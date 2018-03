Captan el fantasma de Pablo Escobar con Google Maps

Captan con Google Maps el fantasma de Pablo Escobar

El fantasma de Pablo Escobar, supuestamente fue captado el lunes 19 de marzo de 2018 por un acercamiento con Google Maps que una usuaria de facebook realizara al edificio Mónaco, lugar donde por mucho tiempo vivió el fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria.

Todo empezó cuando María Del Mar publicara en su muro una imagen donde se supuestamente se puede observar una silueta desvanecida muy semejante a la de Pablo Escobar.

El post que María Del Mar publicó lo acompañó de un mensaje que deja ver su verdadero asombro:

Sé que no suelo publicar mucho pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no se que pensar.

Tome una foto a este edificio y cuando la acerque vi una figura humana. No se si sea mi imaginación por saber la historia de este edificio pero la verdad no se que pensar en este momento

Algunos comentarios que tuvo el post de María después de captar la supuesta imagen de Pablo Escobar utilizando Google Maps muestran el asombro de las personas así como la incredulidad de muchas otros ante tales fenómenos.

Comentarios sobre la imagen de Pablo Escobar captada con Google Maps

Alexis Garcia Le quedó mal hecho el montaje mujer se le olvidó poner la nomenclatura del edificio que está en la caseta de la portería

Kevin Arango Madure o aprenda a hacer bien un photoshop

Martin Agudelo Te creo. Un policía que vigilaba el edificio en horas de la madrugada. Le salió una mujer flotando. En las afuera del edificio.

Fatima Cordero Mateo Cuando tu no has tenido encuentros cercanos de ese tipo no los cree pero yo si e visto asuntos así hasta de día y no solo fantasmas hasta ángeles en el espacio el que ve es quien sabe solo Dios todopoderoso sabe pues nosotros los humanos vemos muy poco en comparación con los animales tenemos menos orfanato que los animales el oído menos desarrollado

Imágenes asombrosas encontradas con Google Maps

1.- Un investigador de accidentes dice haber encontrado los restos del vuelo MH370 de Malaysian Airlines, esto mientras se encontraba buscando en Google Earth.

2.- Un ovni detectado en México utilizando Google Maps

3.- Scott Waring publicó un video en YouTube donde asegura que gracias a Google Maps pudo descubrir la existencia de una nave alienígena con forma del mítico Halcón Milenario

¿Quién es Pablo Escobar?

Pablo Escobar es uno de los narcotraficantes más conocidos en el mundo, tanto por la relación que tuvo con los medios de comunicación, con la política, la sociedad de Colombia y los datos interesantes que día a día se van conociendo sobre este personaje.

Escobar fundó el Cártel de Medellín, organización que reinó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial y al menos el 75% del mercado en Estados Unidos.

Escobar logró convertirse en el hombre más poderoso de la mafia colombiana y en uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, acumulando una inmensa fortuna, que rondó la cifra de entre 25 mil a 30 mil millones de dólares, logrando convertiste en uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante siete años consecutivos.