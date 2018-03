Captan al fantasma de Pablo Escobar en su antigua casa

Una usuaria en Facebook jura haber captado al fantasma del narcotraficante más conocido en el mundo, Pablo Escobar, en su antigua casa.

Una usuaria de Facebook llamada María del Mar compartió una foto de lo que dice que podría ser el fantasma del narcotraficante colombiano.

La publicación pronto obtuvo mucha repercusión en los medios.

En la foto, tomada desde la calle, se ve una figura parecida a la del narcotraficante Pablo Escobar en el balcón de la que fue su residencia en el edificio Mónaco de la ciudad de Medellín, en Colombia.

"Sé que no suelo publicar mucho, pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no sé qué pensar. Tomé una foto a este edificio y cuando la acerque vi una figura humana", escribió la usuaria en su publicación.

"No sé si sea mi imaginación por saber la historia de este edificio, pero la verdad es que no sé qué pensar en este momento", relató.

PABLO ESCOBAR

Pablo Escobar es uno de los narcotraficantes más conocidos en el mundo, tanto por la relación que tuvo con los medios de comunicación, con la política, la sociedad de Colombia y los datos interesantes que día a día se van conociendo sobre este personaje.

Escobar fundó el Cártel de Medellín, organización que reinó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial y al menos el 75% del mercado en Estados Unidos.

Escobar logró convertirse en el hombre más poderoso de la mafia colombiana y en uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, acumulando una inmensa fortuna, que rondó la cifra de entre 25 mil a 30 mil millones de dólares, logrando convertiste en uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante siete años consecutivos.