdadnoticias

